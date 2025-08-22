EU: Jueza ordenó el cierre del centro ICE “Alligator Alcatraz”

MIAMI.- Una jueza federal ordenó desmantelar dentro de 60 días el centro de detención de ICE en Florida llamado “Alligator Alcatraz”, además de impedir el ingreso de nuevos inmigrantes detenidos al mismo, tras considerar una demanda de grupos ambientalistas.

La orden preliminar, solicitada por Amigos de los Everglades, el Centro para la Diversidad Biológica y la Tribu Miccosukee, marca una importante victoria para la vida silvestre en peligro de Florida y los frágiles ecosistemas que se ven amenazados por el centro de detención de ICE, ubicado en la Reserva Nacional Big Cypress.

UN REVES PARA GOBERNADOR DeSANTIS

La decisión es un revés para el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, y sus agresivos esfuerzos para ayudar a la agenda de inmigración de línea dura de la administración de Donald Trump, incluso designando a miles de policías estatales como oficiales federales de inmigración.

La jueza Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida falló de forma parcial a favor de los grupos ambientales que demandaron, además de la tribu Miccosukee, quienes exigían el cierre completo e inmediato del lugar por sus daños a la zona natural de los Everglades.

La orden prohíbe instalar cualquier infraestructura adicional como tiendas de campaña, dormitorios, edificios u oficinas, así como pavimentar, excavar o cercar el sitio, abierto el 3 de julio en un aeropuerto que estaba abandonado.

También impide “traer a cualesquiera personas adicionales al sitio que no estuvieran ya detenidas en el sitio al momento de la orden”, aunque no prohíbe modificar ni reparar la infraestructura ya existente.

Pasados los 60 días, las autoridades deberán quitar el cerco para permitir el paso de la tribu Miccosukee, pueblo indígena que pertenece a la zona, remover la iluminación industrial del lugar, y retirar las instalaciones de gas, drenaje y desechos del proyecto impulsado por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

DAÑO A LOS EVERGLADES

Williams citó amplias pruebas que demuestran el daño a los Everglades causado por la operación de la instalación, construida sin la revisión ambiental exigida por ley.

El lugar donde está el centro de detención está rodeado por la Reserva Nacional Big Cypress, una de las primeras reservas nacionales de Estados Unidos, que protege humedales ecológicamente sensibles y una docena de especies en peligro de extinción, incluyendo panteras y murciélagos boneteros de Florida. Se han documentado panteras de Florida en el mismo sitio donde ahora se ubica el centro de detención.