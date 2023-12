ESPAÑA: Familia de dominicana desaparecida convoca manifestación

Rosa Gabriela Reyes Chávez

ESPAÑA.- Familiares de la dominicana residente en Pamplona, España, Rosa Gabriela Reyes Chávez, convocaron a una manifestación para este miércoles con la que buscan seguir presionando para obtener información sobre el paradero de la mujer de 33 años, cuyo rastro se perdió el pasado 7 de diciembre tras salir de un bar de la ciudad.

«Queremos seguir regando la voz para que aparezca mi hermana», dijo Mariel Reyes al ser contactada por Diario Libre sobre el caso.

La familia espera que la concentración, bajo la etiqueta #todossomosgabriela, permita hacer contacto con alguna persona que haya visto algo relacionado con Reyes Chávez o que tenga información acerca de su desaparición y que ayude con su localización.

La manifestación, que no es la primera que se realiza tras la pérdida de su rastro, está convocada para las 05:00 de la tarde en la plaza San Jorge, según recoge un medio local.

Reyes Chávez fue vista por última vez en un bar del sector San Jorge, próximo a donde residía. Un hombre, de quien se dice que era su novio se aceró a ella esa noche y luego su bolso fue encontrado próximo a un río, según reportan los medios regionales, como Navarra.com y el Cierre digital, que han dado cobertura a la desaparición.

«Fue su novio quien avisó de que no sabía nada de ella desde que salió del bar. Dudo mucho que sea una desaparición voluntaria, porque ella no ha desaparecido nunca y tiene dos hijos, con los que no podría estar sin comunicarse. Pese a que ella vive sola, yo mantenía bastante contacto con ella porque vivimos cerca», declaró su hermana Mariel Reyes al medio elcierredigital.com.

La última vez que fue vista, Reyez Chávez llevaba un pantalón jeans y unas camisa corta naranja. Tiene dos tatuajes, uno en un brazo y otro en pierna derecha.

El cuerpo de la dominicana fue buscado por miembros del Grupo de Rescate Acuático(GRA), que rastrearon el cauce del río Arga hasta la presa de Landaban. La zona también fue sobrevolada por un helicóptero del Gobierno de Navarra.

La desaparición de Reyes Chávez, madre de dos adolescentes de 16 y 18 años, ha provocado varias manifestaciones de la comunidad dominicana en Pamplona, mientras su familia ha recurrido a las redes sociales para pedir colaboración de las autoridades y la ciudadanía para dar con el paradero de la mujer.

Los medios locales señalan que la Policía ha descartado que se trate de una desaparición voluntaria. La investigación se mantiene en curso.