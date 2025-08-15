Éxito absoluto presentación de obra “El motín de las palomas”

Pepe Sierra y Manuel Raposo

SANTO DOMINGO. – El público asistente a la presentación de la obra ¨El motín de las palomas¨ premió con una ovación el desempeño del dramaturgo Richardson Díaz y el elenco artístico la noche del pasado miércoles.

La pieza escrita por Díaz, quien estuvo en la sala La Dramática del Palacio de Bellas Artes, fue galardonada con el Premio Anual de Teatro Cristóbal de Llerena en el año 2019.

Esta fue la tercera entrega del ciclo Lecturas de Llerena, realizada con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes (DGBA).

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO

El escenario vibró con la entrega de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), dirigida por su titular Fausto Rojas, y la actuación de Pepe Sierra y Manuel Reposo.

La noche de teatro no terminó cuando bajó el telón: una tertulia espontánea unió a público, artistas y al autor de ¨El motín de las palomas¨ en un círculo de ideas, anécdotas y reflexiones sobre la riqueza de las dramaturgias dominicanas.

agl/of-am