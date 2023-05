Epidemiade daltonismo vial

El Daltonismo es una afección en la cual no se pueden ver los colores de manera normal. También se conoce como deficiencia de color. En el Daltonismo generalmente la persona no puede distinguir entre ciertos colores. Con frecuencia no distinguen los verdes de los rojos y, a veces, los azules.

El Daltonismo se caracteriza por la incapacidad para distinguir entre los matices de rojo y verde.

Traigo este tema a colación en virtud de un hecho que me ocurrió el pasado sábado mientras me desplazaba por la calle Mella, llegando a la avenida Libertad, de mi pueblo natal San Cristobal en donde al llegar a la referida esquina me detuvo el color rojo de la señal del semáforo, pero vaya usted a saber que quede en el carril central de tres existentes y estando aun el rojo la luz me cruzaron por ambos lados dos autobuses de pasajeros, una Jeepeta, dos carros pequeños y un vehículo de venta de agua al granel.

De entrada, pensé que el semáforo estaba dañado, pero mientras concluía mi pensamiento cambio a verde y entendí que los vehículos que me cruzaron y que de paso violaron la ley de tránsito no respetaron el llamado a detenerse y que su imprudencia pudo haber ocasionado algún incidente o accidente de forma innecesaria.

Pero me llegó a mente que podría tratarse de que los conductores de esos vehículos padecieran la enfermedad que describo más arriba y aunque la enfermedad en cuestión suele ser hereditaria y que otras causas pueden ser ciertas enfermedades oculares y medicamentos injeridos que suele afectar a los hombres con mayor frecuencia que a las mujeres.

No hay un tratamiento para el Daltonismo hereditario. Si el Daltonismo es provocado por otra afección, puede ser de ayuda tratar la causa subyacente, lo cierto es que parece una epidemia de Daltonismo lo que el díscolo transito que vivimos hoy en día y que refleja una falta de educación y que además tiene otros padecimientos como lo es el ruidoso y molestoso toque de bocinas desde los vehículos que no desean hacer colas cuando se desplazan por calles de un solo carril y hasta de dos.

Lo importante de esto es la llamada de atención a que revisemos si el Daltonismo también se contagia y sobre todo como se previene para ver si nuestras calles dejan de ser campos de batallas y se convierten en jardines de paz.

