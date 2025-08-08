EU pedirá misión seguridad en Haití para frenar las pandillas

WASHINGTON.- La Casa Blanca propondrá que Naciones Unidas (ONU) envíe a Haití una «misión de seguridad» con el objetivo básico de combatir a las organizaciones delictivas que controlan el 80 por ciento del territorio del país caribeño.

La iniciativa tiene un obstáculo geopolítico de difícil resolución: necesita que China y Rusia no ejerzan su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, un hecho posible en la actual situación global.

Haití es un estado fallido bajó el control de los narcotraficantes.

La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), aseguró en un informe oficial que 1.520 personas fueron asesinadas y otras 609 resultaron heridas, durante los últimos tres meses de 2025.

LA AMENAZA DE BARBECUE

El jueves, Jimmy Chérizier -líder de una poderosa banda de narcotraficantes-, amenazó con tomar por la fuerza las oficinas del gobierno provisional, si no renunciaba el Consejo Presidencial de Transición.

“Haití ha llegado a una encrucijada en la que ya no puede más. El país ha llegado a un momento en el que reina la anarquía total”, dijo Chérizier, responsable material de la mayoría de los asesinatos, violaciones, torturas y desapariciones en Haiti.

Y completó en un vídeo que circuló por Puerto Príncipe: “Pueblo haitiano, únanse a nosotros en la batalla. Libertad o muerte».

El secretario de Estado, Marco Rubio, conoce la situación en Haití y las implicancias geopolíticas de su crisis institucional. Hay un flujo constante de migración indocumentada y su territorio se ha transformado en un centro de operaciones de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, la venta ilegal de armas y el contrabando.

SOLUCION A CRISIS POLITICA

La administración republicana soslaya a los organismos multilaterales -ONU, OEA, UNESCO, por citar ejemplos paradigmáticos-, y en el caso de Haití analizó distintas variables para encontrar una solución a la crisis política que puso a la isla caribeña en manos de las organizaciones delictivas.

Pero en los últimos días, la Secretaria de Estado concluyó que Naciones Unidas es la solución geopolítica frente a una coyuntura social y política en Haití que se degrada minuto a minuto.

