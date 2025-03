EU advierte a chavistas atacar Guyana sería «un gran error»

Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red social X del presidente de Guyana, Irfaan Ali, que muestra al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (i), y al mandatario guyanés, Irfaan Ali, este jueves, en Georgetown (Guyana). EFE/ @presidentaligy

Georgetown (EFE).- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió este jueves a Venezuela que atacar militarmente a Guyana sería «un gran error» y «un día muy malo para ellos», dando su apoyo a Georgetown en su disputa territorial con Caracas.

«Sería un día muy malo para el régimen venezolano si atacara a Guyana o a ExxonMobil. Sería un día muy malo, una semana muy mala para ellos, y no terminaría bien», subrayó Rubio en una rueda de prensa en Georgetown junto al presidente guyanés, Irfaan Ali.

«Tenemos una Armada grande y puede llegar a casi cualquier lugar, a cualquier parte del mundo. Y tenemos compromisos vigentes con Guyana», dijo Rubio, quien agregó que no iba a entrar en detalles sobre lo que haría EE.UU. en caso de un ataque de Venezuela a Guyana.

El secretario de Estado hizo hincapié en que si el Gobierno de Nicolás Maduro hiciera un movimiento de ese tipo sería «una muy mala decisión, un gran error para ellos».

«Las amenazas regionales se basan en reclamos territoriales ilegítimos de un régimen narcotraficante. Y quiero ser franco, habrá consecuencias por las acciones agresivas. Y por eso nuestra colaboración en ese sentido será importante», subrayó.

EE.UU. apoya a Guyana ante el desafío de Venezuela

Rubio indicó que esta cooperación es una parte necesaria de la relación de EE.UU. y Guyana, ya que el país suramericano enfrenta «un desafío muy difícil con un dictador que hace reclamos territoriales ilegítimos».

«Por eso cuentan con nuestro pleno compromiso y apoyo. Hoy lo demostramos de manera tangible y buscaremos maneras de hacerlo a largo plazo», apostilló, aludiendo a un memorando para fortalecer la cooperación en seguridad firmado durante su visita.

The United States and the Government of Guyana signed an MOU to deepen security cooperation and address regional challenges, including countering narcotics trafficking and transnational organized crime. This cooperation is intended to make 🇺🇸 & the Caribbean stronger and safer. pic.twitter.com/3D7dtsfFXe

— Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) March 27, 2025

Sobre este respaldo en su crisis con Venezuela, Ali aseguró que le «complace enormemente la confianza de Estados Unidos en garantizar la salvaguardia de nuestra integridad territorial y soberanía».