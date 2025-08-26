EU despliega crucero misiles y submarino nuclear en el Caribe
WASHINGTON.- Estados Unidos ordenó el despliegue de barcos adicionales al sur del Caribe, en el marco de una operación lanzada por el presidente Donald Trump, supuestamente para hacer frente a los cárteles de la droga latinoamericanos.
Fuentes familiarizadas con el asunto precisaron que se trata del crucero de misiles guiados Lake Erie y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, que llegarán a la región a principios de la próxima semana.
Las fuentes no ofrecieron detalles acerca de la misión específica de los despliegues, pero insistieron en que las acciones tienen como objetivo hacer frente a las amenazas para la seguridad nacional del país norteamericano asociadas a «organizaciones narcoterroristas» especialmente designadas en la región.
La semana pasada, se informó que Washington había ordenado el envío de un escuadrón anfibio a las costas venezolanas como parte del mismo esfuerzo. Del operativo forman parte el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale, que transportan a 4.500 efectivos, incluidos 2.200 infantes de marina, según las fuentes.
A su vez, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó al alistamiento a 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional para responder a las amenazas esgrimidas por el Gobierno de EE.UU. Las jornadas se desarrollaron durante el fin de semana pasado. Este lunes, el mandatario anunció que habrá dos nuevas jornadas de alistamiento para defender la soberanía del país ante el despliegue militar estadounidense en el Caribe sur.
«NO AL INTERVENCIONISMO»
Las acciones de EE.UU. han generado rechazo entre varios líderes latinoamericanos. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, criticó las operaciones estadounidenses en el Caribe, calificándolo como un acto de injerencia. «No al intervencionismo. Eso no solamente es convicción sino que está en la Constitución», afirmó.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió sobre las posibles consecuencias de una intervención militar de EE.UU. en Venezuela. «Los gringos están en la olla [muy equivocados] si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema de que se arrastran a Colombia a lo mismo», dijo durante un consejo de ministros.
Asimismo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó el uso de la lucha contra el narcotráfico como pretexto para justificar lo que calificó como ambiciones hegemónicas de Washington.
«Eso lo está diciendo y lo está promoviendo el Estado más narco que hay en el mundo, que son los EE.UU.», indicó. «Cuba denuncia firmemente esta nueva demostración de fuerza imperial y hace un llamado a los gobiernos […], al ALBA-TCP y, desde aquí a todos los pueblos del mundo, a condenar esta irracional arremetida de la Administración Trump», instó el mandatario cubano.
Siempre sea visto ridículo estados Unidos metiéndose en otra Guerra y no en la suya el narcotráfico es el principal enemigo de esa sociedad y no lo enfrentaba cómo lo están haciendo ahora a ese problema estados unidos tiene que seguir enfrentándolo como lo está haciendo el narco tráfico tiene muchas ramadicaciones por eso hay que eradicarlo
USA decidió enfrentar sus enemigos del vecindario carteles y gobiernos socialistas que se han confabulado de manera narcopolitica para envenenamiento de la población estadounidense y a la vez drenar su economía en cientos de miles de millones de dólares anuales.
¿ PREPARADO ?
AHÍ LE DEJO #1
Lo qué la gente no se ha dado cuenta como haiti ha derrotado un continente el americano y a el ejército más temible de el mundo el de usa, todo el mundo le teme entrarle a la bandita haitiana
…………………………Dicen que tambien lla llego el barco hospital ya nos es vigilancia
solamente el barco hospital para los eridos ect.
Éso es practicando
NARCOTRÁFICO
Todo parece indicar que, el Hitler del Siglo XXI, mister Donald John Trump, presidente estadounidense, piensa definitivamente, es lo que presume invadir, el territorio de Venezuela y querer tumbar al gobierno CONSTITUCIONAL Y LEGÍTIMO DE VENEZUELA que preside, el PATRIOTA LATINOAMERICANO, NiCOLAS MADURO MOROS. Noto que después de lo Irán, en la geopolítica de hoy, no hay nada seguro con la actuación desmedida que quiere aplicar Trump, a naciones
qué responden y mucho menos aceptan intromisiones de EE.UU., que afectan la SOBERANIA, INDEPENDENCIA Y TERRITORIO de naciones que ni si quiera, le han declarado guerra al imperio estadounidense, en la dirección de Donald John Trump.
Naciones que no responden…
Por último, entiendo que todo parece indicar que míster Trump, no le importa convertir, en pólvoras América de Sur y quién sabe, qué otros lugares de la zona de América Central y el Caribe.
Esperemos como se van desarrollar, los acontecimientos que se puedan producir, en el territorio de Venezuela, si los marines estadounidenses invaden definitivamente, el territorio de Venezuela.
Solo faltan 9 dias para el 4 de Septiembre, dia en que sera derrocado Maduro. Apunten la fecha.
Bueno yo quiero recordarles que Estados Unidos resuelve lo ha demostrado en Paises como Irack, Iran, Siria, no dudo que le envien par de Drones a Maduroy se acaba el problema de Venezuela
Quiere decir que esos Carteles están tan preparados armamisticsmente como Estados Unidos que tienen que enviar Barcos ,submarinos,aviones con misiles de largo alcance y armamento nuclear,esto es un show que nos tiene acostumbrado Donald ,esto se llama intimidación ,para Maduro abandone el poder,no se atreve atacarlo directamente,ahí tendría de frente a China y Rusia,los cucos de caco de muñeca,ahora cuánto le costaría esa misión a USA.
Hay que disuadir. Es lo mismo que haces cuando llegas a tu casa cada dia. Haces bulla y escandalo para que cualquier delivery que este montando a Diana (tu mujer) se apee o le eche el chorro de leche… Eres un cuernu y haces tu aparataje.
A esos Carteles están más preparados que USA,es una guerra parecida a Rusia contra Ucrania,hazme el favor Donald tu sabe que esa misión es para intimidar a Maduro para que abandone el poder ,no se atreve atacarlo directamente,ahí tendría a china y Rusia de frente,