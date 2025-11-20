Exportaciones superaron los US$12,000 MM, dice Adoexpo

SANTO DOMINGO.- El país cerró los primeros diez meses del 2025 con más de US$12,000 millones en exportaciones y un crecimiento de 10.3 %, destacó la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) en la 39.ª edición de los Premios a la Excelencia Exportadora, encabezado por el presidente Luis Abinader y que reconoció a las empresas de mayor impacto en los mercados internacionales.

Durante su intervención, el presidente de Adoexpo, Karel Castillo, precisó que los envíos hacia Estados Unidos superaron los US$6,000 millones hasta octubre, mientras que las exportaciones al Caribe ascendieron a US$1,700 millones, registrando un crecimiento de 15 %.

Castillo afirmó que estas cifras demuestran la expansión constante del país tanto en destinos tradicionales como en mercados emergentes como India y otras economías en desarrollo.

Subrayó la necesidad de continuar avanzando en reformas que fortalezcan la competitividad del sector, especialmente en logística, educación técnica, simplificación regulatoria y modernización laboral, resaltando que el país posee condiciones excepcionales para convertirse en un hub exportador regional.

En su lado, la vicepresidenta ejecutiva de Adoexpo, Roselyn Amaro Bergés, presentó avances del Estudio de Indicadores del Sector Exportador, elaborado junto a la firma Dasa, que reveló que las exportaciones alcanzaron US$13,800 millones en 2024, generando 144,000 empleos directos e indirectos en el país.

Amaro Bergés resaltó incrementos significativos en productos como el oro, con un 52%; el cacao, con un 54% y los laminados de acero, con 87%, además del aporte exportador equivalente al 29 % de todas las divisas recibidas en 2025.

A la ceremonia asistieron el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor (Ito) Bisonó; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el ministro de Agricultura, Limber Cruz; y el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, entre otros funcionarios.

Los reconocidos

Pasteurizadora Rica logró el máximo galardón como “Gran Exportador Dominicano”, mientras que Plastifar obtuvo el premio “Excelencia Exportadora a Centroamérica”; la compañía BotPro recibió el galardón “Excelencia Exportadora en Servicios Modernos-Tecnología y transformación digital”; Successment ganó el renglón “Excelencia Exportadora en Servicios Modernos-Servicios profesionales especializados”; el premio “Excelencia Exportadora en Servicios Modernos-Economía naranja” fue logrado por las empresas Ghidora (Blink Esports), con la mención diseño; Textilab x Angie Polanco, con la mención moda y Aparataje Distribution, en la mención de música.

Grupo RR&T con el reconocimiento “Excelencia Exportadora PYME”; B Braun Dominican Republic, en “Excelencia Exportadora en Zonas Francas”; Smurfit Westrock, en “Excelencia Exportadora Industrial” y Nahshar Produce, en “Excelencia Exportadora Agropecuaria”.

Recibieron reconocimientos especiales Gabino Polanco, por su trayectoria de cuatro décadas en servicio del sector; Daniel Peña, de la Dirección General de Aduanas, en “Servidor público”; ProDominicana, en “Servicio al sector exportador (sector público)”; DP World Dominicana, en “Servicio al sector exportador (sector privado); el periódico El Caribe, como medio de comunicación; Mayelin Acosta Guzmán, de periódico Hoy, como “Periodista destacada” y la embajada dominicana en los Estados Unidos de América, como “Servicio público en el extranjero”.

of-am