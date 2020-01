ESPAÑA: Lifestyle promueve en Fitur el destino turístico Puerto Plata

Vista parcial del stand de Lifestyle en la Feria Fitur, en Madrid

MADRID, España.- El Grupo Lifestyle apuesta una vez más a la consolidación de la zona norte de República Dominicana como destino turístico con su presencia por primera vez a la feria más importante de este sector FITUR 2020, que se realiza desde el miércoles y hasta el próximo domingo 26 en esta capital.

La empresa, con liderato en Puerto Plata y Cabarete, está promoviendo sus dos productos principales: Lifestyle Holidays Hotels and Resorts y Lifestyle Holidays Vacation Club, con el objetivo de captar nuevos negocios y oportunidades con operadores turísticos, y afianzar su posicionamiento.

El potencial de la marca se ve reflejado con un stand situado en el pabellón 3 (3B02), de 200 metros cuadrados y dos niveles, a través de los cuales son ofertados un ambiente de lujo, vivo y dinámico del Caribe, y la posibilidad de un retiro tranquilo en el que sobresalen el océano y la montaña.

En su catálogo se muestran lujosas habitaciones, restaurantes gourmet y diversas opciones de entretenimiento.

De sus hoteles, The Tropical está situado en la Costa de Ámbar; Cofresi Palm Beach and Spa Resort es un auténtico paraíso asomado al mar y Crown and Residences Suites es señalado como un lugar perfecto para unas vacaciones en familia o con amigos.

Además, el grupo cuenta con las Presidential Suites by Lifestyle, cuidadosamente diseñadas para brindar tlujo y comodidades, distribuidas en destinos de ensueño como Puerto Plata, Punta Cana y Cabarete.

Firman acuerdo en Dubái

Recientemente, el Grupo Lifestyle firmó un acuerdo en Dubái con Al Habtoor Group para desarrollar el proyecto Lifestyle Luxury Vacation Club. Gracias a las sinergias que aporta este convenio, los miembros del Club de Vacaciones podrán disfrutar de una nueva línea de opciones en el mercado de lujo de esta región, ampliando a su vez el catálogo de hoteles reconocidos internacionalmente.

Sobre el Grupo Lifestyle

El Grupo Lifestyle, propietario de las marcas Lifestyle Holidays Hotels and Resortsy Lifestyle Holidays Vacation Club inició operaciones en la República Dominicana en 2002. en Cofresi, Puerto Plata.

Inicialmente fue un club de vacaciones y luego fue extendiendo sus operaciones hasta alcanzar la rama hotelera, la cual le ha convertido en el proyecto número uno de la Costa Norte del país,

Más información en: https://www.lhvcresorts.com/es/

sp-am