Entérate NY (OPINION)

►Postdata: Entérate NY entrará en receso hasta el martes 7 de enero 2025. Deseo para nuestros lectores ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo! junto a los suyos. ¡Salud y bendiciones!

►Una oración: El nacimiento de Jesús anuncia una nueva esperanza antes del inicio de un nuevo año. Es momento de balances, reflexiones, gratificaciones. El autor de esta columna expresa gratitud por quien me dio la vida, por la misericordia del creador, mi madre, Carmen Rodríguez, ganadora de miles de batallas en sus 89 años, hoy libra una batalla decisiva en una Unidad de Cuidados Intensivos en la capital dominicana. Si una oración hace milagros, la suma de muchas son mucho más milagrosas. Espero me acompañen implorando la misericordia del Todopoderoso para ella, que sus deseos serán multiplicados para usted y los suyos. Y como escribiera recientemente en unos de sus enjundiosos artículos el colega y amigo J.C. Malone, “los humanos, creyentes o no, hemos olvidado el poder de la oración, que es una “energía mental poderosa” que unida puede hacer que otro “ser humano” cambie su manera de pensar y actuar, y todos somos “campo cuántico unificado”. ¡Acompáñenme orando por la salud de Mamá! Enviemos mensajes mentales para su recuperación, que les serán triplemente multiplicados junto a los suyos. ¡Amén!

►La violencia en RD: Los dominicanos residentes en el exterior que han viajado y piensan viajar en los próximos días a RD dentro de sus festines por motivos navideños, encuentros fortuitos con amistades que llaman a un trago, deben tener en cuenta no discutir con nadie, y dejar pasar muchas cosas, para luego no tener que lamentarse. Entérate NY basa su pedido en = https://www.diariolibre.com/opinion/adc/2024/12/17/demasiadas-armas-de-fuego-en-la-calle/2944136 En lo que va del presente año van más 1,000 personas fallecidas por violencia, “homicidios, intercambios de disparos, feminicidios y suicidios, entre otros lamentables hechos”. Entre las víctimas figuran 15 policías, lo que refleja un desafío en materia de seguridad pública y un cuestionamiento directo a las autoridades. En la mayoría de estos incidentes intervienen principalmente armas de fuego. Las armas ilegales en manos de civiles siguen siendo un factor determinante.

►Apoyan Abinader sea presidente PRM: Dirigentes y militantes del PRM-NY, en conversaciones informales en lugares públicos en el Alto Manhattan y El Bronx que ha podido escuchar el autor de esta columna, se muestran de acuerdo con que el presidente de la república, Luis Abinader, también sea el presidente del Partido = https://elnuevodiario.com.do/paliza-respalda-posibilidad-abinader-presida-el-prm-para-fortalecer-la-unidad-del-partido/ No queriendo identificarse, cuando hemos tratado de abordarlo sobre el tema, ya que dicen respetar las disposiciones que dejara a principio de este mes el vice-presidente nacional del partido, doctor Eddy Olivares, aunque muchas de ellas ya han sido violadas. De la única forma que el partido en NY retoma la institucionalidad y respeto es Abinader siendo presidente de la organización, porque los promotores del caos, pleito, insidia y trapisondas, todos nombrados, y desobedecer una línea de él conlleva su despido ipso facto del tren gubernamental. Además, comentan y apoyan, que si se quiere arreglar el PRM-NY, hay que nombrar al doctor Rafael Lantigua como presidente de una comisión con poderes “extraordinario y plenipotenciario” y acabaría entre los compañeros la mal querencia, insultos impublicables, el irrespeto, acusaciones temerarias y comprometedoras como las de un compañero vociferarle a una alta dirigente “Ud. fue acusada de robar”, otro compañero decirle al presidente del partido, “ladrón es Ud. que te robaste 3 mil dólares”, todo captado en video. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=p81XOzJoMRo. Siempre viven matándose, diiicen. Otros incidentes. En el 2018: “Suspenden convención PRM-NY; hubo puños”. Ver = https://elnuevodiario.com.do/suspenden-convencion-prm-ny-punos-exclusion-del-patron/#google_vignette En julio 2022, acusaron al entonces presidente de la seccional de no cumplir con sus funciones. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=QPVN77-Ix-E A principio del 2023, Neftalí Fuerte, ex presidente del PRM-NY, designó personalmente a varios de sus seguidores en posiciones. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=upnJ75YX6bM Un ciudadano en Washington Heights vociferó, “es cierto que el partido ha vendido sobre los 675 libros “Abstención Electoral y Reformas” escrito por algunos dirigentes de la seccional” a 20 dólares la unidad. Otro contestó “Quien lleva la finanza” … ¡Huumm!

►Lucha grupal indetenible en PRM-NY: A pesar de la reciente advertencia del vicepresidente nacional del PRM, doctor Eddy Olivares, a la dirigencia del PRM-NY, la lucha grupal sigue indetenible entre dirigentes del partido. Ver = https://actualidadneoyorkina.com/?p=5741 Viven llamando y exhortando a la unidad de boca, pero no se pasan, no se juntan, no se invitan a las actividades, y cuando suelen juntarse hay problemas. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=p81XOzJoMRo

►FP-NY: Tú me tiras las cajas y yo los cajones: Observadores políticos dominicanos en El Bronx y el Alto Manhattan coinciden en manifestar que la salsa de Joe Arroyo = “Tú me tiras las cajas y yo los cajones” = https://www.youtube.com/watch?v=IA0smvj-w1w se adapta perfectamente a la Fuerza del Pueblo (FP-NY) por la denotada tirantez entre los máximos dirigentes del partido en la Gran Manzana = Carlos Feliz y Gregorio Morrobel. Veamos, diiicen: Muchos dirigentes y militantes están harto por el Mach que mantienen ambos “leoncitos”, desde hace tiempo. La semana pasada un grupo organizó una fiesta navideña en el partido y el otro insinuó no asistir. ¿Boicot? No pueden estar juntos el agua y el aceite. ¡Uff! Una “leoncita 100×100%” afirma que Morrobel no anda solo, haciendo causa común con más de 12 miembros de la Dirección Central (DC). Diiicen que Alfredo Rodríguez, presidente de la circunscripción 1-USA, figuraba con él porque le apoyó a su esposa Laura como candidata a diputada en el pasado proceso electoral, pero se le vio muy risueño junto a ella en la fiesta organizada por el grupo que adversa a Morrobel dentro de la FP-NY. “Leoncitos” cantan el merengue = https://www.youtube.com/watch?v=ifS99okCSzo y muchos hacen el coro a todo pulmón. Dentro del torbellino en la organización política, otros hablan, analizan y comentan que los dos “leoncitos” deben emular el proyecto “300 con Leonel”, que dirige Geraldo Rosario junto a talentosos jóvenes, que no forma tienda con ninguno, siempre enfocado exclusivamente en la figura del “León”, y cuando hacen alguna actividad hacen temblar el propio partido y demás agrupaciones políticas opositoras en los nuevayores, así de calladitos, trabajando y marcando la temática y diferencia entre “los leoncitos en NY”. Los “300” es lo más duro políticamente que tiene Leonel en la circunscripción 1-USA, dando motivo a que los opinólogos, sabiólogos y cienciólogos de la FP en la circunscripción vivan hablando sobre los “299 + 1 =”, diiicen. ¡Ay, ay, ay”

►Más de la comunidad dominicana-NY: A partir del año venidero, nuestro periodismo estará más enfocado en los asuntos comunitarios, específicamente los concernientes a los dominicanos en NY, ya sean de carácter beneficiosos o perjudícales, porque nuestra misión como comunicador es orientar a nuestros connacionales. Ahondaremos nuestras investigaciones sobre los temas a tratar para mejor edificación de nuestros lectores.

►Bancarrota: El bochinche entre opinólogos dominicanos en el Alto Manhattan, devorando y acabando con su misma gente no tiene comparación. Da vergüenza de la forma en que lo hacen, sin mencionar otras etnias incurriendo en lo mismo. Entre connacionales se escucha ¡ay que pena!; ¡tan buena que era esa tienda o restaurant”, ¿tú sabes lo que es eso? Todo, porque este año se han declarado en “bancarrota” 11 empresas multimillonarias en USA”, que miles de dominicanos usaban sus productos y servicios. (Avon, una industria de cosméticos; Red Lobster, reconocida cadena de restaurantes de mariscos; Spirit Airlines, línea aérea con 11 mil empleados en el 2023, con ganancia de US$5.070 millones en 2022; Miracle Restaurant Group, cadena de comida rápida; y Rue21, cadena de ropa asequibles y orientadas a un público joven, entre otras). Durante una reciente peña en un restaurant en Washington Heights, varios contertulios mencionaron un rosario de conocidos que se han declarado en “bancarrota”. ¡Ay, ay, ay! ¡Uff! Los “picaron” y “condenaron hasta el más allá” por haber cometido esa práctica legal, reconocida por ley en USA. Un proceso que ayuda a personas y empresas a resolver sus problemas de deudas en EUA (protegidos, amparados y reconocidos por ley federal reiteramos); pero el quisqueyano como sabiólogos y analistólogos lo consideran un acto “inmoral” y “condenable” llegando a decir en muchos casos “el que no tiene crédito en este país no es gente”. La ignorancia es fresca y atrevidas, diiicen. No recuerdan esos todólogos a famosos con “bancarrotas”: El Hotel Plaza en NY, propiedad de Donald Trump, con US$550 millones (1992). Whitney Houston, la artista con la voz más premiada de todos los tiempos en USA, con US$4 millones. Mike Tyson con US$20 millones. La cantante Olga Tañón (2010) con US$7.2 millones, entre otros. Ahí estuvieron ellos como Balaguer, “ciegos”, “sordos” y “mudos”. ¡Qué pena!

►Ayudar más a sus gentes: Opinólogos y sabiólogos quisqueyanos en el Alto Manhattan debatieron en un encuentro navideño que el comisionado de Transporte de NYC, el dominicano Ydanis Rodríguez, debe ayudar más a su gente desde la posición que ostenta, porque cuenta con espacios y recursos para hacerlo y solo tiene a su alrededor más o menos una docena de sus allegados nombrados. Veamos: 5.762 mil empleados. ¡Uff! El presupuesto anual es de mil 410 millones de dólares (todo el dinero de la bolita del mundo), diiicen. Uff! Es responsable en gran parte de la “infraestructura de transporte de NYC”, ¡Uff! Tiene un centro de capacitación en el este de Queens. Bajo su jurisdicción se encuentran: “el mantenimiento de 6,300 millas (10,138 km.) de calles y carreteras; más de 12,000 millas (19,312 km) de aceras; casi 800 puentes y túneles en la ciudad; instala y mantiene más de un millón de letreros en las calles, 13,250 intersecciones señalizadas, más de 315,000 farolas, más de 350 millones de pies lineales de marcas, los letreros, semáforos, parquímetros, opera el Ferry de Staten Island, repara postes de tendido eléctrico. Supervisa la repavimentación de las calles, la reparación de baches, la instalación y mantenimiento de parquímetros y la gestión e instalación de estacionamiento municipales. Además, se encarga de proveer seguridad a ciclistas al colocar letreros y llevar a cabo programas educativos de seguridad vial; supervisa una de las redes de transporte urbano más complejas del mundo. No es como dice la salsa “No hay cama pa’ tanta gente” = https://www.youtube.com/watch?v=dQs4BIM3Vjk En el DOT “Si hay cama pa’ mucha gente”.

►Nuestras condolencias: Falleció el pasado miércoles en el estado de Colorado, a la edad de 87 años, la prestigiosa dama dominicana María Malli de Vargas, madre del reconocido profesional y líder comunitario en NYC, Jaime Vargas. Entérate NY expresa sus condolencias a la familia Vargas-Malli por tan irreparable pérdida. ¡Paz a su alma!

►De la embajada USA en RD: El 16 de octubre de 2024 fue la fecha final para los mensajes de la versión anterior del Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) del Departamento de Estado. Debe reinscribirse en el nuevo sistema = https://mytravel.state.gov/s/step, de manera gratuita, al viajar a la RD o cualquier parte del mundo, porque permite a los ciudadanos y nacionales estadounidenses que el Departamento de Estado pueda comunicarse con ustedes de manera precisa y rápida en caso de emergencia, disturbio, salud, clima, seguridad y protección en RD por parte de la embajada-USA en el país que se encuentre.

►Un valor dominicano en NY: La aguerrida líder comunitaria dominicana en esta ciudad Dayanara Borbón, una cibaeña conocida por todos, ha librado muchas batallas contra las injusticias y en defensa de sus connacionales en la Gran Manzana, desde hace años. Enemiga acérrima de las injusticias, se le ha visto protestar con frecuencia contra funcionarios dominicanos, de los entonces gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, señalados por actos de corrupción; inclusive, ha proclamado sobre el presente gobierno “Nos vendieron un cambio en RD, pero fue un cambio de ladrones” = https://elnuevodiario.com.do/dayanara-borbon-nos-vendieron-un-cambio-en-rd-pero-fue-un-cambio-de-ladrones/. Su lucha es incansable por la justicia social, sin importar escenario ni lugar para iniciarla. Le ha hecho protesta a Luis Abinader = https://eldia.com.do/realizan-piquete-contra-el-gobierno-proximo-al-lugar-donde-presidente-abinader-encabezaba-acto/, a Leonel y ha Danilo. Dirige el movimiento “Acción Rápida”, un equipo de quisqueyanos (profesionales, activistas comunitarios, estudiantes y ciudadanos comunes) que se moviliza en brevísimo tiempo y se presenta a los lugares a representar y protestar por la comunidad dominicana en la Gran Manzana. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Daya, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El presidente de USA es quien nomina a los 15 miembros del gabinete. Los nombramientos necesitan “asesoramiento y consentimiento” del Senado, de acuerdo con el artículo II de la Constitución, y establece que deben recibir el “asesoramiento y consentimiento” de la Cámara Alta. Según las reglas del Senado, cada nominado a ocupar un puesto en el gabinete debe recibir el voto favorable de la mayoría simple (la mitad más 1) de los presentes. Mientras el Senado no confirme a un nominado, el liderazgo del departamento lo asume un secretario interino que puede ser el funcionario de mayor rango después del secretario de esa agencia.

►Salud: El cáncer de próstata, conocido como el “enemigo silencioso del hombre”, no es una enfermedad prevenible, pero puede ser curable si se detecta de manera oportuna. Durante un chequeo médico se puede detectar una elevación del antígeno prostático específico, lo que podría hacer sospechar la presencia de cáncer de próstata y permitir su diagnóstico en una etapa temprana.

►Servicio comunitario: Para evitar largas filas en los aeropuertos de USA, si viajas con frecuencia, TSA Precheck es un proceso que le ahorrará tiempo. Más información en https://www.tsa.gov/

►Sobre el español: Disruptivo = Que rompe con alguna cosa o situación con brusquedad».

►Dólar y euro hasta este domingo 22: Compra del dólar 60.36 y venta 61.29; Compra euro 62.33 y venta 65.18

►Combustibles: Del 21 al 29 de diciembre: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

