Estados Unidos ha deportado este año a 2,545 dominicanos

imagen

SANTO DOMINGO.- En lo que va de este año Estados Unidos ha deportado a 2,545 dominicanos, según un informe del Aeropuerto Internacional Las Américas.

El más reciente grupo de 101 arribó el martes a la citada terminal, desde donde fue trasladado al Centro Vacacional de Haina, San Cristóbal, para ser depurado.

Algunos habían ingresado de manera irregular a territorio estadounidense, principalmente desde México. Otros cumplieron condenas por narcotráfico, robo, asalto, falsificación de documentos, violencia doméstica y conducción bajo los efectos del alcohol, entre otros delitos.

En enero llegaron 197 deportados, en febrero 247, en marzo 232, en abril 455, mayo 332, junio 332 y julio 165.

jt-am

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
5 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
Luisabinad
Luisabinad
2 minutos hace

Snores no se decent enganar todos Mas que Mas deportado el gobierno Los dejan libres y desperate ellos y Ella’s van hacker Los Missouri que hicieron en todos Los Estado unido en differences Estado es vender drogas illegal asaltar
Matar violation ninos Nina’s mujeres y hombres y hacker mafias porque son a si !

0
0
Responder
Ruiz
Ruiz
16 minutos hace

De nada les sirvió ese triste viaje de la vuelta por méxico.

0
0
Responder
Daniel M.
Daniel M.
20 minutos hace

Espero el comentario de los cuponeros; los que creen que nacieron gringos, y que votan de cualquier cosa. 2,545 que se fueron mal, y lo regresaron peor. Basura aquí y basura allá.

1
0
Responder
aleluya
aleluya
37 minutos hace

very good 👍🏼

0
0
Responder
Smarty Bev
Smarty Bev
41 minutos hace

*VERY-GOOD*… No-querian-A- «FELON-TRUMP» ???

0
0
Responder