Entérate NY (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

►Favorecen FJG como candidato presidencial PLD: Dominicanos sondeados por Entérate NY en el Alto Manhattan y El Bronx, lugares donde se concentra el 75 % de los dominicanos residentes en NYC se mostró de acuerdo que el miembro del Comité Político (CP-PLD) Francisco Javier García lanzara su proyecto presidencial para el 2028 en RD, y a la vez sea seleccionado por su partido para bien de la organización y del país, por reunir las mayores condiciones, demostrada como funcionario público, político, jefe de campaña de varios presidentes quisqueyanos electos, probidad, capacidad, conducta pública ejemplar, visión y certero en sus pronósticos políticos, entre otras condiciones. Y de ganar la presidencia en RD la enrumbaría por senderos de seguridad ciudadana, en bajar la canasta familiar, crear empleos, garantizar salud, organizar el transporte, electricidad, apoyo al campo, a los estudiantes, garantizar las inversiones, tanto de los dominicanos en RD como los residentes en el exterior, y de empresas extranjeras, diiicen. Es correcto que Javier García lanzara sus aspiraciones con tiempo porque la FP ya tiene a Leonel Fernández, y en el PRM hasta el momento han declarado sus aspiraciones a la “ñoña” un montón (Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, director de Aduanas; Carolina Mejía, alcaldesa del DN y secretaria general del PRM; David Collado, ministro de Turismo; Wellington Arnaud, director de Inapa; Tony Peña Guaba, coordinador del Gabinete de Políticas, y Guido Gómez Mazara, sin funciones públicas).

►Valoran sinceridad FJG: Muchos de los sondeados valoraron la sinceridad pública de Francisco Javier García, de quien los dominicanos esperaban desde muchos años que lanzara su candidatura presidencial, por ser un hombre de Estado. Proclamó la semana pasada “diferentes sectores a nivel empresarial, grupos de intelectuales, artistas, organizaciones religiosas y valorados amigos casi me estaban abrumando con la situación. Como yo quería saber cómo andaba el feedback (comentario), entonces hice una especie de evaluación a nivel nacional, externo y consulté internamente dentro del PLD para conocer la posición de los otros miembros que podrían buscar la candidatura”. “He tomado una decisión, creo que la decisión más importante que he tomado en mi vida, porque he decidido aspirar a la candidatura presidencial por el PLD, en el convencimiento de que voy a ser el candidato a la presidencia, y en el convencimiento, principalmente, porque voy a ser el presidente de la República a partir de 2028”. Asimismo, fue crítico sobre la situación que actualmente atraviesa el PLD tras haber terminado tercero en las pasadas elecciones y aseguró que, en caso de ser elegido, volverá a hacer del partido morado la entidad que supo gobernar el país durante cinco períodos presidenciales. Javier García precisa que “en el PLD tenemos que hacer algunos ajustes, lo primero es retomar la disciplina, y comenzar a barrer hacia adentro. Las diferencias que tengamos tenemos que discutirla adentro”, además, “la organización tiene que retomar los métodos de trabajo con los que impactó en la sociedad”.

►Líos en PRM-NY: Varios líos entre altos dirigentes del PRM-NY se suscitaron la semana pasada, y persisten, luego que el secretario general de la seccional y director del Index-NY, John Sánchez, invitara el pasado martes 23 a nombre del partido a perremeístas a un almuerzo en un restaurant en el Alto Manhattan con el aspirante presidencial y director de Turismo, David Collado. Una fuente nos precisó que Sánchez invitó y habló a nombre del partido y Collado de sus aspiraciones a la presidencia del país para el 2028. Sin embargo, Sánchez fue desmentido por el presidente y la vicepresidenta de la seccional, Yulín Mateo y Johanna Miranda (La Beba), además por el influyente y valorado secretario de comunicación Alejandro Rodríguez (Tontón), de que el partido no convocó asistir a dicho encuentro. Ver = https://elpregonerord.com/presidente-y-dirigentes-prm-ny-desmienten-participaran-en-reunion-con-david-collado-en-restaurante-del-alto-manhattan/

►De qué acusan a John Sánchez: Una fuente interna del PRM-NY, pidiendo reserva de su identidad, precisó que Sánchez convocó al encuentro con David Collado en “horario de trabajo”, participando funcionarios y empleados del gobierno, quienes “dejaron de trabajar para ir a politiquear”. Dicen que John, nombrado por Collado como coordinador general en NY de su proyecto presidencial, dio un “golpe bajo” a los compañeros Rafael Salazar, presidente del PRM en Brooklyn, y a Juanita Martínez, vicepresidenta de la seccional, quienes tenían el proyecto organizado en la Gran Manzana desde hace algún tiempo. Diiicen que el secretario general entregó personalmente un listado a Collado, se desconoce su contenido y cuales nombres. Asimismo, Carlos de la Mota presidió el pasado miércoles la inauguración “Semana de la Dominicanidad -Index- en NY 2024”, en la Universidad de Lehman College en El Bronx, a las 5:30 pm, actividad preparada por Chadie Tineo, funcionaria del Index en la urbe, pero John no quiere saber de ella y por eso no invitó al evento a sus seguidores, asistiendo solo como forma de “boicot”, diiicen. Asimismo, que el Index = ABM (Allante, Bulto y Movimiento) porque cuya misión es promover y ejecutar estrategias, programas y propuestas dirigidas a la comunidad dominicana, con el propósito de fortalecer sus vínculos socioeconómicos y culturales con el país y sus comunidades de origen, pero la institución gubernamental es dirigida en NY con sectarismo, visión personalizada y se centra en solo jugar softball, domino, hacer fiestas y encuentros para celebrar fechas conmemorativas en RD. ¿Qué dice Carlos de la Mota de esta disfuncionalidad? Diiicen que está como Balaguer “ciego, sordo, y mudo”, y está pendiente de su nombramiento para México en el servicio exterior. ¡Bueeeno!

►Detrás de los decretos: Son muchos los dominicanos en el exterior, especialmente en NY, que están detrás de decretos para diferentes funciones públicas. Eso es viajes van y vienen a RD, llamadas por un tubo y 7 llaves, envío de emisarios por montones a funcionarios y altos dirigentes del PRM en RD, algunos han comprado trajes, otros han palabreado con amigos el préstamo de uno. Los planes se vuelven planazos algunas veces, indica el refrán pueblerino. Diiicen que AlPaís en RD tiene una lista kilométrica de dirigentes que aspiran a un decreto, algunos camaradas en el exterior no pierden las esperanzas, porque apoyaron al presidente aun con baja votación. En el PRSC, un excandidato a diputado por la circunscripción 1-USA aspira a un consulado. Que siga cantando, diiicen. En NY todos en el PRM se creen merecedores de un decreto, entre ellos Elías Barrera Corporán, quien se mantiene en contacto permanente con Milagros Ortiz Bosch, Hipólito Mejía y el senador por Moca, Carlos Gómez. El aspira a dos posiciones, entre ellas a vicecónsul o auxiliar consular, bajo el alegato de que se fajó dentro de la comunidad para que el mandatario ganara, nos informó una fuente. Además, tiene el apadrinamiento del cónsul Eligio Jáquez, quien ha enviado comunicaciones al ejecutivo en RD, diiicen. Muchos dominicanos expresan que Elías se merece un decreto, porque desde hace cerca de 10 años se ha destacado en la sede consular por su vocación de servicio y activismo cívico en beneficio de la comunidad. ¡Felicidades! por ese decreto que viene zumbando. ¡Uff!

►La Gran Parada Dominicana: 1- Este domingo se celebró en El Bronx su 35 aniversario. Hablaron el cónsul Eligio Jáquez, congresista Adriano Espaillat, senador federal Chuck Schumer, asambleístas Yudelka Tapia y George Álvarez, por El Bronx. También, el alcalde Eric Adams, el diputado electo por el exterior Cirilo Moronta, el comunicador Ramón Tolentino, el líder comunitario Roberto Rojas, la presidenta y fiscal del condado, Vanessa Gibson y Darcel Clark. Asimismo, Guillermo Linares, presidente de la Corporación de Servicios de Educación Superior, entre otros. 2- Coincidieron en resaltar los avances, progreso y laboriosidad de los dominicanos residentes, no solo en El Bronx, también en todo Estados Unidos. 3- Una fuente nos informó que el presidente de la Parada, Felipe Febles, hace unos 7 meses fue donde el congresista a pedirle disculpas por los exabruptos que cometiera contra él en el 2023. 4- Hubo una lucha persistente e imperceptible entre los maestros de ceremonia Germán Batista por quitarle el micrófono a un locutor del “Staff” de la Parada. Cada vez que Germán extendía la mano para que se lo cediera, sutilmente el otro locutor se la retiraba como si nada. Eso perduró más de media hora. Lo observé todo. 5- El comunicador Ramón Tolentino se convirtió en la figura central de la Parada. Fuimos testigos que en menos de 200 metros lo saludaron unos mil de los participantes y recorrió 2 kilómetros. Cualquier político de RD en NY que se encuentre flojo dentro de la comunidad debería buscarlo para que le asista en la promoción y aceptación del gusto de los votantes, porque fueron miles que lo saludaron de manera personal, levantando las manos, mujeres con besos, aclamándole “Atención País”, y vociferando su nombre. 6- Se presentaron discusiones acaloradas en algunos puntos del desfile, sin llegar a la violencia; otros alegaban haber sido “carteriados” por desconocidos. 7- Este año asistieron varios cientos de miles, pero dominicanos que tradicionalmente van al desfile expresaron que fueron menos que en años anteriores.

►Recetario de Eligio Jáquez: Esta columna hará suya la proclama del cónsul Eligio Jáquez, por considerarla un AXIOMA = “Una verdad tan verdad, que no necesita demostración”. En abril 2021 durante la celebración del “Día del Periodista” en El Bronx, Eligio precisó ante decenas de colegas periodistas: “Los hombres públicos a veces quisiéramos siempre que se dijeran solo las cosas buenas, pero si la prensa actuara así estaría incumpliendo con su responsabilidad”. “Los periodistas tienen el deber sagrado de llevar la información para que el pueblo se forje su opinión”. Escuchar = https://www.youtube.com/watch?v=4eKfjJOKgCQ Esta receta será un “Jaque Mate” que se aplicará a los sabiólogos(as), todólogos(as), opinológos(as), sabichosos(as), cienciólogos(as), y demás yerba aromática de la política vernácula, que se «enojan y pelean» cuando un miembro de la prensa dice la verdad. A ellos la receta de Eligio, acompañado del proverbio en Juan 8:32 “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. ¡Qué Viva la Democracia!

►Un valor dominicano en NY: William Jiménez (hijo) es un joven dominicano que en la década de los 90’s llegó en la adolescencia a NYC sin aun haber completado los estudios secundarios. Y con ese orgullo patrio inició su trayectoria como muchos de sus connacionales al llegar a la Gran Manzana, “con un pie aquí y el otro allá”, pero con la meta fija de aprovechar las oportunidades que brinda esta gran nación y poner en alto la bandera tricolor. Por eso se sumergió de lleno a conocer el sistema y el idioma hasta recibir un bachillerato en la carrera de Informática, título que lo llevó a consagrarse, con todas las responsabilidades que conlleva, como encargado de sistema de la Corte Suprema de Brooklyn. ¡Wao! Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Willim, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El Museo del Hombre Dominicano está constituido por diferentes salas de exposición, con una colección de objetos y reliquias de los habitantes taínos a nivel del Caribe, especialmente de la isla La Española. Se exhiben piezas precolombinas y se conservan documentos propiedad del gobierno y otros pertenecientes a importantes arqueólogos de la RD. Dirección: Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, Av. Pedro Henríquez Ureña, esquina Máximo Gómez, D.N. Teléfono:1-809-687-3622

►Servicio comunitario: Las personas con discapacidades enfrentan muchas barreras. Encontrar beneficios del Gobierno de USA no debería se obstáculo. Para las personas con discapacidad o enfermedad grave encontrar beneficios visitar: https://www.usa.gov/es/

►Salud: Una investigación de European Journal of Clinical Nutrition encontró que tomar vinagre de manzana antes de las comidas puede reducir significativamente los niveles de glucosa en sangre después de comer. Consumirlo en ayunas puede aliviar diversas molestias digestivas como flatulencias, hinchazón abdominal y ardor estomacal. Posee propiedades antioxidantes, antimicrobianas y gastrointestinales que regulan la flora intestinal y pueden ser útiles para prevenir el estreñimiento. Es recomendable diluirlo en agua, la concentración del ácido acético puede ser demasiado fuerte para consumirlo directamente. Se recomienda 1 o 2 cucharadas en un vaso de agua.

►Sobre el español: Aquiescencia = Asenso, consentimiento, conformidad, acuerdo, aceptación, aprobación, entre otras cosas.

►Dólar y euro hasta este domingo 21: Compra del dólar 58.56 y venta 59.60. Compra euro 62.97 y venta 66.09

►Combustibles: Del 27 de julio al 2 de agosto: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

