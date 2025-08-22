Estados Unidos ha deportado este año a 2,545 dominicanos
SANTO DOMINGO.- En lo que va de este año Estados Unidos ha deportado a 2,545 dominicanos, según un informe del Aeropuerto Internacional Las Américas.
El más reciente grupo de 101 arribó el martes a la citada terminal, desde donde fue trasladado al Centro Vacacional de Haina, San Cristóbal, para ser depurado.
Algunos habían ingresado de manera irregular a territorio estadounidense, principalmente desde México. Otros cumplieron condenas por narcotráfico, robo, asalto, falsificación de documentos, violencia doméstica y conducción bajo los efectos del alcohol, entre otros delitos.
En enero llegaron 197 deportados, en febrero 247, en marzo 232, en abril 455, mayo 332, junio 332 y julio 165.
