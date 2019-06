Barack Obama, excompañeros y peloteros activos se solidarizan con David Ortiz

Manny Ramírez posteó una foto con el mensaje: “Hermano @davidortiz estamos unidos en oración por ti. Eres un luchador. Eres un campeón, te amamos hermano”.

A las plegarias se sumó Vladimir Guerrero, miembro del Salón de la Fama, escribió: “Que terrible enterarse de cosas como éstas. David mi hermano mis oraciones están contigo, todo saldrá bien en el nombre de Dios. @davidortiz”.

Nelson Cruz escribió: “Que Dios pase sus manos benditas sobre ti. Eres un guerrero y pronto estarás con nosotros. My brother I am praying for a speedy recovery”.

Edwin Encarnación posteó: “Apenado por esta noticia. Mis oraciones para ti mi hermano @davidortiz Dios está contigo”.

José Reyes escribió: “Fuerza manito con Dios todo va a salir bien”.

Jean Segura, de los Filis de Filadelfia, pidió: Pray for David. Oremos por David”.

Carlos Santana, primera base de los Indios de Cleveland, escribió: “Hermano estamos contigo, vas a salir de esta. Fuerza”.

Luis Severino, lanzador de los Yankees de Nueva York, posteó: “@davidortiz que Dios de fuerzas para recuperarte pronto. Estamos en oración”.