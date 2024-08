Entérate NY (OPINION)

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Lamentable fallecimiento: El fallecimiento del colega periodista Víctor Gómez ha causado sorpresa, lamento y pesar entre profesionales dominicanos de diversas áreas, del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP-NY); periodistas independientes, foto reporteros, Locutores Dominicanos (ALD-NY); de los partidos políticos PRM, FP, PLD, OD, PRSC, PRD, PRSD, PUN, DxC, APD y AlPaís; Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis), Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), Federación de Taxistas del Estado de NY (NYSFTD), Club Deportivo Dominicano, Acción Comunitaria “La Aurora” y “Acción Rápida”, entre otras entidades. Ver: https://actualidadneoyorkina.com/?p=4259 La comunidad dominicana en NYC ha perdido un gran activo, se comenta por doquier en el Alto Manhattan. Al comunicador le sobreviven su esposa Fe Rivera y sus hijos Richard, Wellington y Vitico Gómez. ¡Paz a su alma!

►Sin alma: Algunos políticos y activistas comunitarios dominicanos en NYC se asemejan a un cocodrilo, hiena o un buitre carroñero que no tienen alma ni compasión por los demás. Algunos han planteado, con relación al fallecimiento del colega comunicador Víctor Gómez, “yo no voy aportar nada $ porque una vez escribió algo en contra mía”. ¡Uff! Este testimonio fue ofrecido a Entérate NY por un reconocido quisqueyano de bien que comparte múltiples funciones ante su comunidad. Solo resta decir para aquellos que anhelan y tienen cualquier deseo (de bien o mal) contra cualquier periodista se le vuelvan doble, al igual que a sus familiares (esposo(a), hijos(as), padres y hermanos(as) y cuando fallezcan algunos de ellos vayan directo a la hoguera para diversión de Satanás. Para esos sicofantes(as), malvados(as), improsultos(as), coprófagos(as), perversos(as) y tartufos(as) le recordamos el recetario del cónsul Eligio Jáquez: “Los hombres públicos a veces quisiéramos siempre que se dijeran solo las cosas buenas, pero si la prensa actuara así estaría incumpliendo con su responsabilidad”. “Los periodistas tienen el deber sagrado de llevar la información para que el pueblo se forje su opinión”. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=4eKfjJOKgCQ ¡Ah! Queda demostrado que unos pocos políticos-comunitarios quisqueyanos en NYC son guatuseros(as) = hipócritas, fariseos y faruscos. “A quien le sirva el sombrero que bien se lo ponga”.

►El oído entre dominicanos NY: Un prestante y reconocido miembro de la provincia María Trinidad Sánchez (Nagua) ha puesto su oído en el corazón de la comunidad dominicana en NY, ante el nombramiento de Jesús -Chú- Vásquez como nuevo cónsul. Alberto Cruz Eduardo, contador público, internacionalista, abogado, escritor, ex diputado, empresario y profesor universitario, expresa: “Con la designación de un nuevo cónsul en NY, el Gobierno de RD reitera su inconsecuencia con la diáspora dominicana, que lo mínimo que se merece es que en esa posición se designe uno de los valiosos hombres y mujeres quisqueyanos residentes en la urbe. Ver: https://x.com/acruzeduardo/status/1818750707849478207?s=48&t=IUckUp-7UBeiHRlPjYr6Lw Perremeístas en NY, no queriendo identificarse, precisan que dicho nombramiento causó sorpresa en 11 seccionales del partido en USA, al dejar compañeros como “perico en la estaca” u “oliendo donde guisan” para ocupar la posición de cónsul, la cual se la habían solicitado al presidente Abinader. Diiicen que de 15 consulados en USA, solo el de NJ es ocupado por uno de los de allí y 14 por enviados desde la RD. Hay 50 vicecónsules y solo 2 son residentes en EUA. Diiicen que el mandatario no toma en cuenta los más de 20 mil millones de dólares que los quisqueyanos envían anualmente al país, entre remesas y envío de miles de furgones con mercancías, y haber ganado todas las diputaciones. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “El presidente basa su accionar con la diáspora en el argot beisbolero “las bases son para pisarlas y seguir corriendo”. ¡Ay, ay, ay!

►Duro y Curvero: Todólogos y opinólogos en El Bronx, diiicen que el decreto de Jesús Vásquez establece que “su experiencia en la gestión de la seguridad y el orden público será invaluable en su nuevo rol». Mensaje subliminal de que meterá en cintura a los compañeros en la circunscripción 1-USA, recordando también la zancadilla que quiso ponerle a Cirilo Moronta cuando aspiraba a diputado, un hombre de la comunidad, de bien, filántropo, conocido y querido por el 80 % de sus connacionales en la Gran Manzana,. Chú lo desdeñó Ver: https://www.youtube.com/shorts/5ZvjHm9BrPg ¡Ah! Diiicen que con la salida de Jáquez como cónsul hay “compañeros cabizbajos en varios despachos en la sede, otros lagrimeando, otros tomando Pepto-Bismol que sirve para cortar la descomposición “estomacal”, todo esto porque Chú viene “duro y curvero”. ¡Ay, ay, ay!

►Viene con escobita nueva: Diiicen observadores políticos dominicanos en NYC que Chú Vásquez viene como cónsul con una escobita nueva para barrer. Ya un “gordiflón salió huyendo hacia RD para “majaretear” su pensión de RD$100 mil o un empleo allá para no quedarse en el aire cuando llegue el nagüero. El coordinador de su despacho en Interior y Policía, Ramón Valerio, un cibaeño ciudadano USA, viene con él y es quien orientará a Chú para que conozca «al cojo sentado y al ciego durmiendo”. Diiicen que en el departamento de prensa consular hubo una reciente discusión que casi, casi se van a los brazos dos empleados. Asimismo, el pasado viernes hubo una prolongada reunión (3 horas) en el despacho de Eligio entre el presidente de la seccional, Yulín Mateo, y el ex director de campaña PRM-NY, Alejandro Rodríguez (Tontón). Fue a puerta cerrada. Una fuente nos confió que trataron de las posibles remociones que podría haber con Chú y ellos como partido son los que van a decidir y recomendar institucionalmente. ¡Bueeeno! Ejemplo: Tony Jáquez (El Terror) se quedaría en el consulado y darle apoyo para ocupar la presidencia del PRM en la circunscripción 1-USA.

►Cumpliendo con su deber: Observadores políticos dominicanos en Queens sostienen que el cónsul Eligio Jáquez se va en agosto próximo, pero antes, para no perderse los altos ingresos por las necesidades de viajes por las vacaciones de verano, dará múltiples servicios a la comunidad, los cuales inició el pasado sábado 20 de julio con operativos de consulados móviles en varias ciudades de NY y el estado de Connecticut. Una fuente consular, pidiendo no ser identificada, sostuvo que se espera acudirán miles de connacionales a solicitar los servicios que se ofrecen en la sede central en Manhattan y las oficinas satélites fijas en El Bronx, Washington Heights, Brooklyn, Long Island y Haverstraw; asimismo, en el estado de Connecticut. Estos consulados móviles ofrecerán sus servicios para que el dominicano pueda solicitar pasaportes por primera vez US$125.00 dólares (RD$7,375) para entregar en 10 días, y VIP US$25.00 adicional. Renovación por pérdida, deterioro, mal estado US$186.00 (RD$10,974) y VIP US$25.00 adicional. Adquirir ciudadanía US$130,00 (RD$7,670). Poderes US$100.00 (RD$5,900). Traducir 1 página de inglés a español US$85.00 (RD$5,015), entre otros documentos. Teléf. consulado-NY = 212-768-2480. Diiicen que el cónsul ha venido demostrando capacidad gerencial en la sede. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “A esos precios cualquiera es eficiente”.

►Desfiles RD en NY desvirtúan sus orígenes: Los desfiles dominicanos que se realizan en Manhattan, El Bronx, Brooklyn, Queens, Haverstraw y El Vegano, entre otros, vienen desvirtuando sus orígenes, que es destacar y promover la cultura, tradiciones, el folclore, símbolos patrios, música, historia, entre otras cosas. Hoy en día los desfiles aceptan mayor participación a grupos que entonan los géneros musicales reggaeton, dembow, rap, pop, e indie, y los organizadores no exigen un mínimo porcentaje la interpretación del merengue, bachata y el merengue típico que interpretan glorias nuestras del arte nacional. Por las ventas en miles de dólares de carrozas y grupos participantes con vehículos no imponen la interpretación mayormente de nuestra música autóctona, dando lugar a que las nuevas generaciones vayan desconociendo algo de sus raíces. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “Papeleta mató a menudo y morocota se alzó con tó”. ¡Uff!

►General Pérez y Pérez y Eligio Jáquez se enfrentaron: Nos envían este artículo publicado en la prensa nacional (julio 29 de 2024). Ni quito ni pongo: Es conocido por todos lo sencillo, humilde, respetuoso y decente que caracteriza al cónsul Eligio Jáquez, muchos creyéndose que es “pendejo”. No, lo cortés no quita lo valiente, dice el refranero popular y como siempre, cumpliendo con su deber, se enfrentó al general Pérez y Pérez por una inmensa finca (miles de tarea) que tenía el alto militar y había que recuperarla para integrarla a la reforma agraria. Eso fue cuando el actual cónsul era director del IAD. El temible general le mandó un “recado” a Jáquez: “Que venga él a pedirme que entregue esa finca, no dejen de decírselo”. A los pocos días Jáquez, valiente como mocano, acudió ante la presencia de Pérez y Pérez para hablar de la susodicha finca. Todo quedó resuelto y la finca fue entregada por el militar e incorporada a la reforma agraria. Ver: https://hoy.com.do/el-general-perez-y-perez-eligio-jaquez-y-la-reforma-agraria/

►Un valor dominicano en NY: La joven Jessica Isabel Estrella, dominicana, oriunda de Santiago de los Caballeros, con más de 15 años en la Gran Manzana, comparte múltiples funciones que van dirigidas a beneficiar y enaltecer la comunidad dominicana en la urbe. Labora en la clínica del Dr. Pignanelli, en el Alto Manhattan, atendiendo decenas de criollos que acuden a diario, los orienta sobre aspectos de salud y habilita sus citas médicas. Asimismo, aconseja con frecuencia a jóvenes, principalmente féminas, que deben tener un buen comportamiento dentro de su familia y la sociedad, que pongan en práctica los valores inculcados por los “viejos de antes”. Además, Jessica es propietaria de su negocio de repostería “Isa Sweetness”, degustaciones para bodas, cumpleaños, despedidas y encuentros familiares, entre otros. Ver: https://www.instagram.com/isasweetness_/?igsh=MTczYTMwbnNqeDM0ag%3D%3D&utm_source=qr Su teléfono: 917-582-6545. Para pedidos = https://www.tiktok.com/@isasweetness?_t=8nfnX88H7xC&_r=1 Si usted la ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Jessica, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: La Isla Saona en la provincia Altagracia es conocida por los mangles, los arrecifes de coral y las playas bordeadas de palmeras. Las aguas poco profundas albergan estrellas de mar. Superficie: 110 km². Punto más alto: (5 metros). Población: 300 habitantes. Hay un destacamento de la Marina de Guerra. No es del Estado y cuenta con más de 60 propietarios. Ver: https://n.com.do/2023/12/02/insolito-isla-saona-no-es-del-estado-y-cuenta-con-mas-de-60-propietarios/

►Servicio comunitario: Beneficios para personas con discapacidades por las barreras que enfrentan. Visitar = https://www.usa.gov/es/

►Salud: Por qué es importante el colágeno: Porque provee de estructura a la mayor parte del organismo, es la unidad estructural de huesos, articulaciones, músculos, piel, así como las venas, arterias, córneas, pelo y dientes. Con la edad su producción disminuye. Los tipos saludables de gelatina para esta situación: Sin azúcares añadidos. Sin Sabor. De hueso, elaborada mediante la cocción de huesos de animales.

►Sobre el español: Paladino = Público, claro y patente.

►Dólar y euro hasta este domingo 4: Compra del dólar 58.56 y venta 59.60. Compra euro 62.97 y venta 66.09

►Combustibles: Del 3 al 9 de agosto: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com