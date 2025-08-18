Éxitos y desafíos de la gestión de Abinader

Hace cinco años, el 16 de agosto de 2020, Luis Abinader asumió la presidencia de la República Dominicana en medio de una crisis sanitaria global. Hoy, ese momento parece lejano: su gestión ha consolidado avances significativos que merecen celebrarse, aunque sin perder de vista las dificultades que aún quedan por resolver.

Logros destacados:

Recuperación y crecimiento económico sostenido

La economía dominicana se erige como una de las de mayor dinamismo en América Latina, con un crecimiento proyectado cercano al 5 % en 2024, impulsado por el récord de visitantes (hasta 11 millones) y un auge en la inversión extranjera.

El PIB per cápita creció de US$8,603 en 2019 a US$11,541 en 2024, un aumento del 34 %.

Exportaciones superaron los US$12,900 millones, y las zonas francas generaron cerca de 197,455 empleos, más de la mitad ocupados por mujeres.

Educación y tecnología al servicio del desarrollo

Capacitaciones: se otorgaron 105,000 becas a 83,000 docentes, cuadruplicando el volumen frente a 2019, con una inversión de más de RD$4,000 millones.

Tecnología en aulas: más de 2,126 laptops para docentes y decenas de miles de tabletas y notebooks para estudiantes; instalación de pantallas digitales y laboratorios en centros públicos.

Inclusión digital y bilingüismo: 42,000 alumnos iniciaron formación en inglés vía Educación Flirt, con planes de ampliarse a 150,000 estudiantes más.

Salud, infraestructura y vivienda digna

Salud pública: 90 hospitales construidos, remodelados y equipados, reducción en mortalidad infantil (– 27.8 %) y neonatal (– 15.5 %); cobertura de seguridad social expandida y millones beneficiados por tratamientos gratuitos para enfermedades crónicas.

Vivienda y servicios: entrega de más de 15,000 viviendas, acceso a agua potable aumentado del 81.8 % al 86.5 %; mejoras en electrificación y reducción del uso de leña en hogares.

Urbanismo y obras públicas: entregadas 4,810 viviendas en 2024, apertura de nuevos comedores económicos, y realización de 131 obras públicas con una inversión de RD$16 000 millones.

Transparencia e institucionalidad

Mejoras en el Índice de Transparencia Internacional: RD pasó del puesto 136 al 104 entre 2019 y 2024, y su puntuación aumentó de 28 a 36.

Programa «Burocracia Cero»: digitalización de más de 300 trámites, firma digital, quioscos «Viaje Cero» para atención ciudadana con reducción de tiempos de respuesta de más del 50 %.

Seguridad y desarrollo turístico

Seguridad ciudadana: Los homicidios caen de 23.4 por 100,000 habitantes (2012) a 8.3 en 2025. Se crearon más de 66 estaciones policiales y se implementó una política de patrullaje eficaz.

Turismo récord: más de 11 millones de visitantes en 2024, impulsando empleo en sectores diversos y consolidando a RD como líder regional.

Incentivos al transporte aéreo: incremento en vuelos operados por aerolíneas locales, mejor oferta y conectividad continental inédita.

Acceso social, empleo y equidad

Programas sociales: el programa Supérate benefició a 1.5 millones de familias con asistencia y formación; la desnutrición bajó del 8.3 % al 4.6 %.

Títulos de propiedad: casi 198,000 certificados emitidos hasta 2024, beneficiando a más de 460,000 personas.

Energía renovable: generación aumentó de 555 MW (2020) a 1,396 MW (2024), con una meta de 25 % y planes para duplicar esa cifra para 2028.

Retos pendientes para consolidar el legado

A pesar de todo lo anterior, la gestión no está exenta de cuestionamientos:

Deuda pública en ascenso: La deuda creció de US$44.6 mil millones en 2020 a casi US$54.8 mil millones en 2023, sumando con la deuda del Banco Central un total de US$74.9 mil millones.

Desigualdad y percepción elitista: Sectores críticos lo consideran un gobierno «popi», donde parte del progreso no está llegando a las clases más vulnerables.

Debilidad institucional frente a círculos cercanos: Pese a avances, persiste la percepción de lentitud o reticencia para investigar posibles casos de corrupción dentro de su entorno.

Preocupaciones medioambientales y servicios públicos

Reclamos sobre la calidad del servicio eléctrico, aumento de interrupciones y precios elevados; preocupación por incendios forestales y protección ambiental insuficiente.

En fin, este quinto aniversario, el gobierno de Luis Abinader presenta un balance con más luces que sombras: avances notables en economía, educación, salud, transparencia y seguridad. Sin embargo, los retos, financiamiento sostenible, equidad, fortalecimiento institucional y sostenibilidad ambiental, requieren atención urgente. Su legado dependerá no solo de lo alcanzado, sino también de su capacidad para atender estas fragilidades.

