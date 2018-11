ESPAÑA: Dominicana Ana Julia Quezada jura que no es una asesina

ESPAÑA.- La dominicana Ana Julia Quezada, confesa asesina del niño español Gabriel Cruz, dijo que su intención no era matarlo. “Le puse la mano en la boca para que no me insultara y cuando la quité no respiraba”.

Así lo narra en los interrogatorios que en exclusiva difundió el medio español laSexta.com., en el que entre llantos dice que lo ha perdido todo.

En el video se muestra a Ana Julia llorando y describe cómo ocurrió el crimen. Argumenta que el menor le gritaba que era fea, que no la quería, por lo que le puso la mano en la boca para no escucharlo y cuando la quitó ya no respiraba.

“Me dijo ‘siempre me estás mandando y yo no quiero que me mandes, que eres fea. Que yo quiero que dejes a mi padre y que se case con mi madre y te deje a ti'”, afirma Quezada en el interrogatorio.

Es la primera vez se puede ver la declaración ante el juez de Ana Julia Quezada, que cuenta cómo pidió al niño que le acompañara a la finca del Rodalquilar, donde posteriormente enterró su cadáver.

Ana Julia narró que se puso nerviosa, se fumó varios cigarrillos y como desapareció el cuerpo del hijo de su novio.

“Esto es duro para mí. He perdido todo, he perdido a Gabriel, he perdido a mi hija, he perdido a Ángel ( padre de Gabriel), he perdido todo y yo no soy una asesina” dice entre llanto la imputada.

La hija mayor de Ana Julia falleció en 1996 al caer desde una ventana de la vivienda de Burgos a un patio interior, un caso que se cerró como una muerte accidental.

El crimen del niño Gabriel ocurrió en febrero de este año.