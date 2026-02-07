Estrategia para liquidar deuda pública (OPINION)

El autor es economista . Reside en Santo Domingo

Por MARCELINO LARA

Muchos gobiernos, ante la imposibilidad de pagar su deuda, debido al monto elevado de intereses que la misma genera, deciden empezar a liquidar dicha deuda, aplicando una política económica de inflación controlada.

Como sabemos, la inflación contribuye al crecimiento nominal del PIB, mejorando así la carga de la deuda sobre el PIB.

Por esta razón, no tiene mucho sentido económico usar este indicador de deuda sobre PIB para explicar una reducción real de la deuda, ya que en ambiente inflacionario dicho indicador no refleja, en verdad, una disminución absoluta del monto de la deuda pública.

Esto es más un autoengaño, o una distracción para el ciudadano, que confundido, se cree el discurso de que la deuda ha disminuido.

Obviamente, aunque la deuda haya sido contraída en moneda extranjera, el cálculo del indicador se hace en pesos dominicanos.

Es una estrategia delicadamente diseñada, evitando que la inflación se salga de control, al tiempo que se evita por todos los medios posibles, aplicar una reforma fiscal que obligue a las elites económicas a pagar más impuestos. Es una forma de evitar el costo político de tener que cobrar impuestos para pagar la deuda deuda.

Resulta así, políticamente más factible, implementar una política económica inflacionaria, a través del aumento exagerado del gasto corriente, y no tener que aplicar más impuestos a la clase empresarial para pagar dicha deuda.

INEVITABLE

En el corto plazo, todo luce muy factible, pero a largo plazo es inevitable aplicar más impuestos para pagar la abultada deuda contraída.

Así se ha estado intentando disminuir la deuda pública dominicana con respecto al PIB, y no deberíamos sorprendernos si en algún discurso escuchamos decir nuevamente que la deuda pública dominicana ha estado bajando.

Es por esa razón que algunos teóricos de la economía marginal no confían mucho en el uso de ciertos indicadores para sus análisis económicos, y es que son muy fácilmente manipulables a conveniencia. Por igual razón, tampoco confiaban demasiado en las proyecciones económicas.

No obstante, los economistas marginalistas siempre han estado muy claro en plantear que la inflación es un impuesto disfrazado que afecta principalmente a los sectores medios de la sociedad, que tiene su origen en un incremento de la cantidad de dinero por encima de la capacidad de producción de una economía, provocando así, un aumento generalizado en el nivel de precios.

Aplicar una política económica de inflación controlada para disminuir la relación de cociente entre la deuda y el PIB sería una apuesta muy dañina para los medianos y pequeños productores así como para los sectores de clase media que deberán pagar el costo de dicha inflación, y no existe ninguna evidencia empírica que demuestre que su aplicación mejorará los indicadores fundamentales de la economía, garantizando estabilidad de las grandes variables macroeconómicas.

Al final de cuentas, la deuda sigue creciendo en términos absolutos, convirtiéndose en un lastre para generaciones futuras que tendrán la responsabilidad de pagarla con dinero de sus bolsillos.

En conclusión, cuando un gobierno no puede pagar su cuenta con impuestos entonces se decide por la decisión más fácil, en el corto plazo, ejecutar una política económica de inflación controlada, a través del aumento del gasto corriente, y la expansión artificial del crédito del Banco Central.

Hasta este momento, al parecer todo ha salido a la perfección para las autoridades, porque el indicador de deuda sobre el PIB se ha reducido ligeramente, aunque a un costo demasiado elevado para la clase media y pequeños y medianos empresarios que siempre han pagados los platos rotos.

