Entiende molestia de la gente, Gobierno busca fin apagones

Abinader conversa con periodistas este jueves.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader atribuyó nuevamente la problemática en el sector energético al incremento en la demanda, la salida de funcionamiento de varias plantas y la tardanza en el inicio de las operaciones de 600 megas.

Dijo que entiende las molestias que en la población han estado generando los cada vez más frecuentes apagones, problemática que aseguró mantiene preocupado y ocupado al Gobierno en buscar una solución lo más rápido posible.

El Jefe de Estado conversó este jueves con periodistas a su salida del Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde participó en el Diálogo Regional sobre Seguridad Alimentaria e Hídrica: “Una Agenda Mano de la Mano”.

SOBRE DESTITUIR A CELSO MARRANZZINI

Al ser preguntado sobre la solicitud de legisladores de que Celso Marranzzini sea destituido como presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras en la República Dominicana, el Mandatario insistió en que se trabaja para estabilizar el sistema eléctrico.

Las frecuentes tandas de apagones han provocado protestas y bloqueo del tránsito vehicular en Santiago, Bonao, Azua, Puerto Plata, Santo Domingo y otros puntos del país.

an/am