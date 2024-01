Equipo Tigres Licey echó por tierra todo pronóstico (OPINION)

LA AUTORA es periodista. Reside en Puerto Rico.

El asunto no es como se inicia algo, sino como se termina y con el triunfo de campeonato de mi equipo Tigres del Licey sobre las Estrellas Orientales, confirmamos que en el beisbol nada está escrito en piedras, que cualquier equipo que haga los ajustes necesarios, puede meterse en la pelea, no importa los inconvenientes enfrentados durante el transcurso del torneo de la LIDOM, Copa Banreservas y dedicada a la veterana cronista deportiva, Onfalia Morillo.

Cuando arrancó la serie final, el equipo Tigres del Licey, tuvo un mal inicio cayendo abajo 0-2 y muchos comentaristas y medios, expresaron y escribieron, que Las Estrellas Orientales, se llevarían el campeonato y que los Añiles, tenían pocas probabilidades de ganar la serie final, dando a las Estrellas como favoritos.

Me escribieron mis amigos aguiluchos, «que no soñara» , «que mi equipo azul, estaba muy feo para la foto», «que Licey estaba frito», pues era muy peligroso comenzar perdiendo una serie final. Eso es verdad. Yo me asusté un poco. Lo reconozco.

Ese era el panorama que desanlentaba en algo a los fanáticos, con una serie corta pactada a un 7-4 y donde se tuvo que jugar hasta el séptimo juego cuando Licey ganó 3 partidos al hilo, perdiendo el sexto encuentro y luego ganar revalidando su campeonato nacional frente a los orientales, ganándole a las mismas Estrellas como el pasado año.

El equipo azul, se puso en modo de ganar y el gran trabajo de sus lanzadores y poderío ofensivo, han demostrado cuán impredecible es el beisbol.

Los felinos salieron a jugar en la casa de los Paquidermos, motivados y con hambre de ganar, pues desean también revalidar su campeonato en la Serie del Caribe, a efectuarse del 1 al 9 de febrero en el LoanDepot Park, casa de Miami, casa de los Marlins en Grandes Ligas y donde accionarán siete equipos representativos de las ligas invernales entre ellos México, Curazao, República Dominicana, Nicaragua, Puerto Rico, Venezuela y Panamá.

Pero no dejo de reconocer que Las Estrellas Orientales, fue un fuerte contrincante, tienen un equipazo realmente, pero

Los Gloriosos estuvieron más ofensivo y un cuerpo de lanzadores de lujo, además de las ansias de ganar y un selectivo que nunca se quitó ni perdieron las esperanzas.

A celebrar nuestra corona 24.

Y en la Serie del Caribe.

También vamos a ganar representando dignamente a la República Dominicana.

El Licey no lograba un bicampeonato, desde hace 39 años.

Que tronco de equipo, nos gastamos los liceistas.

Más feliz no puedo estar, esta noche y el resto del año con este triunfo de mi conjunto azul

y centenario fundado en el año 1907.

Ése es mi equipo, creciéndose en los momentos difíciles del juego, dejando con las bocas abiertas, a todos los que subestimaron, a los bengaleses bicampeones.

¿Se creían que íbamos a perder verdad?

¡¡¡¡¡GANAMOS!!!!

Na’ era solo eso.

of-am