Exgobernadora Puerto Rico se declara culpable de corrupción

Exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced.

San Juan, 27 ago (Prensa Latina) La exmandataria Wanda Vázquez Garced se convirtió hoy en la primera gobernante de Puerto Rico en declararse culpable de corrupción en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en esta nación del Caribe.

Vázquez Garced, quien sustituyó en el cargo en 2019 al derrocado gobernador Ricardo Rosselló Nevares, admitió su responsabilidad ante la jueza federal Sylvia Carreño Coll, por un delito menor bajo la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA), por recibir aportaciones para su campaña electoral de un extranjero.

El banquero venezolano-italiano Julio Herrera Velutini, también se declaró culpable ante la jueza federal Carreño Coll, al igual que el ex agente federal Mark Rossini, aunque en una audiencia separada a la de la otrora mandataria puertorriqueña.

ACUERDO OGRADO EN WASHINGTON

Después de tres años de su arresto por la acusación de la fiscalía federal de Estados Unidos en Puerto Rico, entró al caso en julio pasado como abogado de la defensa Alex Spiro, vinculado al presidente Donald J. Trump, lo que resultó en una disminución de los delitos imputados.

La exgobernadora y el banquero lograron en Washington un acuerdo con la fiscalía federal que redujo los cargos graves de soborno y conspiración a una violación menor de campaña eleccionaria, por lo que a la jueza Carreño Coll no le quedó más remedio que estipular que la «donación» fue de «más de 15 mil dólares, pero no mayor de 25 mil dólares».

ESTAMOS EN PAZ DESPUES DE TODOS ESTOS AÑOS

La audiencia para la sentencia de Vázquez Garced, quien fuera Secretaria de Justicia al momento en que Rosselló Nevares fue forzado a dimitir tras 14 días de protestas masivas, quedó fijada para la tarde del 15 de octubre de 2025, cuando puede ser sentenciada a varios meses de libertad condicionada.

«Bueno, recuerden que es un delito menos grave, así que al ser un delito menos grave que no envuelve depravación, es una determinación del Tribunal Supremo, de Puerto Rico (si puede seguir ejerciendo como abogada)», dijo al salir del edificio federal en el sector bancario de Hato Rey.

Consideró que desde su arresto el 4 de agosto de 2022, necesita descansar, «estamos en paz después de todos estos tres años, porque ciertamente está bien, la próxima vez que vengamos aquí al tribunal lo van a archivar».

