EU extradita a 4 dominicanos por estafa a personas mayores

SANTO DOMINGO.- La embajada de Estados Unidos en la República Dominicana informó sobre la extradición de que cuatro dominicanos tras una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Boston que determinó su vinculación a una red internacional de estafas telefónicas, conocidas como “centros de llamadas”, que operaban desde territorio dominicano.

Según las autoridades estadounidenses, los sospechosos engañaron a cientos de personas de la tercera edad en Estados Unidos. La trama consistía en convencer a las víctimas de que un nieto o familiar cercano atravesaba una situación crítica —como un accidente o una detención— y necesitaba dinero de inmediato.

El caso forma parte de los esfuerzos de las autoridades de ambos países para desmantelar operaciones fraudulentas transnacionales que afectan a poblaciones vulnerables. Las extradiciones refuerzan la cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado y las estafas digitales.

Las acusaciones incluyen conspiración para cometer fraude y lavado de dinero, delitos que podrían implicar severas penas si los acusados son encontrados culpables en suelo estadounidense. La embajada reiteró su compromiso con la transparencia y la seguridad internacional, destacando la importancia de denunciar este tipo de estafas para prevenir futuros casos.

Este caso subraya la urgencia de educar y alertar a los adultos mayores sobre tácticas comunes utilizadas por estafadores, especialmente en tiempos donde el contacto digital se ha intensificado.