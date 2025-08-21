Entiende molestia de la gente, Gobierno busca fin apagones
SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader atribuyó nuevamente la problemática en el sector energético al incremento en la demanda, la salida de funcionamiento de varias plantas y la tardanza en el inicio de las operaciones de 600 megas.
Dijo que entiende las molestias que en la población han estado generando los cada vez más frecuentes apagones, problemática que aseguró mantiene preocupado y ocupado al Gobierno en buscar una solución lo más rápido posible.
El Jefe de Estado conversó este jueves con periodistas a su salida del Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde participó en el Diálogo Regional sobre Seguridad Alimentaria e Hídrica: “Una Agenda Mano de la Mano”.
SOBRE DESTITUIR A CELSO MARRANZZINI
Al ser preguntado sobre la solicitud de legisladores de que Celso Marranzzini sea destituido como presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras en la República Dominicana, el Mandatario insistió en que se trabaja para estabilizar el sistema eléctrico.
Las frecuentes tandas de apagones han provocado protestas y bloqueo del tránsito vehicular en Santiago, Bonao, Azua, Puerto Plata, Santo Domingo y otros puntos del país.
an/am
AYUDEN ! PORQUE , PORQUE DEJAMOS SIN PROTESTAR QUE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL REPARTA $1500 MILLONES DE PESOS MANTENIMIENTO A VAGOS , INSERVIBLES LADRONES PARTIDISTAS POSTULANDOSE A PRESIDENTES ETC ., CUANDO ELLOS PUEDEN MANTENERSE SIN QUE EL GOBIERNO LE QUITE ESOS MILLONES AL INCULTO MUERTO DE HAMBRE PUEBLO ? PROTESTEN ,PROTESTEN , QUE ESE DINERO SIRVE PARA HOSPITALES SIN MEDICINAS ! SON LADRONES !
Señor presidente Abinader, usted es un buen gerente, dígase un buen gobierno., pero si usted no le hace caso al pueblo y no saca al estafador de CELSO MARRACCINI, de administrar las edees, su gobierno caerá al vacío, están justificando los apagones, pero ¿por qué entonces le meten un va y ven a la luz que parece un arbolito?. Eso contribuye a quemar electrodomésticos a la gente.
….
SEA POR «H» O’ por «R» Celso Marranzzini debe ser destituido como presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras , por su edad aunque tenga talento . Por ahi andan unos profesionales salidos de las principales universidades del mundo que estan como pan que sale del horno, y se han educado ,desde un principio, mediante la inteligencia artificial, es decir que dominan automaticamente los dispositivos digitales y los temas con mas fluidez y rapidez ,ya que son mas diestros que aquellos estudiantes universitarios de los anos ’60s, ADEMAS DE QUE LA JUVENTUD ES UN DIVINO TESORO QUE DEBEMOS APROVECHAR… Leer mas »
Santo Domingo.-Tener una dificultad físico-motora no es un impedimento para que la gente se pueda desarrollar y alcanzar el éxito. Así lo considera el empresario Celso Marranzini, reconocido dentro y fuera del país por su trayectoria en la industria y los servicios, pero también por su participación en distintas organizaciones como sindicalista-empresarial. Marranzini es el mejor ejemplo de eso, ya que a sus cuatro años de edad sufrió de polio, una enfermedad que lo dejó sin caminar y después debió aprender a hacerlo con muletas, como se mueve hasta hoy. Sin ningún complejo, cuenta que desde muy pequeño sus padres… Leer mas »
Hasta calvo se esta quedando el incompetente este
En los probelmas que hay, en bienes y servicios, brindados por el gobierno, en la culpabilidad, el narcoPRMismo, se excluye. Ahora mismo, estan como el sistema esclavista, que de sus problemas, el culpable, es otro, principalmente, el embargo. En este momento, los apagones, son por probelemas del sargazo, tardanzas en estradas de nuevos megas y altas demandas. Es decir, si quien tenga un buen juicio o buen uso del sentido comun, no es por…
… ineficiencias del partido que hoy se intitula como el ‘Cambio’. No se’ porque, el Licenciado, no metio’ a los delincuentes PLDistas, de los culpables, en el embrollo de los males que hoy persisten en nuestra sociedad dominicana. Parece que ya, en 5 as. en el poder, ya no hay excusas para seguir culpando al partido o gobierno anterior.-
VIENE FIDEICOMISO. Los destruye-todo estan desmantelando el sistema electrico para entregarselo a la narco oligarquia popi degenerada. #FuckPRM.ierda #NarcoEstadoPRMierdista #MoraoEntero2028
Eso de fideicomiso sólo beneficia a los empresarios y el país jodido, y de eso sabe mucho el ministro de Administración Pública (MAP)., SIGMUN FROIN.
¿Cogiendo préstamos a lo loco, solamente para robárselo todo?…¿Regalándole las plantas generadoras a gangsters de fideicomisos?…Ahí se ve claro que este mafioso árabe no tiene el menor interes en hacer nada por este País…abinader DEBE SER DESTITUÍDO YA