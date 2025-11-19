EU rechaza oferta de Maduro de dimitir en un plazo de dos años
WASHINGTON.- El Gobierno de EE.UU. habría rechazado una propuesta del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de dimitir tras un periodo de dos años, en el marco de negociaciones extraoficiales que habrían sido autorizadas por el presidente Donald Trump para explorar soluciones a la crisis en Venezuela, de acuerdo con una investigación publicada este martes por el New York Times.
El New York Times asegura que Trump dio «su visto bueno» a los planes de la Agencia central de Inteligencia (CIA) para operaciones que podrían tener como objetivo preparar un «campo de batalla para acciones futuras» y que rehabilitaron comunicación extraoficial con Maduro, quien habría presentado una propuesta para dimitir a Washington, la cual se rechazó.
El artículo cita a funcionarios que hablaron bajo anonimato y que conocieron que integrantes del Gobierno de Maduro ofrecieron a la Administración Trump un proceso de transición de dos a tres años, con el objetivo de garantizar una renuncia ordenada. Sin embargo, la Casa Blanca considera inaceptable que la salida de Maduro del poder se postergue.
De acuerdo con las fuentes del New York Times Maduro, durante las conversaciones informales, habría señalado disposición a ofrecer acceso a la riqueza petrolera de Venezuela a las compañías energéticas de Estados Unidos.
La semana pasada, Trump sostuvo diferentes conversaciones en la Casa Blanca con las principales autoridades del Pentágono donde se le presentaron varias opciones para la continuidad de acciones en la campaña militar que desde agosto el Comando sur lidera en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.
El lunes, Maduro aseguró que atacar «militarmente» a Venezuela sería el «fin político» de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.
La estrategia de Trump contra Venezuela
El New York Times asegura que aunque no están claras las futuras acciones del republicano sobre Venezuela podrían seguir las acciones encubiertas, sin autorizar un combate sobre el terreno, y priorizar estrategias psicológicas o de desgaste, así como operaciones cibernéticas o de información.
La publicación agrega que los funcionarios cercanos a la Casa Blanca conocieron que la CIA tiene ubicadas distintas instalaciones supuestamente relacionadas al narcotráfico que podrían resultar atacadas bajo una orden presidencial.
jt-am
Te tenemos redeado bigote drogas…. En 12 días te llegó plomo…
Maduro tiene que ser más inteligente y pedir que lo dejen un año en el poder y que si hece algo indebido antes de ese año será sacado del poder y preso, ser inteligente MAAADURO, y te irá mejor.
……………………………..ta loco sera ese? tanto tiempo para seguir robando y scaqueando al pais privando en tigre fuego a la lata ya!. ladronazo del poder.
Ni tu mismo te cree el articulo.
Ay, pero no sean injustos por favor en dos o tres años más, o cuatro o cinco, o seis o siete, o ocho o nueve, o mil, cuál es la prisa por sacarlo de ahí? Ustedes no saben que es el padre de la patria nueva venezolana o es que tienen envidia de su hiperbólica Inteligencia?
Vamos, digan todos hurra hurra, Ra Ra Ra maduro maduro se quedará!
Que hijuesu****madre que le den dos años más, que bellura!
Fuego, co^o! Fuegoooo!
A Nicolas Maduro no hay que darle mas oportunidad. Tampoco que deje el poder, sino, que lo saquen der poder. Y que vaya a parar a la carcel de por vida. A la peor carcel que tenga EU o la que el mismo Maduro tiene para castigar a sus opositores.
El regimen de la tiranía Trumpista no está dispuesta a ceder, desde ya quiere apoderarse de las inmensas riquezas que posee Venezuela. Desesperado pretende evitar que las otras potencias negocien en buena lid con la nacion de Bolivar y Chavez. Lo de los gringos es apoderarse a la brava y saquear naciones enteras como en Irak, Libia y Afganistan. Pero creo que se le peló el billete a los magnates del facismo yanqui. Ya la pava no pone donde ponía
Pero la invasion de la rata de Putin a Ucracia para robarle sus recursos naturales, esa si esta bien, correcto? Esa invasion le pasamos un panito humedo ya ya, verdad?
EN CANADA EL CANDIDATO QUE ESTABA EN TERCER LUGAR DIJO¨: los que odien a Trump que voten por mi) Y GANO , EN WEW YORK, INSULTO A ZHORAN MANDANI, Y GANO LA SINDICATURA, EN ECUADOR HICIERON UNA PROPUESTA PARA CAMBIAR LA CONSTITUCION Y PONER BASES MILITARES DE EE.UU, Y PERDIO CON MAS DE 60 POR CIENTO. TRUMP VA A BLOQUEAR LOS 8 MIL MILLONES DE PERSONAS Y SE VA QUEDAR BLOQUEADO EL CON SOLO 300 MILLONES. YA LA GENTE ESTA CANSADA DE QUE LE VENDAN GATO POR LIEBRE. EN UU.UU, SI HUBIERA UNA ELECCIONES HOY TRUMP NO SACARIA 30 POR… Leer mas »
2. EN ESTOS DIAS LEI QUE TRUMP DIJO QUE TENIA ARMAS ATOMICAS PARA DESTRUIR AL MUNDO 150 V ECES., PERO EL MJUNDO NO LO DESTRUYE NADIE , LA TIERRA NO LA DESTRUYE NADIE, LO UNICO QUE PUEDE ES PONERSE INVIVIBLE PARA LOS SERES HJ HUMANOS Y ENTONCES . ¿QUIEN SALDRA VICTORIOSO?. NO HA BRA QUIEN RECIBA NI QUIEN DE PREMIOS NOBEL DE LA PAZ. DEJEMOS LA IRA QUE LA TIERRA PARA HOMBRE ES COMO LO ES PARA LOS ANIMALES Y TODOS LOS SERES VIVO, ES PARA TODOS. LA TIERRA ES EL VERDADERO DIOS PORQUE TIENE VIDA Y DA VIDA.TENEMOS CAMBIAR… Leer mas »
Lo bonito del caso es que
posiblemente usted viva en Estados
bajo lo que llamas la tiranía trompista y no bajo la gran democracia de su camarada
Maduro.
o estoy seguro que le ofrecen una visa a Estados Unidos o Venezuela
y vas a escoger el primero
ya que muchos viven en USA.