Escritor dominicano disertará en la Biblioteca de Guatemala

Luis R. Santos

CIUDAD GUATEMALA.- El escritor y viceministro de Cultura de la República Dominicana Luis R. Santos dictará la conferencia “Novela: memoria y olvido”, en la Biblioteca Nacional de esta capital el 29 de agosto próximo.

La actividad es organizada por el Departamento Editorial Cultura y el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala.

En septiembre último Santos publicó la novela Ciudadano Póstumo, editada por la editorial española Huerga y Fierro, la cual tiene como escenario a Estados Unidos después del 11 de septiembre y la invasión a Irak.

Los personajes de la novela son ciudadanos latinoamericanos que han emigrado a Estados Unidos por diversas causas: unos huyendo de la guerra, otros de la represión y los demás por razones económicas.

Por aquellos años ya en Estados Unidos se percibía a la migración como un eje polarizador entre los partidos demócrata y republicano. Se empezó a preconfigurar la criminalización de los inmigrantes y el discurso feroz en contra de quienes ven a la potencia del Norte como una salida a su precaria situación en sus países de origen.

Ciudadano Póstumo trae a la actualidad aquel ambiente que anticipaba los acontecimientos que vive Estados Unidos tras la vuelta al poder de Donald Trump.