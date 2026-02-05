Exigen consulta de reglamento sobre paneles solares en techos

SANTO DOMINGO. – La Coalición RD100% Renovable exigió que la Superintendencia de Electricidad (SIE), someta a consulta el nuevo reglamento sobre paneles solares en techos, antes de cumplirse el plazo establecido de 90 días.

La resolución sobre la directriz indica que la discusión debe realizarse para que esta entre en vigencia.

RD100% Renovable, y otras instituciones depositaron ayer, en la sede de la SIE, mediante acto alguacil, la solicitud de que se haga el análisis antes del mes de mayo próximo.

Las entidades son el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático.

COMPROMISO DE LA SIE

RD100% Renovable explicó que en la audiencia celebrada el 12 de septiembre de 2024, la SIE se comprometió a elaborar una matriz comparativa con las opiniones y sugerencias presentadas, la cual sería socializada con todos los interesados,

Además, también sometería a consulta el texto que se redactará a partir de esta matriz consensuada.

Explicó que durante 2025 la SIE no presentó ni la matriz comparativa ni tampoco el texto de un nuevo reglamento para fines de revisión y consenso.

La Coalición estimó el anuncio sorpresivo de la aprobación de las nuevas normas como «un típico palo acechado”.

Lamentó que con esta conducta la SIE arruine un proceso de alrededor de tres años de debate rico en ideas innovadoras.

La entidad reconoció que el nuevo texto recoge importantes mejoras propuestas durante los debates, pero aún no acaba de eliminar trabas y restricciones para la masificación de instalación de paneles solares sobre techos, en especial en sectores populares.

Señaló que la aplicación del documento, tal como está, profundizará la gran desigualdad y la marginación en cuanto al acceso a la energía solar, reservándose sólo para la clase media y los ricos.

agl /an