Estos polvos trajeron esos lodos (Opinión)
Esos polvos, provocados por los políticos del gobierno y de la oposición, trajeron esos lodos que hoy los embarran a todos, como los que afilan cuchillos para sus propias gargantas.
La vulgaridad, el lenguaje sucio, las palabrotas, el insulto, las maldiciones desproporcionadas, la falta de respeto al público, etc., tienen cada día más espacio en los medios de comunicación de masas.
Los objetivos y los insultos personales sustituyen la falta de formación académica, la educación familiar y la lectura. A falta de conocimientos, las descalificación ética y moral. No se debaten las ideas. (Esos polvos sociales trajeron estos lodos que hoy nos ensucian a todos de la misma manera)
Muchos medios de comunicación, sobre todo redes y plataformas digitales, se han convertido en una letrina donde se defeca contra cualquiera, no importa su posición política, económica o social.(presidente y vicepresidenta de la República, empresarios, atletas, artistas, alcaldes o alcaldesas, ministros o ministras, senadores o diputados, fiscales y Jueces. Todos somos sujetos de insultos, difamación, extorsión y chantaje. Todos en un mismo saco
Y lo peor: ¡No hay consecuencias jurídicas! ¡El miedo parece haber ganado la batalla! ¡Nadie quiere actuar como manda la ley!
Dirigentes y funcionarios del Partido Revolucionario Moderno (PRM), aspirantes a la presidencia de la República, con los recursos del Estado, en su mayoría, patrocinando campañas sucias unos contra los otros, descargándose, descalificándose; antropófagos de la política, sin darse cuenta del daño que les hacen a sus compañeros, y, así mismos.
Hoy esos señores que financian el chisme, la vulgaridad y el morbo, no saben cómo detener las campañas difamatorias, las extorsiones, ni loschantajes que se exponen públicamente enalgunos medios digitales, sin ninguna consecuencia penal.
Los partidos de oposición, que iniciaron las campañas sucias, descaficándose unos y otros desde el poder, siguen montados en esa ola, ampliándola con los funcionarios del presente gobierno, cayendo en la misma trampa.
En estos momentos, nadie está exento de ser objeto de insultos, difamaciones, extorciones y chantajes de los francotiradores del éxito ajeno, de facinerosos, sicarios y tunantes de la comunicación a través de redes y plataformas digitales.
“Difama, difama, que algo queda”, que en la actualidad nada es mentira ni es verdad, que todos somos iguales, inmorales, ladrones, corruptos, sinvergüenzas, infieles, sin valores éticos, sin escrúpulos. Nadie sirve en este país. Somos unos canallas capaces de los más horribles crímenes y delitos. (Esa es la narrativa)
La Constitución sigue siendo un papel de inodoro, las leyes también. Sobrevivimos en un “Estado fallido”, no tanto como el de Haití, pero “fallido” al fin y al cabo, con instituciones muy débiles amenazadas constantemente por la corrupción y la falta de justicia.
Se supone que el Estado es el garante de los derechos humanos fundamentales, consagrados en la Constitución y las leyes del país, como el derecho a la intimidad, al buen nombre, a la dignidad y el decoro. Se supone que nadie puede ultrajarte, denigrarte, acusarte de un hecho que no has cometido sin prueba alguna, para extorsionarte y chantajearte para obtener dinero, sin pagar ninguna consecuencia.
Sin embargo, los profesionales de la difamación, la extorsión y el chantaje, con un lenguaje soez, que ofende al más vulgar de los vulgares, se pronuncian despotricando y amenazando a los dirigentes políticos, funcionarios, artistas, atletas, abogados, fiscales, jueces, etc., con un desparpajo que provoca nauseas.
Todos somos responsables de lo que está pasando en buena parte de los medios de comunicación, no solo el gobierno, que no hace nada para impedir la vulgaridad, lo soez, lo intranscendente, lo vacío, lo fácil. Nadie quiere trabajar, estudiar, ir a la universidad, graduarse y graduarse con honorespara así enorgullecer a sus padres y ser ciudadanos ejemplares.
Hoy, como nunca, existen oportunidades deestudiar sin invertir grandes sumas de dinero,como en el pasado. El gobierno del presidente Luis Abinader ha hecho inversiones extraordinarias creando universidades, escuelas vocacionales, instituciones de formación como el ITLA, INFOTEP, INDOTEL, etc. Sin embargo, una buena parte de nuestra juventud ser“influencer” para que lo sigan los “estupidences”, igualmente analfabetos.
Si no hacemos un alto, si no detenemos el deterioro moral, una profilaxis, aunque duela, esta sociedad terminará peor que “Sodoma y Gomorra”, hundida en el fango más abyecto que podamos imaginar.
Los que estan son los que iniciaron esto aupando a los que de su vocas sale de todo o se te olvido que quienes salian en las fotos con ustedes son los que tienen plataformas que dicen de todas las vulgaridades y algunos politicos traficantes que tienen a la juventud podrida por el consumo de drogas. Pero como tu dices Estos polvos trajeron esos lodos y ustedes son las autoridades que tienen que ponerse las pilas y atacar ese mal que esta
acabando con el pais, y la juventud.
JTH, MIENTRAS AQUÍ NO SURJA UN GOBIERNO COMO EL DEL SALVADOR Y UN CONGRESO QUE APRUEBEN LEYES DURAS, AQUÍ VIVIREMOS COMO CHIVOS SIN LEY. ESE ARTICULO TUYO ESTA LLENOS DE VERDADES. EL RESPETO AL PRÓJIMO SE HA PERDIDO, NO IMPORTA EL NIVEL DE EDUCACIÓN, LA POSICIÓN GUBERNAMENTAL QUE USTED OSTENTE. EL IRRESPETO Y LA DEPRAVACIÓN ESTA A LA MODA HOY DIA. MIRE EN UNA ESCUELA DOS ESTUDIANTES LE CALLERON A GOLPES A UN PROFESOR, ESO NO SE VEIA ANTES.
EL PAPA DE UNA ESTUDIANTE IBA AGREDER A UNA PROFESORA EN OTRA ESCUELA. TODAS ESTAS FALTAS DE RESPETO HAN SURGIDO DESUES DE LLEGAR LAS REDES PORQUE NO HAY CONTROL. CREO QUE ES MEJOR VOLVER A LOS TIEMPOS DE CUANDO ESPERABAMOS LOS PERIDICOS DE ULTIMA HORA, LA NOTICIA, EL NACIONAL, ETC. PARA LEER LAS NOTICIAS O ESCUCHAR LOS NOTICIEROS DE NOTI TIEMPO, RADIO MIL INFORMANDO, ETC. PARA INFORMANOS DE LA NOTICIA.
T.h,, con el femomeno DUKELE,, en america latina hay una esperanza,, porque,, como ese presidente as TRANFORMADO as Ese pais,, en todos los orden,, Que es todos los contrario as este pais( R.D) un pais tan rico,, es administrado tan pobre,, producto de la corrupcion,, cual fue el problema en este pais que el relevo politico, INCLUYENDOTE AS TI ,, fue as BUSCARSELA..
ovejo, y cuando eras… parte de la oposicion… no ejecutaba lo… mismo que, en… este tema, le… criticas a las redes… medios onlines, etc., etc… lo ocurre, en este… momento que, en el… narcoPRMismo, estas… guisando millonadas… que hacen, a cualquiera… mirar el cielo… con los ojos cerrados… por que’, ovejo?… oyes, escucha bien… con los que hoy… ocurre hubiese sido… opositor, NADIE, NADIE… te aguantas… vocife-…
… rando todos…. los improperios… que un politico… ****e la oposicion… le asiste el derecho… de evacuarlo… o quieres, ovejo… busquedas de todos… los desahogos antes de agosto/2019… que hacia cuando… de hechos corruptivos… drogas… nepotismo y mil… vainas mas… que salian de ti, de los… que hoy te quejas… ahora, y no dijiste… que no leias… estas opiniones… que se evacuaban… de estos medios… no tradicionales… y si es no, co’mo… te enteras?… es cinismo… en un comunista… de gaveta…
Servil y lacayo de Hipólito Mejía. No deberías estar en este medio digital, sino en uno tradicional, como El Nacional, Hoy, o Listín Diario, donde existe CONTROL y CENSURA.
Ay,,, JUAN T.H,, BUENOS DIAS,, Cuantas verdades,, T.H,, investiqate con los medicos( cardioloqo) la qran cantidad de juventud que lleqa as sus ieconsultorios,, PRODUCTOS DEL VICIOS,, juan es una sociedad totalmente corrupida,, PORQUE y quienes tienen LA CURPA,, RELEVOS POLITICOS que no hizo el trabajo y lo que FUE AS BUSCARCELA,, son corruptos,, esa es la triste realidad..