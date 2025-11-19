Exesposo diputada PRM acepta extradición PR por narcotráfico
SANTO DOMINGO.- José (Ethian) Vásquez Amarante, exesposo de la diputada oficialista Jacqueline Fernández, aceptó ser enviado de manera voluntaria hacia Puerto Rico, donde enfrenta cargos de narcotráfico y lavado de activos.
Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto, María Garabito y Francisco Ortega Polanco acogieron el procedimiento simplificado de extradición.
Vásquez Amarante, quien guarda prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cucama, de La Romana, fue arrestado en octubre.
El sistema de justicia de Puerto Rico reclama al dominicano por distribución de más de cinco kilos de cocaína para ser importada ilegalmente a su territorio y asociación delictuosa para cometer el delito de lavado de dinero.
Los jueces autorizaron mantener a Vásquez Amarante en prisión hasta que se complete el proceso de su entrega.
COMO ES POSIBLE QUE PERSONAS DELINQUENTES DE ESTA CATEGORIA, SW CONVIERTAN EN REPRESENTANTES DEL PUEBLO DOMINICANO A TRAVES DE CARGOS ELECTIVOS COMO DIPUTADOS O SENADORES. ES QUE EL SISTEMA ELECTORALDE LOS PARTIDOS SOLO SE FIJAN EN EL DINERO QUE ESTOS DELINCUENTES PUEDAN APORTAR SIN IMPORTAR EL NIVEL PROFESIONAL DE ESTOS. YO CREO QUE PARA UNA PERSONA ASPIRAR PARA CARGOS DE ESA EN****DURA, DEBE CUMLPIR CON UN ESTATUS PROFFESIONAL Y UNA HOJA DE
VIDA BIEN REDACTADA Y TRANSPARENTE. PERO A LO QUE PUEDO NOTAR, EL SISTEMA VE QUE CANTIDAD DE DINERO PUEDE APORTAR CUALQUIER INDIVIDUO SIN IMPORTAR LA PROCEDENCIA DE ESE DINERO.
DIQUE UN DIPUTADO NARCOTRAFICANTE REPRESENTANDOME DESDE EL CONGRESO NACIONAL. QUE FALTA DE ETICA TIENEN LOS POLITICOS DOMINICANOS.