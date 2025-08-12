Entérate NY (OPINON)

►Critican cónsul RD-NY ante Desfile: Las críticas entre dominicanos de diferentes sectores en NYC sobre el papel del cónsul de RD en NY, Jesús -Chú- Vásquez, ante el más importante y prestigioso desfile que realizan los dominicanos, no solo en NY y EUA, sino en todo el mundo, están a la orden del día en el Alto Manhattan y El Bronx. Diiicen que Chú Vásquez dejó plantada la comunidad (profesionales, empresarios, oficiales electos, comunitarios, periodistas e invitados internacionales) al no asistir a la «Gala», celebrada en un lugar de primera clase en la ciudad de New Rochelle-Westchester. ¡Uff! También, la carroza del consulado, entre las 40 existente, fue la más insignificante; no tenía representación y/o glamor a la altura que se merecía la RD, siendo el máximo representante de la comunidad dominicana en NY. ¡Uff! Además, llegó tarde para el corte de cinta, por eso no hubo cupo delantero para su investidura. Su personalidad tampoco estuvo a la altura de las circunstancias, cuando todos los invitados especiales vistieron «chacabanas», prendas distinguidas de vestir, él se apareció con un poloche verde encendido, una gorra deportiva y sin la banda del Desfile correspondiente. ¡Un desastre! Diiicen, a la vista de un millón de dominicanos que asistió a la actividad. ¿Qué pasó, qué pasó, Chú? Se preguntan muchos. ¡Uff!

►Homenaje me obliga trabar doble por comunidad: El homenaje que nos hiciera el prestigioso y más grande evento de dominicanos en todo el exterior «Desfile Nacional Dominicano», en Manhattan, el pasado fin de semana durante su 43º aniversario, me obliga a trabajar doble por la comunidad. El Evento que promueve y resalta el legado a través de nuestra cultura, folklor, tradiciones, costumbres, baile, trajes regionales y otros elementos culturales, contó con la presencia de la gobernadora del estado, Kathy Hochul y el alcalde de NYC, Eric Adams, entre otras tantas autoridades. Recorrimos la Sexta avenida, desde la calle 36 hasta la 55 ante un millón de dominicanos. Este reconocimiento nos obliga a trabajar doble en defensa y a favor de nuestros connacionales en la Gran Manzana o cualquier parte del mundo, reitero. El «Desfile» basó su reconocimiento hacia nosotros por la «Excelencia en Periodismo», con más de 50 años de experiencia cubriendo asuntos dominicanos para más de 20 medios de comunicación en EE. UU. y RD. Ver página del Desfile = https://natddp.org/. Asimismo, la prensa nacional destacó dicha celebración = https://elnuevodiario.com.do/cientos-de-personas-asisten-al-desfile-nacional-dominicano-en-nueva-york/ Gracias, gracias por tan alta distinción, comunica el autor de esta columna.

►Se fue de NY a RD: El aguerrido y veterano dirigente político del PRM en USA, Alejandro -Tontón- Rodríguez, reconocido por décadas en la comunidad dominicana por su fogoso accionar, primero con la izquierda, luego en el PRD, y de ahí pasó al PRM, ocupando altas posiciones dentro de la seccional, se fue de retirada el pasado fin de semana a la RD, junto a su esposa, la combativa Johanna Miranda (La Beba), primera vicepresidenta del PRM-NY. Un gran vacío político en NY para el partido de Gobierno, diiicen. Desde hace algún tiempo tiene quebrantos de salud. Una fuente a lo interno del partido informó a Entérate NY que antes de irse a vivir en RD (detrás del Banco Central en el D.N.) sus camaradas y compañeros de partido les hicieron una despedida en el restaurant «Fuego Típico», ubicado en el 2467 de Grand Concourse con la calle 188, en El Bronx, propiedad de su amigo y compañero Jáquez. Hubo brindis de 8 bebidas diferentes (agua, jugos, sodas, cervezas, ron dominicano, whisky etiqueta negra y champán). La cena fue a la carta. Un banquete. Se pagó mediante un «serrullo», no se especificó la cantidad, pero fueron varios cientos de US$, diiicen. Ahí, Tontón cantó con nostálgia = https://www.youtube.com/watch?v=bwKEt3dMtoc&list=RDbwKEt3dMtoc&start_radio=1 El viernes pasado se le hizo otra despedida en el local del partido, hubo discursos de barricadas, reconocimiento a su lucha política y bondad personal. Un grupito de los presentes lamentaba calladamente (porque quedarán huérfano$) ya que cuando cobraba como director de «Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia», les mellaban el $ueldo. Eran puntuales ante su presencia. ¡Ah! Tontón tenía un pequeño despacho en el consulado, pero fue desalojado desde que Chú Vásquez asumió el cargo. El autor de esta columna lo describe como servicial y humanitario, porque siempre vivía en NYC resolviéndole a sus compañeros sin trabajo. Tontón, Salud y Bendiciones de parte del autor de esta columna.

►Advertencia: Por considerarlo de interés, enviamos a Entérate NY, para conocimiento de nuestros connacionales en el exterior las siguientes informaciones:

►Persona Non Grata: Llamados nacionalistas y patriotas dominicanos en NYC nos escriben. Ni quito ni pongo: La acción «abominable» que cometiera la llamada dominicana residente en el exterior, Yoseli Castillo Fuertes, de modificar las letras del Himno Nacional de la RD por otras hacia el grupo LGBTIQ+, fue para resaltar los valores del derecho humano y el respeto. Una barrabasada, diiicen, acción vil que debe seguir siendo condenada por todos los sectores del país caribeño. La condena a esta «ignominia», «adefesio» en RD ha sido total. Ahora ella alega que no sabía de la Ley 210-19, que sanciona este tipo de delitos, porque reside en un país donde no existe este tipo de restricciones a la libertad de expresión. ¡Ay! «Que fue escrito y publicado en el exterior» ¡Ay! Ahora pide «sinceras disculpas» ¡Ay! Esperamos, diiicen dominicanos en NYC, que los diferentes ayuntamientos, organizaciones, y clubes declaren en sus jurisdicciones «Persona Non Grata a Yoseli Castillo Fuertes» por su «Afrenta». Qué forma de resaltar los valores del derecho humano, mancillando y pisoteando la dignidad de un país. ¡Carajo! ¡Qué falta hace Trujillo!, escriben los «na-cio-na-lis-tas»Ver modificación en video = https://www.instagram.com/reel/DNB99JBu7cJ/?igsh=MW11Zjg5cTVscGZyNw%3D%3D Apoyan que se le aplique la Ley 210-19, que ordena prisión por ultraje a los símbolos patrios. que especifica claramente lo siguiente: Artículo 32 y 33: El himno es único e invariable, y las primeras cuatro estrofas son las de uso oficial cotidiano. Artículo 39, numeral 1: Se considera ultraje contra el himno nacional «cambiar su letra y tiempo musical». Artículo 47: quienes cometan este tipo de ultraje están sujetos a sanciones de uno a tres meses de prisión y multas de cinco a veinte salarios mínimos del sector público. Artículo 48: La reincidencia conlleva el doble de las penas. El himno nacional de la RD representa al país y que, junto con la bandera y el escudo, tiene la categoría de símbolo patrio.

►De la Embajada EUA-RD: Los servicios notariales que se ofrecen en la Embajada de USA-RD solo con cita previa. Teléfono: (809) 567-7775. Asegúrese de traer la identificación y documentación requeridas: Documento de firma a mano para fines notariales y autenticación. Los funcionarios consulares estadounidenses en el extranjero pueden realizar servicios notariales similares a los que realiza un notario público en USA. Este servicio está disponible para ciudadanos estadounidenses y extranjeros que necesiten certificar documentos para su uso en EUA. Tenga en cuenta que las personas que soliciten servicios notariales sin cita previa no tendrán acceso a la Embajada.

►Un valor dominicano en NY: Ángel Rojas, un dominicano oriundo de la ciudad capital-RD, con más de 40 años prestando fructíferos servicios en NYC, 33 años en el Hospital Metropolitano en Manhattan, que por su profesionalidad, rectitud, seriedad y transparencia permaneció todos esos años allí (12,045 días). De ahí pasó al Hospital Lincoln, en El Bronx, que dirige Cristina Contreras. Rojas es el jefe de la Asociación de Empleados Dominicanos en el mismo, que aglutina a un poco más de mil quisqueyanos, de un total que sobrepasa los 5,700 empleados de diferentes etnias en el Centro Hospitalario. Rojas pone en alto la bandera tricolor. La organización que dirige aglutina doctores, contadores, abogados, enfermeras, ingenieros, personal administrativo, carpinteros, pintores, electricistas y de la construcción, entre otros. La asociación sin fines de lucro envía ayuda a la RD cuando el país es afectado por algún fenómeno natural (medicamentos, silla de rueda, muletas), colaboran con el fallecimiento de los miembros, reparten útiles escolares, juguetes en navidad, celebran la fiesta patria en el hospital, el día de las Madres dominicanas, la Restauración e Independencia del país caribeño. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Ángel Rojas, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Cada día 8 de agosto se conmemora el «Día Internacional del Orgasmo Femenino», una fecha que, más allá de su apariencia curiosa, tiene un trasfondo social y sanitario importante: abrir el debate sobre la salud sexual de las mujeres, promover la educación sobre el placer y combatir los tabúes que aún persisten en torno al tema. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud sexual como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Bajo esta definición, el orgasmo femenino no es solo una experiencia de placer, sino que aporta múltiples beneficios fisiológicos: Disminución del estrés y mejora del estado de ánimo. Liberación de endorfinas y oxitocina. Mejora de la circulación y del sistema inmunológico. Favorece el sueño y alivia el dolor menstrual, entre otros beneficios.

►Salud: Beneficios de una dieta sin harina. Este tipo de cambios, aunque suelen ser drásticos, si bien es cierto resultan ser ventajosos, el hecho de adaptarse a una dieta libre de harinas se relaciona con la pérdida considerable de peso. Esto es debido a la eliminación de fuentes de carbohidratos, tales como «las harinas blancas», que tienden a reducir la ingesta general de calorías y, por consecuencia, el peso corporal. Además de perder peso debido a la eliminación de la harina, existen alimentos que pueden ayudar a acelerar este proceso y mejorar la calidad de vida de aquellas personas que tienen sobrepeso. Existen 12 comidas que ayudarán en esta tarea, entre ellas: manzanas, espárragos, aguacates, brócoli, zanahoria, requesón (queso cottage), lentejas y otras legumbres, hongos, avena, frutos secos y peras.

►Servicio comunitario: El tipo de ayuda que ofrece el Departamento de Estado-USA a los ciudadanos estadounidenses que están en el extranjero y tienen una emergencia, deben comunicarse con la embajada o consulado de EE. UU. más cercano al 1-888-407-4747. Si le preocupa un familiar que se encuentra fuera de EUA, visitar = https://www.usembassy.gov/

►Sobre el español: Ostracismo = Apartarse de cualquier responsabilidad, función política o social.

►Frase: «El que madruga, Dios lo ayuda» = Las personas que se esfuerzan y son proactivas, especialmente al comenzar el día, tienen más probabilidades de tener éxito y recibir ayuda divina o resultados positivos en sus esfuerzos.

►Dólar y Euro hasta este domingo 10: Compra del dólar 60.21 y venta 61.60; Compra euro 69.52 y venta 73.71

►Combustibles: Del 9 al 15 de agosto: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50. Gasoil Optimo $242.10. Regular a $224.80. Gas Licuado a $137.20. Gas Natural $43.97

