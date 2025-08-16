Expo Acero anuncia su tercera edición dedicada a Colombia

Francisco Javier Durán, Heli Medina y David Nava

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana. – El comité organizador de Expo Acero Santiago 2025 anunció su tercera edición con importantes novedades y una dedicatoria especial a Colombia.

En un encuentro con medios celebrado en el Hotel AC Marriott Allí, Francisco Javier Durán, fundador de la feria, resaltó el notable crecimiento del evento desde su primera edición.

Destacó la participación de empresas provenientes de México, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, España, Costa Rica, Haití, Brasil y Panamá.

El año pasado registró una asistencia superior a 3,500 personas y reunió a 74 empresas nacionales e internacionales.

COLOMBIA, PAÍS INVITADO

Durán anunció que Colombia será el país invitado, como reconocimiento a sus aportes al desarrollo de la construcción en América Latina.

PANELES E INTERCAMBIO COMERCIAL

El certamen, a efectuarse del 5 al 7 de septiembre en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, contará con un Hub de Negocios diseñado para el fomento del intercambio comercial entre empresas nacionales e internacionales.

Habrá paneles especializados con expertos de alto nivel, y una nueva edición del Panel Mujeres de Acero, que pretende sea conocido el impacto de las féminas en del sector construcción.

También incluirá una zona de exhibición de maquinarias y equipos pesados, donde los asistentes podrán interactuar con tecnologías de última generación.

El evento es de acceso gratuito y estará abierto al público el viernes 5 de septiembre a partir del mediodía, y los días sábado 6 y domingo 7 a partir de las 10:00 de la mañana.

Para más información los interesados pueden visitar las redes sociales @expoacerord o el sitio web www.expoacerord.com, y llamar al número 829.383.9767

