EU: A 100 meses prisión condenan dominicano por reingreso ilegal a EU

Juan Carlos Padilla Santos

NUEVA YORK.- A 100 meses (más de ocho años) de prisión fue condenado un dominicano que ha ingresado tres veces de manera ilegal a Estados Unidos

Una investigación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) determinó que Juan Carlos Padilla Santos, de 50 años, había sido deportado dos veces y fue objeto de una tercera orden de deportación.

De acuerdo con el ICE, Padilla Santos regresó a Estados Unidos por segunda vez, después de haber sido condenado en 2016 por el asesinato de su expareja en la República Dominicana. «En ese momento, Padilla Santos huyó de su país antes de cumplir su sentencia y volvió a Estados Unidos», indicó ICE.

Dos años más tarde, en 2018, Padilla Santos fue condenado en Estados Unidos por posesión de cocaína y por evadir la fianza, y finalmente deportado por segunda vez.

Posteriormente, fue acusado de falsificar su propia muerte y de regresar ilegalmente a Estados Unidos por tercera vez.

«Juan Carlos Padilla Santos exhibió una y otra vez su desprecio por nuestras leyes de inmigración, necesarias para la seguridad pública», dijo el agente especial a cargo de HSI Nueva York, Ricky J. Patel.

Agregó que «con un historial que incluye asesinato, posesión de narcóticos e incluso, aparentemente, fingir su propia muerte, Padilla Santos tomó medidas repetidas para ingresar y volver a ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Ahora enfrenta una sentencia significativa por sus acciones».

MATO A SU EXPAREJA EN 2015

Padilla Santos fue acusado de asesinar a balazos a su expareja, Dinayris Polanco, el 28 de febrero de 2015, en San Francisco de Macorís.

En junio de 2016, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial Duarte lo condenó a 15 años de prisión. No obstante, permaneció en libertad bajo una medida de coerción, lo que le permitía seguir presentándose ante el tribunal mientras el proceso continuaba.

Según las autoridades, en noviembre de 2016, Padilla Santos abandonó el país y en 2019 fue arrestado en Estados Unidos por la Interpol y entregado a las autoridades dominicanas.

jt-am