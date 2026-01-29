EU pondrá aranceles a bienes países vendan petróleo a Cuba
Washington (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.
«Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza», argumentó el mandatario en la orden ejecutiva.
Según la medida, para hacer frente a esta situación es «necesario» establecer un sistema arancelario, bajo el cual se podrá imponer un gravamen adicional a las importaciones de productos de países extranjeros que, «directa o indirectamente», vendan o suministren crudo a Cuba.
CUBA TOMA MEDIDAS QUE PERJUDICAN Y AMENAZAN A EEUU
En la orden, el mandatario asegura que el Gobierno cubano ha tomado medidas que «perjudican y amenazan» a Estados Unidos, y que se alinea con «grupos terroristas transnacionales y actores adversos al país norteamericano, incluyendo Rusia, China, Irán, Hamás y Hizbulá.
Además, subraya, Cuba «persigue y tortura a sus oponentes políticos, niega al pueblo cubano la libertad de expresión y de prensa, se aprovecha corruptamente de su miseria y comete otras violaciones de derechos humanos».
Según la orden, el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, determinará si un país vende o suministra petróleo a Cuba, y posteriormente el secretario de Estado, Marco Rubio, decidirá si se debe imponer y en qué medida un gravamen adicional sobre los productos de dicha nación.
Trump ha sostenido con anterioridad que el Gobierno cubano tiene los días contados desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela del pasado 3 de noviembre, que se saldó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, que ahora enfrentan cargos por narcotráfico en Nueva York.
Tuvo que venir Trump, el presidente que no baraja pleito, a siquitrillar a los dictadores comunistas de Cuba. No entiendo como fue que duraron tanto tiempo amargándole la existencia a los cubanos. CARAJO!!
Eso es extorsión acorde a la RAE.
MIENTRAS que el Gobierno del Psicopata enfrenta un
posible cierre el Sábado y Estados Unidos tiene una
Deuda publica de $38 TRILLONES… el Psicopata de
la Casa Blanca sigue DESTRUYENDO EL PLANETA.
Por cierto… los ISIS de Trump en Minnesota siguen
asesinando a sangre fría a ciudadanos Estadounidenses.
IMAGÍNATE UN 🔫GATICO 🐱, PATEADOR Y ARMAO ENTRE 👮🏼♀️👮🏿♂️ 👨🏼✈️ LEONES 🦁 , Y EN MEDIO DE ESCUPITASOS , BOMBAS LACRIMÓGENAS , GASES PIMIENTA , EMPUJONES , IMPROPERIOS, MUCHO FRÍO , MUCHA NIEVE Y MUCHA POLARIDAD ENTRE LOS DEMÓCRATAS , LOS MILITARES DE MINNESOTA Y LOS AGENTES DE ICE .
Mas de los que ha asesinado los régimen de los Castros y el de Masburro?
Cuba libre!
Me dicen que en los pueblos de Cuba, en las afuera de la Habana, la miseria es tan grande que los ****s para ladrar tienen que recostarse de un poste de luz, para no desmayarse.
me borraron » los P E R R O S»..
ESO ES PORQUE LOS SOLDADOS CUBANOS QUE DEFENDIERON A MADURO NO LE HICIERON NI UN RASGUÑO a los supersoldados americanos. segun como tu dices. y si te presento a las ciudades cubanas que tu menciona tu dices que la culpa es de los marcianos.