EU: Brian DePeña celebra su reelección como alcalde de Lawrence

LAWRENCE.- Tras la contundente victoria que le aseguró la reelección, el alcalde Brian DePeña salió a compartir con sus electores en su sede de campaña en la avenida Broadway, de aquí.

La euforia rebasaba el local y los gritos de “cuatro años más” retumbaban a millas de distancia en un día en el que el pueblo de Lawrence salió a votar por el progreso que era el lema de la campaña de Brian DePeña.

Con una presencia masiva de dominicanos y otros latinos, DePeña selló el triunfo a su reelección, consolidando una vez más la fuerza de la unidad y el compromiso de los votantes hispanos en la llamada ciudad de los inmigrantes.

La participación electoral fue alta durante todo el día en esta ciudad con aproximadamente 90 000 habitantes, la mayoría inmigrantes dominicanos o de ascendencia dominicana.

De acuerdo con los resultados electorales, DePeña ganó con 5,983 votos (53%) frente a 5,110 (45%) de su competidor, el bombero puertorriqueño Manny González.

DePeña también tuvo otro motivo de celebración en su sede de campaña, la derrota de una de sus rivales en el concejo municipal, la concejal del Distrito B, Wendy Luzón, quien perdió por 13 votos ante Rosaly González, aliada del alcalde, que lo acompañó en su campaña durante las semanas previas a las elecciones.

Esto le otorga al alcalde una mayoría de aliados en el concejo municipal para impulsar su agenda durante los próximos dos años, hasta las próximas elecciones intermedias.

“Hay que seguir luchando por un Lawrence justo y es hora de que todos apoyemos el camino del progreso, de la seguridad de nuestras calles y del empoderamiento de nuestros pequeños negocios”, dijo el alcalde para luego enfatizar que el derecho de la ciudadanía a la transparencia en el departamento de policía “es un derecho inalienable” y aseguró que volvería a hacer público el escáner policial después de que su predecesor, Dan Rivera, lo encriptara para ocultar las estadísticas delictivas de la ciudad.

A lo largo de la campaña electoral, DePeña fue objeto de acusaciones falsas e infundadas, por lo que anunció que demandará por difamación a quienes lo atacaron.

“Voy a seguir luchando por un Lawrence justo”, remarcó el reconocido empresario dominicano luego de recibir la felicitación de sus seguidores y de residentes de la ciudad por su victoria basada en el compromiso que tiene con la comunidad que ve a Lawrence como la ciudad de las oportunidades para crecer.

“Orgullosamente dominicano, Brian DePeña es un símbolo del progreso y de la representación de los latinos en la política estadounidense. Su trayectoria y compromiso lo han convertido en un referente de servicio público y en un ejemplo de cómo el liderazgo diverso fortalece la democracia local”, según dicen sus seguidores.

Durante su gestión, DePeña ha trabajado para cumplir con cada una de sus promesas, impulsando proyectos de infraestructura, programas comunitarios y oportunidades económicas que han beneficiado a miles de familias en Lawrence. Su administración ha sido reconocida por fomentar la transparencia, la inclusión y el desarrollo sostenible.