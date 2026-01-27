Entidades de R.Dominicana se manifiestan en apoyo a Maduro

Santo Domingo, 26 ene (Prensa Latina) Organizaciones políticas y sociales dominicanas reafirmaron hoy su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, durante un acto en la Plaza Bolívar para conmemorar el natalicio de Juan Pablo Duarte, Padre de la Patria.

Los asistentes también reclamaron la inmediata liberación por el Gobierno de Estados Unidos del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa Cilia Flores, secuestrados durante el ataque militar de la Casa Blanca a ese país suramericano el 3 de enero pasado.

«El Caribe, Zona de Paz», «No a la guerra contra Venezuela», «Presidente Maduro y Cilia Flores, ÂíLibérenlos!» se podía leer en las grandes pancartas que acompañaron a los manifestantes.

«Para Cilia y para Maduro, Libertad», coreaban los dominicanos junto a banderas de los dos países.

El propio día 3, decenas de organizaciones dominicanas repudiaron la agresión militar a Venezuela, acción que calificaron como una flagrante violación a la soberanía.

DICEN ABINADER APOYÓ INTERVENCIÓN

Denunciaron que la intervención militar … «contó con el respaldo del Gobierno de Luis Abinader», al que acusaron de permitir a Washington la utilización de espacios restringidos del país en su supuesto enfrentamiento al narcotráfico.

En diciembre último, Abinader confirmó que aviones estadounidenses podrán reabastecer aeronaves y transportar equipo y personal técnico en áreas limitadas del Aeropuerto Internacional Las Américas y de la Base Aérea de San Isidro en el marco del despliegue militar de Washington en el Caribe.

El 26 de enero se conmemora el natalicio de Juan Pablo Duarte, una de las efemérides cívicas más relevantes de la República Dominicana. En esa fecha, en 1813, nació quien sería el principal pensador y organizador del movimiento que dio origen a la nación dominicana.

Duarte no se limitó a promover la ruptura con el dominio extranjero, sino que proyectó un Estado independiente, soberano y democrático, sustentado en la igualdad ante la ley y la voluntad del pueblo.

Mediante la fundación de la sociedad secreta La Trinitaria en 1838, estableció los fundamentos políticos y éticos que condujeron a la proclamación de la independencia nacional el 27 de febrero de 1844.

