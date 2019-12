Evaluación “PISA”: quien no cumpla con las exigencias, el sistema debe sacarlo

El punto de partida, en la escuela dominicana, no ha sido la pobre competencia de los egresados, sino la construcción de la infraestructura básica indispensable para implementar las acciones de mejora; esto significa que, al momento de asignar el 4% a educación, no teníamos ni siquiera las condiciones mínimas indispensables para concentrarnos en cambiar el perfil del egresado.

Por ejemplo, ya debieron haberse licitado los puestos de técnicos y directores de escuelas que no han sido seleccionados por concurso, así como también haber jubilado miles de profesores que hacen más daño dentro que fuera del sistema. Estos profesores no tienen ya nada que ofrecer; no importa si le pagan 200,000 pesos por mes, le regalan una casa y un carro, no se puede sacar más de ellos, nada ni nadie los va a hacer cambiar.