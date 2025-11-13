EU dice tiene derecho a operar militarmente en su hemisferio

Marco Rubio

WASHINGTON.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que las fuerzas militares de su país tienen todo el derecho a operar en “su hemisferio” y que Europa no es quien para determinar la legalidad de las operaciones contra las lanchas en el Caribe supuestamente cargadas con drogas.

Rubio también afirmó que durante la reunión de ministros de Exteriores del G7, que concluyó este miércoles en la localidad canadiense de Niagara-on-the-Lake, no se trató la legalidad de los ataques de su país contra embarcaciones en el Caribe y en los que han muerto decenas de personas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Rubio aseguró que en ningún momento durante la reunión de ministros de Exteriores del G7 se trató el tema de los ataques contra las embarcaciones en el Caribe y que ningún país le planteó las acciones de Washington.

“No creo que la Unión Europea pueda determinar lo que es la ley internacional”

“Nadie lo discutió conmigo. Nadie en la reunión lo discutió, no conmigo. A lo mejor lo han discutido entre ellos pero no se trató en ninguna de las reuniones que tuvimos, ni ayer por la noche ni hoy”, afirmó tajante a la pregunta de si se trataron las operaciones militares en el Caribe.

Posteriormente, cuando un periodista dijo que la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, había tratado la legalidad de las operaciones, Rubio negó que Europa pueda interferir en la política estadounidense.

“No creo que la Unión Europea pueda determinar lo que es la ley internacional. Desde luego no pueden determinar como Estados Unidos defiende su seguridad nacional. Estados Unidos está siendo atacado por organizaciones criminales terroristas en nuestro hemisferio y el presidente (Donald Trump) está respondiendo en defensa de nuestro país”, añadió.

“Me parece interesante que todos estos países quieren que les proporcionemos, por ejemplo, misiles Tomahawk con capacidad nuclear para defender Europa, pero cuando EE.UU. posiciona portaaviones en nuestro hemisferio, donde vivimos, entonces eso es un problema”, dijo.

Ynot
Ynot
10 segundos hace

Por presidentico pelele, orejudo y plegado al suelo y lameculo como Luisito Abinader, es que aparece un mardito loco como este estupido, lleno de odio ideologico, creerse que el mundo debe girar en torno a una narcopotencia en total decadencia y aislada del mundo. Un regimen fracaso, sostenido mediante el saqueo y el terrorismo

0
0
Responder
LUIS PUÑAL
LUIS PUÑAL
3 minutos hace

ñoooooo, pero este tipo está de amarrar, arbitrario, arrogante, pedante, baboso, imperialista, sinverguenza, impostor de extrema derecha, recalcitrante. Pero este tipejo ha retrocedido a la edad media. Como que la historia retrocede en el tunel del tiempo. Baboso. Asi mismo otras naciones tienen derecho a invadir y bombardear a Estados Unidos, por su terrorismo y ser una narcopotencia mardita

0
0
Responder
Joose Pere
Joose Pere
8 minutos hace

Lo Dijooooo!! En su Hemisferio!!!!

0
0
Responder
Jocla
Jocla
12 minutos hace

Será en el mundo entero , entonces los chinos tienen el mismo derecho en su territorio?

0
0
Responder
Antonio, L
Antonio, L
18 minutos hace

Y si hicieran lo mismo con los traficantes de armas sería legal?

0
0
Responder
Jose
Jose
20 minutos hace

Y quién le dió permiso …es una intromisión descarada contra los países latinos

1
0
Responder
jorgeortiz
jorgeortiz
37 minutos hace

Totalmente de acuerdo.

0
-2
Responder
Victor
Victor
39 minutos hace

Perdon

0
0
Responder