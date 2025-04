Español Carlos Alcaraz se alza con el Master 1000 Monte-Carlo

Carlos Alcaraz

MONACO.- El Masters 1000 de Monte-Carlo tiene un nuevo príncipe y su nombre es Carlos Alcaraz. El español venció a Lorenzo Musetti (16°) por 3-6, 6-1 y 6-0 después de 1 hora 47 minutos de partido para alzar el decimoctavo título de su carrera y regresar a la segunda posición en el ranking mundial.

El Court Rainier III del prestigioso Monte-Carlo Country Club presenció tenis de máximo nivel a lo largo de casi 2 horas de partido. En el comienzo del encuentro que definía al primero de los campeones de la gira europea sobre polvo de ladrillo, Lorenzo Musetti salió dominando con la variedad que caracteriza su plan de acción: drops, subidas a la red, globos y, obviamente, el casi extinto revés a una mano que a esta altura se ha convertido en un emblema de su juego. Mientras, del otro lado, Carlos Alcaraz enlazaba errores que abrían paso a una primera manga firmada en italiano.

En la segunda parte, la situación cambió rotundamente con el 4 veces campeón de Grand Slam encontrando los golpes necesarios para inflarse de confianza y retroalimentarse con la energía del público. Así logró hacerse con la paridad y mandó el partido al set decisivo.

Inmediatamente, el oriundo de Carrara mostró señales de molestia en una de sus piernas y ya no hubo vuelta atrás pese a que recibió la atención médica requerida. Finalmente, Carlos Alcaraz se quedó con la valiosa victoria por 3-6, 6-1 y 6-0 después de 1 hora y 47 minutos.

El ex N°1 del mundo llegó al Principado de Mónaco sin partidos ganados en su historia dentro del torneo. De hecho, participó una sola vez en 2022 cuando perdió en su estreno con el estadounidense Sebastian Korda y, desde entonces, no había vuelto a pisar el renombrado evento que abre una de las etapas más importantes del calendario.

La conquista de su decimoctavo título no podría haberse presentado en un momento más oportuno. Días atrás, había declarado: “mucha gente me pidió, y me pide, que aproveche esta ausencia de Jannik para volver a la cima. Y esta presión probablemente me mató, en cierto modo. Aunque no juegue, estoy demasiado lejos de él”.

Una vez terminada su participación en el Masters 1000 de Monte-Carlo, ahondó en la difícil situación que atravesó en el último mes: “No tengo palabras para agradecerle a mi equipo. Son mi equipo y mi familia. Hemos atravesado un momento duro el mes pasado”.

Durante su estadía en suelo monegasco superó los desafíos propuestos por Francisco Cerúndolo (3-6, 6-0, 6-1), Daniel Altmaier (6-3, 6-1), Arthur Fils (4-6, 7-5, 6-3) y Alejandro Davidovich Fokina (7-6, 6-4).

Desde el próximo lunes, regresará a la segunda posición en el ranking mundial quedando a 2.210 puntos de distancia con Jannik Sinner.

of-am