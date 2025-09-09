ESPAÑA: Impiden dominicanos ocupen casa para venta drogas

BARCELONA.- Los vecinos del barrio barcelonés del Raval evitaron la ocupación de una vivienda en el número 9 de la calle Malnom, destinada a convertirse en un narcopiso.

Según han explicado los residentes al medio La Razón, un grupo de dominicanos vinculados a una mafia conocida en la zona intentó tomar el apartamento para dedicarlo al tráfico de drogas, pero la rápida intervención vecinal y policial frustró sus planes.

Alerta ciudadana y respuesta policial inmediata

Los mossos d’Esquadra acudieron al lugar tras recibir múltiples avisos de los preocupados vecinos, logrando interceptar a los presuntos asaltantes antes de que consiguieran establecerse en el inmueble. Los agentes procedieron a desalojar el espacio y realizaron el cambio de cerraduras para prevenir nuevos intentos de okupación ilegal, según confirmaron fuentes policiales.

Los residentes del Raval han expresado su cansancio ante la situación de inseguridad generada por estos grupos delictivos, que ya controlarían varios inmuebles en la zona dedicados al narcotráfico. «Estamos hartos, no se puede vivir así», declararon los vecinos, quienes temen que los involucrados intenten repetir la operación en los próximos días.