EU: Empresario dominicano envía condolencias a afectados Jet Set

Ángel Mota Ramírez

NUEVA JERSEY.- El empresario dominicano y excomisionado de reordenamiento en la ciudad de Perth Amboy, en Nueva Jersey, Ángel Mota Ramírez, lamentó la tragedia de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, esta capital, en la que murieron al menos 221 personas y otras 189 resultaron heridas tras el desplome del techo.

«Enviamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas. Después del tercer día del colapso, no podía quedarme callado ni dejar de solidarizarme tras este grave evento en el que murieron tantos hermanos dominicanos», expresó.

Lamentó que entre las víctimas fatales «habían peloteros, merengueros, empresarios, militares, meseros, personal de seguridad y otros». Mis más sinceras condolencias para sus familiares y para todo el pueblo dominicano», subrayó.

«Ninguna de mis palabras podrá llenar el dolor que acumulan los dolientes en sus corazones, ya que es una herida tan profunda que solo el tiempo, quizás, podrá sanar», afirmó. «Nos solidarizamos con las familias y seres queridos afectados por este devastador suceso», agregó.

«Acompañamos en estos momentos difíciles a las familias y seres queridos de las personas afectadas». «Esas familias han quedado devastadas, niños huérfanos. Está horrenda tragedia ha enlutado a toda nuestra sociedad y nos manda una señal, como nos la envió el colapso de la tienda en La Vega, la explosión en San Cristóbal. Ya es hora de que reaccionemos y despertemos del letargo en el que hemos estado sumido», precisó.

Criticó que «durante mucho tiempo, nuestras autoridades han sido permisivas y se han olvidado de sus responsabilidades, imponer respeto y exigir decoro. No todo se puede dejar pasar, no podemos mirar hacia un lado solo por ayudar a un amigo que infrinja la ley y viole las reglas. Cuando hacemos eso nos estamos ‘ajusticiando’ nosotros mismos y a nuestros familiares», abundó. «Por amor a Dios, no nos hagamos indiferentes cuando se ponga en riesgo la vida de uno o cientos de seres humanos, enfrentemos con valentía a los que creen que están correctos cuando hacen lo incorresto», exclamó.

Dijo que «estamos en el deber de demostrar a esas personas que están equivocadas, ya que podemos aprender de sus errores y evitar que, como en este caso de Jet Set, la negligencia de uno provocó la muerte de 221 seres humanos inocentes y que tenían tienen derecho a la vida, crecer y ser felices».

«Reflexionemos, no todo el dinero se coje, hay dinero que pinchan bolsillos. Recordemos que no importa cómo empecemos, sino como terminamos», manifestó.

Propuso la promulgación de una «Ley Jet Set» que mejore la inspección y supervisión en centros de diversión y otros de gran concurrencia y que castigue a los servidores que acepten «dádivas» a cambio de no hacer su trabajo.