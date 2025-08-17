EU: Trump y Putin acordaron garantías «sólidas» de seguridad
WASHINGTON.- El enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff reveló algunos detalles de la histórica cumbre entre los presidentes de Rusia y EE.UU., Vladímir Putin y Donald Trump, que tuvo lugar el viernes en la ciudad de Anchorage, Alaska.
«Acordamos sólidas garantías de seguridad que yo describiría como revolucionarias. No creíamos estar ni cerca de aceptar la protección del Artículo 5 por parte de Estados Unidos en la consagración legislativa dentro de la Federación Rusa, no atacar a ningún otro territorio una vez codificado el acuerdo de paz, la consagración legislativa en la Federación Rusa, no atacar a ningún otro país europeo ni violar su soberanía. Así que lo acordamos, y hubo mucho más», anunció Witkoff en una entrevista con CNN.
Según el funcionario, Moscú hizo «otras concesiones en varias regiones». «No las voy a comentar ahora», dijo. «Empezamos a ver cierta moderación en su forma de pensar para llegar a un acuerdo de paz definitivo», agregó.
«Quizás no sea suficiente para un acuerdo de paz, pero por primera vez vamos por buen camino. Estamos viendo una mayor concesión que en el pasado, sin duda más que durante la Administración anterior. Y eso es alentador», continuó el enviado especial.
«Ahora tenemos que seguir avanzando. Y tenemos que lograr un acuerdo para los ucranianos que permita su autodeterminación y la protección de sus fronteras soberanas. Tenemos que asegurarnos de lograrlo, y el presidente tiene la intención de lograrlo», declaró.
Bueeeeeeno les deseo mucha suerte pero ese acuerdo de que disque Rusia se comprometa a no invadir a otra nación Europea eso lo creeré cuando Putin firme ese acuerdo,ademas lo de Ucrania es otro cantar ya que Zelenski a dicho siempre que no cederá los terrenos invadidos por Rusia ni ningún otro terreno,y yo muy personalmente creo que después de Rusia haber invadido no es verdad que cederá terrenos ya invadidos y que ellos perderían la guerra,no lo
