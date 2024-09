Entérate NY (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Mi ausencia: Ante las recurrentes invitaciones para cubrir diferentes actividades, mensajes por WhatsAspp, el correo electrónico y llamadas telefónicas, que nos hacen políticos, profesionales y comunitarios, no asistiendo a ellas, es porque estoy en cuerpo y alma atendiendo a mi madre en el hospital, por sus quebrantos de salud, con 89 años. Gracias por la comprensión.

►Abinader y Leonel llegarán a NYC: A final de la presente semana llegarán a NYC el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández, como lo hacen desde hace años para esta época. Tendrán actividades en diferentes lugares. Abinader llegará el viernes 20. El 22 estará en Lehman College para entregar reconocimientos, a nombre del Index, a varios dominicanos por los aportes a su comunidad en el exterior. Ese mismo día estará en la escuela Juan Pablo Duarte, en la avenida Wadsworth con la calle 183, en el Alto Manhattan. Ahí mismo, se exhibirá un documental de “Los Trinitarios” y se expondrá sobre la señal internacional de Radio Televisión Dominicana (RTVD), con una importante inversión para cumplir con los reglamentos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EUA. Luego se trabajará en el lanzamiento de una estación televisiva, además, definir qué servicio de cable adquirirá la señal para su transmisión en NY y USA. El 24 hablará ante la 79.º sesión de la Asamblea General de la ONU. Durante su estadía en la Gran Manzana recibirá dirigentes y delegaciones de las diferentes seccionales del PRM en la circunscripción 1-USA, muchos de con sobres y folders con solicitudes (nombramientos en NY y/o RD, asignación de alguna obra, exoneraciones y apartamentos, entre otras cosas). Muchos compañeritos ya han enviado a lavar y planchar sus “trajes”. Mientras, Leonel llegará el sábado 21. El 22 asistirá al relanzamiento del Congreso de la FP, Franklin Almeyda, en el exterior, en un amplio local en Yonkers. El 23 asistirá al Torneo Anual de Golf de la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD) y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), evento que se lleva a cabo todos los años en Long Island, coordinado por el empresario Rudy Fuertes, un hombre de confianza del ex mandatario en USA. Fuertes recauda anualmente par de millones de dólares en la actividad. En la noche “El León” entregará los premios del partido. Asimismo, recibirá múltiples dirigentes durante su estadía en la Urbe.

►Aliados seguirán oliendo donde guisan: Políticos dominicanos en el Alto Manhattan, analizando la capacidad de empleos del gobierno dominicano, concluyeron que los partidos aliados al PRM se quedarán “oliendo donde guisan”. Expusieron que la mayoría de la base perremeísta todavía no ha sido nombrada porque puestos donde debieron estar están ocupados por familiares, amigos, relacionados, de extra partidos desde hace años y amantes de ….., según ellos. Diiicen que ahora le cantan a los “compañeritos” y aliados “no hay cama pa’ tanta gente” = https://www.youtube.com/watch?v=ZlVgq8F32gY y se enojan cuando se lo entonan. ¡Bueeeno! Además, el presidente se propone eliminar varios ministerios, con decenas de miles de empleados, para unificarlos en uno solo en sus respectivas áreas, es decir no hay ni aquí ni allá.

►Tampoco en NY: En NY, el consulado es la entidad gubernamental de RD con capacidad de nombrar cientos de personas entre la sede central y sus oficinas satélites en el Alto Manhattan, El Bronx, Brooklyn, Long Island y Connecticut, pero, el nuevo cónsul Jesús -Chú- Vásquez ha sellado los nombramientos. Ya impuso un día menos de trabajo a la semana, que se rebajará $ al empleado. Solo trabajarán 32 horas en vez de las 40. El sueldo mínimo en la sede era US$600.00 por las 40 horas semanal a $15 la hora. La reducción se aplicará a unos 140 empleados, que, con solo 32 horas a $15 ganarán US$480 semanalmente, para un ahorro de 120 semanal por cada empleado, x 140, el nuevo cónsul se ahorraría $16,800 dólares a la semana. Los empleados sostienen, calladamente, que sus compromisos económicos empezarán a empeorarse. …Y la dirección del PRM-NY “calladita”. Están como Balaguer “ciego”, “sordo” y “mudo”. ¡Ah! Chú ya inició la semana pasada las cancelaciones de empleados -Tania y Patricio. Antonio Jáquez, el mandamás en la sede cuando su hermano Eligio era el cónsul ¿se fue o lo fueron? Ana Cuevas fue trasladada al Departamento Legal en El Bronx. También se ordenó desalojar de sus despachos a Alejandro -Tontón- Rodríguez y a Elvyn Tineo, funcionarios y respetados altos dirigentes de la seccional; ahora están apiñados en un cuartico junto a Yulín Mateo, vicecónsul y presidente de la seccional-NY, y al también vicecónsul Iván A. Tolentino Schiffino. El cónsul también ha dispuesto la instalación de múltiples cámaras de seguridad en diferentes puntos de la sede, menos en los baños, para captar imágenes y de lo que se habla. ¡Ah! Se informó a Entérate NY que el pasado cónsul, Eligio Jáquez, había solicitado la cancelación Jessica Monegro -vicecónsul- haciéndose efectiva hace un par de días.

►Merecido y justo homenaje: A la valorada y siempre recordada colega Belkys Martínez, fallecida recientemente, el presidente del “Grupo de Medios Global, Inc.”, Erick Gutiérrez, le rindió un merecido y justo homenaje en honor a su memoria, al desvelizar una tarja con su nombre en el estudio de la planta televisora donde ella producía su programa “El Poder del Pueblo”, llevando orientación a su comunidad dominicana en la Gran Manzana. A la actividad asistimos varios colegas periodistas, profesionales, políticos, comunitarios y en representación de la familia, su hijo Elías Molina Martínez. Hablaron varios de los presentes, destacando las cualidades profesionales, humanitarias y de servicios de la fenecida comunicadora. Fueron momentos emotivos donde muchos derramaron lágrimas mientras expresaban vivencias pasadas con Belkys. Este comunicador no habló, ni en la funeraria ni en este acto, porque todavía se siente acongojado con su partida. Nos considerábamos y tratábamos como hermanos. Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis), que nos honra en presidir, hará una misa en su recordación al cumplir su primer mes de fallecida, en la Iglesia San Judas Tadeo, ubicada en la calle 204 con la avenida Décima, en el Alto Manhattan. ¡Paz a su Alma!

►Joan Fashion en el Alto Manhattan: Si de vestir bien y adquirir accesorios se trata, hombres y mujeres acuden a las exclusivas tiendas “Joan Fashion”, del diseñador dominicano Johan Hernández (Atelier), quien se ha destacado en la alta costura en NYC. De sus tiendas visten artistas (Rafa Rosario, Frank Reyes); políticos y funcionarios de NY (el alcalde Eric Adams; actual congresista Adriano Espaillat; Jeffrey García, director de la Oficina de Vida Nocturna-NYC -ONL-; el entonces gobernador Mario Cuomo, el exalcalde Bill de Blasio; profesionales y empresarios del país caribeño). Sus tiendas, ubicadas en el 611 W de la calle 207, esquina Broadway (-212- 942-0300 y 212- 567-6822) y en el 501 W de la misma calle, esquina avenida Post (-347- 813-1651) mantienen las demandas de los artistas, políticos, empresarios, profesionales y ciudadanos comunes. En ambas tiendas son especialistas en confeccionar “Chacabanas” acompañadas de accesorios. A Hernández se le identifica como el rey de la “Chacabanas” en la Metrópoli. Ha introducido estilos modernos y colores de vestir, casual y elegante, tanto para el hombre como la mujer para cualquier ocasión. “Su línea significa un sueño hecho realidad, que trae un nuevo concepto en NYC, utilizando tejidos exóticos y poco convencionales como el Denim y otros elementos especiales al gusto del cliente». Confecciona a la medida en más de 32 colores, seleccionando tejidos desde lino, algodón y piqué. También presenta un extenso catálogo, destacándose la diversidad en sus creaciones. Por su profesionalidad en la costura ha recibido reconocimientos del Senado y Asamblea del estado de NY, y de varias instituciones de profesionales y comunitarias. La ocasión es propicia para darlo a conocer en el “Mes Nacional de la Herencia Hispana” en USA (15 de septiembre al 15 octubre) donde se reconocen las contribuciones e influencia de los hispanos en la historia, cultura y sus logros en territorio estadounidense.

►¿Será cierto?: Observadores políticos dominicanos durante un encuentro en el Alto Manhattan la semana pasada sostuvieron que políticos afroamericanos establecidos en el sector de Harlem-Manhattan están intentando por todos los medios desacreditar al dominicano Adriano Espaillat, congresista del D-13 que cubre los vecindarios de Harlem, East Harlem, West Harlem, Hamilton Heights, Washington Heights, Inwood, Marble Hill y el noroeste de El Bronx, para poder desplazarlo en el futuro, pero los votantes de dicho distrito continúan apoyando a Espaillat porque los ha favorecidos con múltiples obras, entre ellas: Impulsó financiamientos de proyectos de infraestructura, cheques de estímulos, asistencia por desempleo, ayuda para mantener a flote las pequeñas empresas y pequeños negocios, expansión del Crédito Tributario por Hijos, mediante el cual se entregaron 77,000 pagos a familias en todo su distrito, por un total de más de $31.4 millones, llegando a 123,000 niños que calificaron, y manteniendo a miles de familias en sus hogares a través del Programa de Asistencia de Emergencia para el Pago del Alquiler, recuperación de 400,000 visas de inmigración para ayudar a reunir familias, y mejorar los beneficios de los titulares de tarjetas verdes, asegurar fondos para completar la extensión del Metro de la Segunda Avenida, entre otros tantos beneficios. Diiicen que los políticos de Harlem están buscando desesperadamente convertirse en una “Estrella”. Un ciudadano en la calle Dyckman vociferó “se le peló el billete”, y otro le contestó “y se le seguirá pelando” ¡Ay, ay, ay!

►Preguntan en NY: Es frecuente escuchar en lugares públicos del Alto Manhattan a connacionales preguntar por Guillermo Moreno, presidente de AlPaís, y derrotado como candidato a senador por el DN. También preguntan por el ingeniero Ramón Alburquerque, que se mantiene con un silencio sepulcral. ¡Huumm! Diiicen que será el primer director de la recién creada Empresa Minera Dominicana, S.A. (Emidom), entidad pública de capital único estatal, que se encargará de ejecutar, coordinar la exploración y explotación de los recursos mineros estratégicos del país, realizar estudios y consultorías que determinen la viabilidad económica de estos proyectos. Además, gestionará las reservas fiscales mineras, como la Reserva Fiscal Minera “Ávila”, en Pedernales, y podrá negociar contratos y alianzas con empresas internacionales. Diiicen que Alburquerque en el área de la minería es un león. ¡Bueeeno!

►Un valor dominicano en NY: Claudia de la Cruz, 43 años, hija de padres dominicanos, nació en El Bronx, es educadora, activista, teóloga y madre candidata a la presidencia de EE. UU. por el Partido Socialismo y la Liberación (PSL), de ideología marxista-leninista. Es apoyada por el Partido Paz y Libertad (PFP), de izquierda. Asistió a la escuela secundaria Theodore Roosevelt, ubicada en East Fordham Road, donde se graduó en 1997. En 2001 obtuvo una licenciatura en psicología forense del John Jay College of Criminal Justice, una maestría en trabajo social de la Universidad de Columbia y una maestría en divinidad del Union Theological Seminary. Sirvió como pastora de la iglesia Santo Romero de Las Américas, en El Bronx. Su programa de Gobierno contempla, de ganar las elecciones, las reparaciones para los afroamericanos, instituir un sistema de atención médica de pagador único, perdonar las deudas de préstamos estudiantiles, reconocer la soberanía de los nativos americanos y honrar los derechos de los tratados. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Claudia, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Las serpientes más mortíferas del mundo: Cobra Rey, se encuentra por toda Asia y las selvas de la India, llega a medir hasta 18,8 pies de largo y es la más venenosa del planeta. Llega a medir hasta 18,8 pies de largo. Su veneno contiene tanta neurotoxina (sustancia tóxica que altera gravemente las funciones del sistema nervioso) puede paralizar y matar un elefante en pocas horas. También, la serpiente Mamba Negra del África es considerada la segunda más letal del mundo, puede alcanzar los 4,5 metros, aunque la media está en torno a 2,5 metros y puede deslizarse a 20 km/h. Su veneno puede matar a un humano en 20 minutos.

►Servicio comunitario: HANAC, organización de servicios sociales en Queens, ofrece ayuda legal a personas para que puedan recuperar artículos robados o víctimas de algún crimen o incurrió en los gastos del entierro de una víctima inocente que murió como resultado del crimen. Asiste con el papeleo, asesoramiento para brindar apoyo emocional, contacto con otras agencias y en general ayuda con los trámites legales. La organización, ubicada en el 27-40 de la avenida Hoyt, en Astoria, trabaja de lunes a jueves de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Con teléfono 929-919-3480.

►Sobre el español: Fobia = Repugnancia hacia algo con el deseo de evitarlo o alejarse de ello.

►Dólar y euro hasta este domingo 25: Compra del dólar 58.98 y venta 59.95. Compra euro 64.76 y venta 67.89

►Combustibles: Del 24 de julio al 31 de agosto al 6 de septiembre: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com