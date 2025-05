Entérate NY (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

►Felicidades a las madres en RD: El autor de esta columna les deseas «salud, bendiciones y larga vida a las madres dominicanas». Ayer domingo fue su día en RD.

►En homenaje a Miguel Cruz Tejada: Durante el homenaje que nos hiciera junto a 4 valiosos dominicanos residentes en El Bronx las presidentes de ese condado, Vanessa Gibson, y la del Desfile Nacional Dominicano (NatDDP), Cristina Contreras, no hablé al público en mi turno a cambio de 1 minuto de silencio a la memoria de nuestro amigo, hermano y colega periodista Miguel Cruz Tejada, quien falleciera de manera natural el pasado jueves, el mismo día del reconocimiento. Con él compartí jornadas de labores periodísticas por varios años, representando en común varios medios de comunicación de la RD en NYC. Su partida representa una pérdida irreparable para la comunidad dominicana. Su trayectoria profesional y labor a favor de los que no tienen voz se hizo sentir; fue catapultado como un compromisario de la comunidad. Era definido como valiente porque denunciaba lo que muchos callan, por omisión o comisión. Se convirtió en el periodista dominicano más respetado en la urbe, entre los que existimos en la Gran manzana. Sectores representativos dominicanos NYC lamentan su fallecimiento. ¡Paz a su alma! Aquellos que tienen algún deseo para el autor de esta columna que se le multiplique, junto a los suyos (esposa, hijos, padres y hermanos).

Video = https://www.youtube.com/watch?v=ZoZCeOLQ0Oc

Video = https://actualidadneoyorkina.com/?p=6839

►¿Menos inversión Inmobiliaria?: Observadores comunitarios quisqueyanos en el Alto Manhattan, nos escriben. Ni quito ni pongo: Hace 15 días se hicieron dos Ferias Inmobiliarias, una en el Alto Manhattan y la otra en Lawrence-Massachusetts, lugares full de dominicanos. El año pasado se hizo lo mismo en ambos lugares por parte del Banreservas. En el 2024, los dominicanos adquirieron inmuebles entre las dos Ferias superior a los RD$8,500 millones, por unas 1,800 propiedades en RD. Ver = https://elnuevodiario.com.do/miles-dominicanos-asisten-en-ny-y-lawrence-a-feria-inmobiliaria-banreservas-e-index/ Este año, ambas Ferias cerraron con financiamientos superiores a los RD$3 mil 106 millones por unas 480 propiedades en RD. Ver = https://elnuevodiario.com.do/feria-inmobiliaria-banreservas-en-ny-y-lawrence-supera-financiamientos-por-rd3106-mm/ Hay que establecer una diferencia de RD$5 mil 394 millones menos y 1,320 inmuebles menos que en el 2024. Esto indica, diiicen los opinólogos, que influyó la estafa inmobiliaria a 323 dominicanos en el exterior y la RD hace dos años por más de 17 millones de dólares (más de RD$mil 20 millones) ¡Uff! por la empresa inmobiliaria INDISARD, sin que se resarcieran los daños a pesar de ellos reclamar, ir a la justicia y movilizarse en varios puntos de la RD y NYC. El mensaje de los estafados que vociferan, reparten brochures denunciando la estafa ha llegado, ha llegado, diiicen.

Ver = https://www.youtube.com/watch?v=iGI02LBSxLA

La situación en perjuicio de los cientos de quisqueyanos motivó al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, traer a NYC y Lawrence el foro «Prevención de Estafas Inmobiliarias».

Ver video = https://www.youtube.com/watch?v=hq0I6RP_8Vc

Asimismo, al congresista Espaillat pronunciarse. Ver = https://www.youtube.com/shorts/EM7Om_kkphY

►Medidas del cónsul RD-NY: El pasado lunes, el cónsul RD-NY Jesús -Chú- Vásquez sostuvo un encuentro en la sede con un paquetón de los «compañeros pensionados y/o desvinculados». Nos informaron, pidiendo reservas de sus identidades, que el cónsul ha tomado las siguientes medidas: Las pensiones salen en unos tres meses y cada pensionado podrá permanecer en su posición cobrando los US$2,200 hasta que le salga la misma de RD$50 mil (US$835); una diferencia de US$1,365 dólares que se economizará por cada uno de ellos, aparte de lo$ mile$ por trasladar las oficinas satélites consulares a «basements y/o sótanos» de edificios, con pagos muy, pero muy reducidos; además, reducción significativa del personal y la eliminación total de muchas de ellas en varios lugares del Estado-NY. Diiicen que hay precios de documentos que últimamente han $ubido. El cónsul Vásquez debería aclarar eso. Muchos empleados y ciudadanos expresan por doquier «qué diferencia entre Eligio Jáquez y Chú Vásquez»; que Dios nos agarre confesados, diiicen. Un ciudadano en El Bronx vociferó: «Y los partidos políticos, que dicen tanto defender la comunidad, al igual que los llamados líderes comunitarios, ante la situación están como Balaguer «Ciego, Sordo y Mudo». ¡Qué Viva la Patria!

►Entre los pensionados y/o desvinculados figuran: Juanita Martínez; Cristino Guerra, Paula Rosario y Mayra Sánchez, Departamento Legal; Rosa Julia Cabreja, Celeste Pérez Vargas, Julio Feliz, y Bernardo González, en Pasaportes; Eustaquia Sánchez, en Ciudadanía; Tirso Elías Corporán y Rafael Santos, en Prensa; Dulce Collado y Gregorio Camilo, oficina del Alto Manhattan; Félix Pérez Bautista, oficina El Bronx; Rafael Salazar, oficina de Brooklyn; Julio Rosa, mensajero; Juan Aybar de los Santos, en Fotografía; y Víctor Guaba, mensajero, entre otros. Algunos han aceptado dicha pensión, otros se resisten. Aclaración: La excónsul en Montreal y exsecretaria general del PRM-NY, Margarita Pichardo, nos comunicó que no figura entre los pensionados, su nombre figuró en la lista que publicamos. Su decencia, cortesía y educación se nota hasta en el hablar. Aclarado.

►¿Terminaría como la fiesta de los monos?: Dominicanos en Queens que se autoproclaman “catedráticos”, “sabiólogos”, «todólogos», “científicos de la política vernácula”, «sabichosos» (con infinitos conocimientos), que saben tanto que saben a …. ¡Uff! sostienen que es cuasi normal que entre pe-rre-de-ís-tas hoy pe-rre-me-ís-tas muchos de sus encuentros terminen como la fiesta de los monos «a rabazos», y nosotros esperamos eso ahora, esperando estar equivocados. Expresan esto, por la advertencia que hiciera la semana pasada el veterano miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM y presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco: «Sobre la crisis que sacudiría a esa organización si desde ya sus líderes no se reencuentran con la militancia». «Que suena el grito de que las bases perremeístas han sido abandonadas a su suerte». Diiicen que Pacheco se adelanta a la vieja situación, porque él se propone aspirar a la secretaria general del Partido y quiere hacerse el gracioso con la militancia desde ahora. ¡Ay!

►Otro Pronóstico: Además, Pacheco pronóstica que «las muchas aspiraciones presidenciales en el PRM no plantean un conflicto como el que podría generarse por la desatención de la militancia». ¿Que qué? Hay múltiples ejemplos, diiicen.

Ver = https://www.youtube.com/watch?v=sItIyvxcGVw

Ver = https://www.youtube.com/watch?v=B-QXSybnAi0

Aspiran ponerse la «ñoña»: Wellington Arnaud, director del Inapa; Guido Gómez, presidente del Indotel; Víctor D’ Aza, secretario de la LMD; Roberto Fulcar, exministro de Educación; Tony Peña Guaba, director del Gabinete Social; Carolina Mejía, alcaldesa del DN; David Collado, ministro de Turismo; Eduardo Sanz Lovatón, director de Aduanas; y la vicepresidenta de la república, Raquel Peña. Los analistas del patio sostienen que todos se consideran triunfadores. Recuerdan lo dicho por el propio Guido, «la fuerza del clientelismo no construye liderazgo; nadie se hace líder manejando nómina pública”. ¡Ay, ay, ay! Los presidenciables del PRM han venido a NY, la mayor plaza electoral de votantes dominicanos en todo el exterior. Todos se reúnen (reciclaje) con los mismos empleados de las 14 instituciones gubernamentales instaladas en el consulado, pero son un ABM = Allante, Bulto y Movimiento. ¡Ah! «perremeeces» en NY recuerdan que siendo Neftali Fuerte presidente de la seccional PRM-NY, visitó al ministro de Turismo, David Collado, para gestionar algunos empleos para los «compañeritos», pero no lo recibió; y le hizo esperar tanto tiempo en el antedespacho que hasta los labios se le pusieron cenizos porque no había desayunado, diiicen.

►Un merecido reconocimiento a Dania Goris: El expresidente de la Asociación de Cronistas de Arte en la Gran Manzana (ACROARTE-NY), Roberto Gerónimo, manifestó que el «Premio Acroarte al Mérito Periodístico 2025», otorgado por la entidad en la RD, durante su XIV edición, a la versada y reconocida periodista de vieja data, Dania Goris, es muy merecido por ser una valiosa pionera de la comunicación en el país caribeño. “Para nuestra filial significa un motivo de mucha satisfacción que se haya seleccionado en ese renglón, al igual que a Jacqueline Contreras de esta filial de NY; a Máximo Jiménez, de Santo Domingo; Juan L. Sánchez, filial Florida, y Marilyn Ventura, filial Santiago. Honor a quien honor merece», dijo Gerónimo a Entérate NY. Otros periodistas en NY valoran lo proclamado por la presidenta de ACROARTE-RD, Wanda Sánchez, al especificar que Dania posee una carrera periodística marcada por el respeto, la integridad y el compromiso con la ética en la comunicación dominicana. “Es una mujer de ejemplo y orgullo para nuestro gremio y su carrera es un gran legado para las nuevas generaciones”, ha proclamado. La periodista inició su carrera en el desaparecido periódico Última Hora. Fue directora de Noticiario Popular, editora de los suplementos “La Tarde Alegre” del periódico Última Hora y “Qué Pasa” del periódico El Nacional. También dirigió la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santo Domingo. En el periodismo televisivo, laboró junto a su madre, Pía Rodríguez en los programas aún vigentes Puntos de Vista, de Color Visión y Teleopina, del Canal 24.

►De la Embajada EUA-RD: La Embajada de USA en RD lanzó oficialmente el Grupo de Trabajo de Educación Superior una nueva plataforma destinada a fortalecer la cooperación académica bilateral. Ver = https://do.usembassy.gov/es/estados-unidos-y-republica-dominicana-refuerzan-cooperacion-academica-con-nuevo-grupo-de-trabajo-de-educacion-superior/

►Un valor dominicano en NY: El abogado dominicano Andrés Aranda, criminalista por 47 años, subiendo ante jueces de las Cortes Criminales de NY, Nueva Jersey y Pensilvania, ha demostrado su capacidad profesional para beneficiar miles de dominicanos y otras etnias en sus años de servicios profesional. La mayoría de los casos los ha ganado y muy pocos desestimados, han testimoniado defendidos. Su oficina, en el 930 de Grand Concourse, Suite 1-A, Bronx, NY 10451 (Fax = 718-590-1904) es visitada mensualmente por decenas de personas para que los represente ante la justicia, sin importar el caso (grande o pequeño el crimen). Se ha destacado por su forma de servir a los demás. Es humilde, sencillo, educado, trabajador y genuino representante de la dominicanidad. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale «Aranda, usted es un valor dominicano en NY».

►Cultura General: ¿Qué Son Las Líneas Blancas Que Dejan Los Aviones? Son estelas de condensación dejadas por el avión. Se forman cuando el aire caliente del tubo de escape se mezcla con el aire de baja temperatura y baja presión. El vapor de agua del tubo de escape se convierte en cristales de hielo y se combina con el agua que ya hay en el aire para formar nubes. Las estelas de condensación pueden alcanzar varios kilómetros de largo y entre 1.600 y 1.300 metros de altura, pero pueden evaporarse rápidamente si el aire circundante no es húmedo.

►Salud: La diabetes tipo 2 afecta desproporcionadamente a la comunidad hispana, con un riesgo casi doble en comparación con los blancos no hispanos. Los hispanos tienen más probabilidades de sufrir complicaciones graves como enfermedad del riñón, pérdida de visión, enfermedades cardíacas y amputaciones.

►Servicio comunitario: Cómo encontrar dinero en USA sin reclamar. Más información = https://unclaimed.org/

►Sobre el español: Monserga exposición oral o escrita fastidiosa, pesada, repetitiva o confusa, que no merece atención o se considera una molestia.

►Frase: El que opina y explica, complica.

►Dólar y Euro hasta este domingo 25: Compra del dólar 58.37 y venta 60.03; Compra euro 64.80 y venta 68.89

►Combustibles: Del 24 al 30 de mayo: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

