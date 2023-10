Experto advierte se desploman reservas del Plan Básico de Salud

Arismendi Díaz Santana, entrevistado por Héctor Herrera Cabral para el programa D´Agenda.

SANTO DOMINGO.- Arismendi Díaz Santana, un exgerente general del Sistema de la Seguridad Social de la República Dominicana, advirtió que las reservas financieras del Plan Básico de Salud proyectan un déficit anual que podría provocar «un serio impacto en la calidad y oportunidad de los servicios esenciales, y sobre el gasto familiar de bolsillo».

Dijo que el per cápita del Seguro Familiar de Salud ha subido más que lo que está recibiendo el sistema y eso está provocando que el ahorro o colchón que que tenía se vaya reduciendo. «Y si ese problema se mantiene habrá que pedirle a la gente que aporte más, o se tendrá que aumentar el gasto de bolsillo, eliminará algunos servicios o reducir la calidad de la prestación”, expresó.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D`AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, indicó que «lo más preocupante es que esa situación crítica que se está produciendo no conduele al Colegio Médico Dominicano que insiste en seguir paralizando sus labores para reclamar una serie de aumentos que superan, según el Superintendente de Salud, todas las expectativas y realidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social».

RECOMIENDA REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES

Por otra parte, observó que si no es reformado ahora el sistema de pensiones, en un plazo de seis a siete años el país podría verse afectado en términos de gobernabilidad.

Reveló que recientemente él se reunió con el ministro de Trabajo, Miguel de Camps García, quien es el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, a quien le expuso la necesidad de que desde el Gobierno se active el proceso de reforma, por lo menos en la parte de las pensiones.

Díaz Santana resaltó que en este momento hay entre 40 y 50 mil dominicanos que ganan en promedio 30 mil pesos y le están ofreciendo seis o siete mil pesos de pensión.

Advirtió que con el Sistema que se diseñó, que estipula un 8.4% destinado a pensiones, no es posible garantizar una pensión digna. Resaltó que debido al desarrollo que ha experimentado la humanidad, la población tiene una esperanza de vida más alta, más personas van envejeciendo y, por ende, «vamos a tener más viejos que van a durar más años».

“Esa gente no se va a quedar callada, además, porque son muchos los que van a ser un tumulto y pondrán en riesgo la sostenibilidad del país. Entonces, esos son temas que ameritan tomarlos en cuenta a tiempo, antes de que sea demasiado tarde”, recalcó.

Deploró que cada vez que se plantea a los distintos sectores una reforma de dicho sistema, su respuesta es que «eso puede esperar».

Díaz Santana explicó que la Fundación que dirige está formulando una propuesta con la finalidad de elevar el Fondo de Solidaridad Social, no solo para proteger a los pensionados que no alcancen la pensión mínima, sino a todos aquellos que no lleguen a la pensión promedio.

