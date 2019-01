ESPAÑA: Joven dominicano degüella su novia y se lanza desde un 5to piso

TARRAGONA, España.- Un hombre de nacionalidad dominicana se lanzó de un 5to piso en el día de ayer, pero no sin antes haber degollado a su novia, una joven de nacionalidad ecuatoriana, en un cruel asesinato, siendo esta la 1ra víctima de violencia de género en lo que va del año 2019 en la comarca tarragonesa. La víctima una joven de tan solo 17 años de edad, procedente del Ecuador, mientras que el asesino de nacionalidad dominicana y aproximadamente de 22 años de edad, pero hasta el momento no ha sido conocida identidad de la víctima, así como del victimario, quien luego de cometer el hecho de sangre se lanzó al vacío desde un 5to piso donde residía, siendo trasladado de inmediato en estado critico al hospital Juan XXIII de la ciudad de Tarragona, pero falleció una hora luego de ser ingresado. El hecho de sangre ocurrió en Reus, una ciudad de la provincia de Tarragona, donde reside una considerable cifra de inmigrantes extranjeros, sobre todo procedentes de la República Dominicana. La violencia de género se cobró una víctima más en España, como pueden recordar, la primera de este año lo fue Rebeca Alexandra Cadet Santana, de nacionalidad dominicana, nativa de la ciudad de Barahona, que fuera asesinada de mano de Tomás Mastre, de nacionalidad ecuatoriana, su pareja sentimental, a principios del mes de enero en la ciudad de Laredo. Esta vez el asesino se trata de un joven de nacionalidad dominicana y la víctima de nacionalidad ecuatoriana. El hecho de sangre ocurrió ayer en horas de la tardes en la Calle Argentera No.14 de Reus y las autoridades se apersonaron al lugar, entre ellas, la Guardia Urbana, los Servicios Médicos de Emergencia, y los Mossos de Esquadra. La caída del joven alarmó a vecinos del lugar, y generó revuelo en la calle, pero nadie imaginaba lo sucedido en el interior de la vivienda. Sin embargo, moradores de la vecindad comentan que el victimario, al parecer padecía de algunos problemas psicológicos, pero esta versión hasta el momento no ha sigo confirmad.