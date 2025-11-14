EU: Tres dominicanos entre 15 criminales arrestados por ICE

NUEVA YORK.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos arrestó el pasado fin de semana a un grupo de inmigrantes señalados como los “peores criminales”.

Entre el grupo, condenados por crímenes monstruosos que incluyen violación forzada de un menor, asesinato y narcotráfico, hay tres dominicanos:

-Manuel Emilio Lora Troncoso, de 61 años, fue declarado culpable de dos cargos de violación de menores y dos cargos de abuso sexual contra menores de 14 años en Woburn, Massachusetts.

-Darvin Peguero Ruiz fue condenado por tráfico ilegal de drogas en Belfast, Maine.

-Dauris Guzman Ruiz fue condenado por contrabando de cocaína y tráfico de drogas en Texas.