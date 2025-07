Entérate NY (OPINION)

►Alerta en el Alto Manhattan: Agentes de Inmigración visitaron la semana pasada el parque de Riverside, en el West Side Highway con la calle 158, en el Alto Manhattan, pero solo estaban practicando en ese momento menores de edad, todos nacidos en USA. Ver = https://abc7ny.com/post/nyc-youth-baseball-coach-says-ice-agents-approached-members-team-practicing-riverside-park-manhattan/17060854/ Al lugar, como en otros parques, asisten semanalmente cientos de personas hispanas, entre ellas dominicanas, a jugar Béisbol, Softball, Baloncesto y Fútbol. También acuden cientos a observar los diferentes partidos. La voz de alerta la dio a la prensa anglosajona el fundador de «Harlem Baseball Hitting Academy», Yeoman Wilder, que entrenaba a estudiantes de secundaria y preparatoria. Hubo seis oficiales de ICE caminando alrededor de la cancha, luego se acercaron a los miembros del equipo a hacerles preguntas ¿de dónde son?, ¿quiénes son sus padres? Wilder con una maestría en derecho les dijo a los jóvenes que no necesitaban responder en base a sus derechos de la quinta enmienda. Luego respondió a los agentes: «Sus padres son de RD, Sudamérica, México y África, pero sus hijos nacieron en EUA, tienen derecho a vivir aquí amparados por la 14.ª enmienda», conminando a los jóvenes retirarse a la parte de atrás de la jaula de bateo. Un oficial le vociferó «abogado de YouTube», contestándole Wilder «No, solo sé cómo funciona la Constitución de USA”. Desde el incidente, dice el entrenador, cambió el horario de práctica, pero los niños y sus padres están tan preocupados que solo dos de ellos han regresado.

►Barren con el consulado NY: El Departamento de Estado de EUA, responsable de las relaciones internacionales y de la política exterior, demandó de la cancillería de RD el cierre inmediato de las únicas oficinas satélites que quedaban: Una en cada uno de condados de NYC y otra en Connecticut. «Rián» se cerraron todas el pasado viernes. El Consulado informó: «Nuestras oficinas externas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Para realizar cualquier trámite o recibir asistencia, exhortamos visitar nuestra sede principal, donde continuamos ofreciendo todos nuestros servicios consulares”. Teléf. = (212) 768-2480. Además, ya sacaron de la sede consular el primer grupo de los funcionarios pensionados con RD$50 mil mensual. En los próximos días seguirán sacando a otros tantos pensionados. A salir del consulado, diiicen, les cantan Escuchar = https://www.youtube.com/watch?v=Eq8E2Ku5EBw&list=RDEq8E2Ku5EBw&start_radio=1

►¿Una reforma fiscal disfrazada?: Preocupación entre dominicanos en NYC por lo que planteara el aspirante presidencial del PLD, Francisco Javier García, al señalar que el Gobierno de RD impondrá ahora una reforma fiscal «disfrazada». Veamos-diiicen: La Superentendida de Seguros (SUPERSEGURO), que dirige Julio César Valentín, aumentó el pasado día 1 las nuevas pólizas de seguros. Vehículos deportivos y de alto riesgo como taxis o transporte de sustancias inflamables enfrentarán recargos de entre 150 % y 250 % sobre la prima base. ¡Uff! Vehículos privados de hasta 4 cilindros = De RD$1,305.00 a RD$2,750.00. Autobús público con más de 10 pasajeros = De $6,750.00 a $17,078.00. Motocicletas de hasta 135 cc = De $675.00 a $1,337.00. Ambulancias = De $3,400.00 a $8,738.00. Jeeps y Vanettes privados (hasta 5 pasajeros) aumentó a $3,689.00. Bicicleta y Patineta eléctrica = aumentaron a $675.00. Cuatrimoto aumentó a $1,337.00. Buggy aumentó a $1,564.00. Las pólizas que fueron renovadas antes del aumento seguirán iguales hasta su vencimiento. Diiicen que estas alzas significan aumento del pasaje, del transporte de carga de productos agrícolas, y una mayor ayuda de$de el exterior a miles de familiares, amigos y relacionados en RD para paliar la situación. ¡Bueeeno!

►Otro aumento a pasajeros entren y salgan de RD: Observadores políticos dominicanos en El Bronx, señalan que el Gobierno dominicano aprobó un incremento en las tasas que se cobrarán a los pasajeros que ingresen o salgan de cualquiera de los aeropuertos en el país (todos). Las nuevas tarifas comenzarán a aplicarse a partir del 1 de noviembre de este año. Se impondrá un aumento de RD$66.00 (US$1.10) a parte de los US$10.00 que pagan por Tarjeta de Turismo. Asimismo, un nuevo aumento por equipaje, de US$3.32 a US$3.50, un alza de RD$10.80 (US$0.18). Diiicen que el aumento es para la construcción de una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), que requerirá una inversión superior a los US$250 millones de dólares y se prevé su terminación para el 2028. El Índice de Competitividad del Transporte Aéreo en América Latina y el Caribe, elaborado por ALTA y Amadeus, advierte que, al incluir otras tasas, impuestos y cargos asociados al boleto aéreo, el país se sitúa entre las tres naciones con peor desempeño en materia de costos, junto a Argentina y Jamaica, y a la par con México y Colombia. Un ciudadano en el Alto Manhattan pregunta ¿y los $775 millones de dólares que el Gobierno recibió el año pasado tras la renegociación del contrato con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom)?

►Entusiasmo por partido Bameso y Mauricio Báez en NJ: Durante un sondeo el pasado fin de semana entre jóvenes dominicanos seguidores del baloncesto en esta ciudad, expresan entusiasmo y aseguran asistirán al único partido de baloncesto entre los dos equipos estrellas en RD, Bameso y Mauricio Báez, a celebrarse el próximo 20 de septiembre (6:00 p.m.) en Prudential Center en Newark-NJ. Los jóvenes coinciden en expresar que es una única oportunidad de ver estos gigantes enfrentarse en un duelo “y tendremos facilidad de ir a Nueva Jersey para contemplarlo”. El empresario y deportista, tanto en RD como en EUA, Roberto Rojas, promotor del evento, ha prometido un espectáculo de primera entre los campeones del básquet dominicano. Destacó que «Por Amor al Basket» se ha convertido en una marca de referencia que une causas sociales con entretenimiento de calidad. Afirma que este encuentro «marca un antes y un después para la proyección internacional del talento dominicano, y queremos que el mundo vea de qué está hecho el baloncesto de la RD, y no solo promete ser un espectáculo deportivo de alto nivel, sino también una vibrante celebración de nuestra cultura, comunidad y orgullo dominicano en playas extranjeras», manifestó Rojas. Los tickets están a la venta en www.TicketMaster.com y en el teléfono 212-283-1111

►Buena medida del DOT: Dominicanos en NYC valoran de positiva la creación del Departamento de Entrega Sostenible (DSD) por parte del alcalde Eric Adams y el Comisionado de Transporte (DOT-NYC), Ydanis Rodríguez. 1- El DSD se encargará de la aplicación de la ley contra la circulación ilegal de ciclomotores, bicicletas eléctricas y patinetes eléctricos. 2- Exigirá responsabilidades a las aplicaciones de reparto, garantizando que los ciclistas comerciales utilicen equipos seguros, legales, que las empresas de reparto afronten consecuencias por comportamientos inseguros, abordar las conductas de estacionamiento que ponen en peligro a peatones, ciclistas y usuarios de bicicletas eléctricas. 3- Pondrá orden, dado que el número de repartos y repartidores a través de aplicaciones se ha disparado, con poca rendición de cuentas por parte de las empresas basadas en aplicaciones. 4- El DSD es para apoyar a los repartidores, garantizar la seguridad de los peatones y responsabilizar a las empresas de aplicaciones de reparto por imponer expectativas poco realistas a sus trabajadores, poniendo en peligro a los neoyorquinos. ¡Bien! Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: «Los restaurantes y ciclistas estaban como chivos sin ley». Otro contestó: «Los dueños de negocios presionan a los ciclistas para que entreguen lo más rápido posible los pedidos». «Ellos se suben por las aceras, cruzan en luz rojas, mal estacionan, chocan por andar rápidos». «Desde 2021 se registraron 9 muertes en las bicicletas eléctricas grises y 1170 heridos en las bicicletas eléctricas de Citi Bike. Ante todo, ciudadanos preguntan ¿El DOT debería abrir una línea telefónica para denunciar la conducción de vehículos eléctricos de manera temeraria?

►Los aspirantes a dirigir PRM-NY: El actual presidente del PRM-NY, vicecónsul Yulín Mateo, no está en buscar su reelección, está en busca de un consulado, diiicen. Hasta el momento hay 6 aspirantes a dirigir el partido en NY: 1- John Sánchez, actual secretario general y director del INDEX-NY, pero su desempeño en ambas funciones no ha calado, no ha llegado a la comunidad, pero sigue aspirando, diiicen. 2- Luis E. Ducasse, expresidente de la entidad, quiere volver, pero ya su carnaval pasó, diiicen. 3- Neftalí Fuerte, dice no aspirar, y por debajo trabaja 24/7, para luego salir a decir «es la base que me pide». Actualmente es asesor del Poder Ejecutivo para Asuntos de las Comunidades Dominicanas del Exterior, y su trabajo no se ha sentido. Es agallú, diiicen. ¡Ah! y su esposa es vicecónsul. 4- Aris Guevara, vive haciendo amarre a dos manos entre la base del partido, de manera callada. Es funcionario del INDEX, diiicen. 5- Pedro Julio Escobor, actual vicecónsul en Montreal-Canadá. Su nombre es conocido, pero no aceptado en la base, diiicen. 6- Alejandro -Tontón- Rodríguez, que va y no va, y si va y gana es para tratar de hacer el traspaso a Johanna Miranda (La Beba), su esposa y primera vicepresidenta de la seccional, diiicen. Sabiólogos y todólogos indican que el PRM-NY necesita relanzar sus estructuras, fortalecer sus plataformas programáticas y reenfocar su accionar político hacia la comunidad, porque ha estado como Balaguer = Ciego, Sordo y Mudo. Hay que ofrecer un diagnóstico crítico de la situación para recuperar la cercanía con las bases y la comunidad, diiicen. ¡Vueltas al globo!

►Nació conocido por todos: El pasado fin de semana se inauguró el restaurant «La Mesa del Rey», ubicado en el 1712 de la avenida University, casi con la calle 176, en El Bronx (718-483-8766//67) (https://lamesadelreyny.com/). Asistieron dirigentes del PRM, FP, PRD, PRSD, PRSC, PQDC, APD, de movimientos sociales (Acción Rápida, Somos Pueblo) y del Club Amistad. Asimismo, empresarios, profesionales, periodistas, deportistas y ciudadanos comunes, entre otros. El festivo ambiente pareció un «Arcoíris». Todos se sintieron como reyes. El artista Alenny amenizó la inauguración con un repertorio de canciones en vivo. Atenciones de primera, excelente menú variado, comodidad y precios ajustados al mercado y lugar. Todo eso está garantizado, afirmaron sus propietarios Minorky Jiménez y Geraldo Rosario, este último un connacional reconocido por los diferentes sectores dominicanos en la Gran Manzana. Los presentes coincidieron en manifestar: «Un lugar formidable para cualquier tipo de encuentro (reuniones, cumpleaños, comer y momentos de relajamiento). Entérate NY fue testigo y conocedor de las descripciones arriba. Felicidades y éxitos. Parafraseando los gobiernos de Balaguer «Gobierno que trabaja, país que progresa» «Pareja que trabaja, pareja que progresará».

►De la Embajada EUA-RD: Nuevas tarifas para ciertas solicitudes de beneficios de inmigración. USCIS pronto comenzará a cobrar nuevas tarifas para ciertas solicitudes de beneficios de inmigración. En los próximos días, se informará sobre la implementación de estos cambios. Ver = https://www.uscis.gov/es/noticias/alertas/nuevas-tarifas-para-ciertas-solicitudes-de-beneficios-de-inmigracion

►Un valor dominicano en NY: Lirisi Mármol es una esbelta santiaguera, sencilla, humilde, hermosa, cordial, educada y profesional, con más de una década en NYC. Con mirada profunda y penetrante, mantiene conversaciones amenas con todos. Lo de ella es el trato con la comunidad. Es representante del Departamento de Recursos Humanos de Marks Home Care, empresa destinada al cuidado de envejecientes y discapacitados. Asimismo, desde el 2016 es miembro del NYPD-Auxiliar, con presencia activa en la comunidad de Harlem, destacándose por su buen comportamiento y respeto con los demás, orientando a jóvenes, adultos y envejecientes. Por mantenerse en contacto con las personas en dicho sector mantiene muy buenas relaciones. Colabora con CEO de Marmoli Sevices, orientando a personas en procesos de ciudadanía, reemplazo de Green Card y peticiones familiares. Con su accionar pone en alto la bandera tricolor. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Lirisi, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El Lago Enriquillo, entre Neiba y La Descubierta, es el más largo y grande del Caribe, extendiéndose por 145 millas cuadradas (233 km²). Es una verdadera maravilla natural, la única reserva de biosfera transfronteriza que cruza la frontera entre RD y Haití. El lago se encuentra dentro de una depresión geográfica a 151 pies bajo el nivel del mar, permitiendo que Lago mantenga una masa de agua que continúa expandiendo sus orillas.

►Salud: El ajo ha sido considerado un aliado de la salud cardiaca. Eso es porque la alicina, el compuesto que le da ese sabor único a este vegetal, puede reducir la probabilidad de sufrir un ataque cardiaco. Para disfrutar de este beneficio debes ingerir el ajo crudo y picado en vez de suplementos, polvos o cápsulas de ajo. 10 beneficios del ajo, comprobados por la ciencia: Protege las arterias. Combate la hipertensión. Reduce el colesterol. Evita coágulos en la sangre. Previene el cáncer. Un arma contra las infecciones. Fortalece el sistema inmunológico. Previene artritis. Regula los niveles de glucosa.

►Servicio comunitario: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de USA informa que el inmigrante que no lleve encima su tarjeta de residencia o ciudadanía sería multado con hasta US$100 o prisión de 30 días. La ley establece que los residentes mayores de 18 años deben portar su tarjeta de residencia en todo momento, requisito obligatorio ante cualquier inspección por parte de agentes del orden. La normativa se fundamenta en la Sección 264 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que impone sanciones a quienes no cumplan con esta disposición.

►Sobre el español: Subterfugio = Recurso hábil o engañoso utilizado para evitar una dificultad, cumplir un objetivo o evadir una responsabilidad.

►Frase: Ingrato = Desagradecido, que olvida o desconoce los beneficios recibidos.

►Dólar y Euro hasta este domingo 29: Compra del dólar 59.30 y venta 60.71; Compra euro 68.66 y venta 72.62

►Combustibles: Del 12 al 18 de julio: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50. Gasoil Optimo $242.10. Regular a $224.80. Gas Licuado a $137.20. Gas Natural $43.97

