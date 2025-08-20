Entregan en barrio Capotillo el Cuarto Paseo de los Colores

CAPOTILLO, D.N., República Dominicana. – Un nuevo Paseo de los Colores fue inaugurado este martes en Capotillo, sector del Distrito Nacional, destinado a la transformación de esa populosa barriada en una galería de arte urbana.

Este programa, que es un espacio recreativo para el disfrute de las familias, será permanente.

Con la instalación, Capotillo no solo será recordado por su historia de lucha, sino también por convertirse en un referente y cuna de arte urbano comunitario.

ENORME INTERVENCIÓN

El director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco, quien abrió la galería, explicó que la intervención abarcó 700 metros cuadrados de arte público.

Incluye la fachada de 12 viviendas y áreas de la Escuela Primaria Salomé Ureña, todas convertidas en un desfile de murales que exaltan la identidad nacional y la vida cotidiana.

Polanco destacó que esa es la quinta intervención artística realizada en Capotillo y la cuarta durante su gestión, pues se suma a otras en escuelas como La Santa Cura de Ars.

PINTAR TODAS LAS PAREDES

“Este proyecto busca pintar todas las paredes disponibles de Capotillo con puro arte, resaltando a los ciudadanos que se han destacado y fomentando la convivencia en esta comunidad”, expresó Polanco.

Indicó que el mural central de ese Paseo de los Colores rinde homenaje a los Padres de la Patria y a monumentos como la Puerta del Conde y la Plaza de la Bandera.

Resalta, además, un retrato de Salomé Ureña, acompañado de un fragmento de su poema “El Ave y el Nido”, detalle que honra su legado educativo y sirve además inspiración para los estudiantes y la comunidad.

Previo a la entrega del Paseo de los Clores, Polanco participó en Capotillo en el programa social “Cerca de Ti”, donde fueron beneficiadas cientos de personas.

agl/of-am