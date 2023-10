Entérate NY (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

►Votos PRM computados: A las 9:20 de la noche de este domingo, con el 96.87% de los votos escrutados, Luis Abinader tenía 821,998 votos, para un 90.86% de acuerdo con los resultados de la JCE. ¡Vuelve y vuelve!; ¡Vuelve y vuelve!; ¡4 más! era el clamor entre muchos seguidores del presidente. Retumbaban al oído del pueblo. Guido Gómez Mazara con 50.221 (5.55%); Ramón Alburquerque con 19,679 (2.18%) y Delia Ortiz con 12,540 (1.42%). Además de la candidatura presidencial, el PRM escogió a los aspirantes a alcaldes de los municipios de Santo Domingo Oeste: Francisco Peña con 9,479 (35.71%) y el actual alcalde, José Andújar, con 7,565 (28.50%). En Santo Domingo Este: Dío Astacio con 14,209 (35.52%) y el actual alcalde Manuel Jiménez con 7,439 (18.60%), en último lugar. El ingeniero Alburquerque denunció que hubo compra de votos «por doquier» no dejaron entrar a sus representantes a los centros de votación. “Si no dejan votar nuestra gente para que nosotros tenemos que apoyar a nadie”, sentenció.

►¿Inscrito inconsultamente en el PRM?: Verificar si estuvo en el padrón del PRM para votar en las primarias. Ver: https://consulta1.prm.org.do/ Relación de Recintos para las Primarias 2023 = https://hoy.com.do/wp-content/uploads/2023/09/RECINTOS-Y-MESAS-PARA-LAS-PRIMARIAS-2023-PARTIDO-REVOLUCIONARIO-MODERNO-PRM.pdf

►Cientos PRM-USA viajaron a RD: Cientos de perremeístas en los EUA viajaron el pasado fin de semana a la RD para ayudar en la logística al presidente Luis Abinader para que saliera elegido como el candidato presidencial oficial del partido en las primarias celebradas este domingo en el país caribeño, con más de 500 mil «compañeros» que votaron en 1,502 recintos en todo el territorio nacional. Entre los viajeros figuran funcionarios de las distintas instituciones públicas establecidas en territorio estadounidense ¡Uff! (consulados, SeNaSa, Index, DGJP, Gabinete de Política Social, Ministerio de Interior y Policía, Familia Feliz, Pro-Dominicana, Intrant, Aduanas, e Inposdom, entre otras). Asimismo, funcionarios y empleados de otras instituciones, a parte de una apreciable cantidad de «botellas» que también se fueron de viaje. Diiicen que a muchos les pagaron el pasaje y hotel, otros los pagaron de sus abultadas mensualidade$$$. Un ciudadano en Brooklyn vociferó: «La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación». Otro contestó: ¿Y Guido Gómez y Ramón Alburquerque? Una señora dijo: «A Delia Ortiz, una dirigente de bajo perfil en el PRM la hicieron inscribir ¿? por si acaso Alburquerque y Gómez decidían retirarse, para así legitimar a Abinader y no aparecer como único candidato ante el mundo. La jugada de Joaquín Balaguer, cuando el Acuerdo de Santiago se retiró en 1974; Lajara Burgos (Macana) le hizo la contraparte al balaguerismo al participar de las elecciones de entonces, ganando Balaguer mucho a poco, eso diiiiiiiiiiiiiiicen los todólogos, sabiólogos, opinólogos, sabichosos, analistas y demás yerbas aromáticas de la política vernácula dominicana en NYC.

►Final de brincos y espantos: Octubre es el mes escogido por el partido FP para escoger mediante encuestas los candidatos a diputados de manera oficial en todo el exterior. En la Circunscripción 1-USA hay 12, pero en competencia real existen 5 (Ramón Tallaj, Gregorio Morrobel, Laura Fernández, Henry Abreu y Amiris Pérez). Diiicen que algunos están tomando a diestra y siniestra Lomotil para la descomposición estomacal (d…..a)”. Otros tienen los dedos cruzados. Otros hasta ofreciendo misa y visitando altares. ¡Uff! El pugilato entre los precandidatos, según los analistólogos y opinólogos en el Alto Manhattan es que «unos se mantienen cabildeando entre altos, pero altos dirigentes de la FP, y otros mostrando y «aguajeando de su cercanía con El León». Hay, diiicen, cerca de 10 encuestas preparadas. Salvedad: Esta columna no tiene compromiso con ninguno de los aspirantes de la FP, ni del PRM, PLD o del PRD, etc. etc. y en los próximos días dará a conocer las preferencias de los «leoncitos», luego que «El Equipo de los 6» que dirigimos desde hace años finalice su sondeo entre cientos de connacionales en dicha Circunscripción. Y como diría el inmortal narrador de béisbol, Buck Canel: «No se vayan que esto se pone bueno».

►El agua no dejó medir simpatía Abel en NY: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan analizaron que los torrenciales aguaceros del fin de semana pasado no dejaron medir la aceptación (sí o no) del candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, entre los dominicanos en la Gran Manzana, lugar de mayor concentración de votantes en todo el exterior. Encuentros y caminatas por la avenida Saint Nicholas fueron suspendidos y retomados el domingo con un encuentro en horas de la tarde en la escuela Salomé Ureña, ubicada en Broadway con la calle 193. Abel permaneció 5 días en USA. Todo lo que se diga es especulación, favorable o desfavorable, diiicen los opinólogos y sabiólogos.

►Shii, Shii comentan lo de Yomare: Se comenta insistentemente entre precandidatos a diputados y políticos de diferentes partidos en los «nuevayores» que con la escogencia de Yomare Polanco como «candidato a diputado» en la Circunscripción 1-USA por el PRD, juramentado ya por la máxima autoridad perredeísta, Miguel Vargas Maldonado (presidente), la posibilidad de triunfo en las próximas elecciones para muchos que buscan llegar al Congreso Nacional se ha alejado, porque Polanco es un bastión entre clubes, asociaciones deportivas y religiosas, dirigentes comunitarios y políticos en dicha circunscripción por sus múltiples obras benéficas a su favor desde hace décadas, invirtiendo mucho$ ciento$ de mile$ de dólare$ en esos sectores que lo han convertido en un verdadero líder. Ahora, votantes en NY, NJ, CT, PA, MA y RI, entre otros esatados, cantan a unísono el merengue de Johnny Ventura: «El que venga atrás que arree» = https://www.youtube.com/watch?v=XT_1ZKk0mVU

►El presidente no quedó conforme: Una fuente de entero crédito a lo interno del PRM-NJ nos informó, ni quito ni pongo: El presidente Luis Abinader, durante su reciente estadía por varios días en NY (al participar ante la Asamblea de la ONU), no recibió ningún dirigente de la seccional del partido porque quedó muy disgustado con los resultados de la «convención cerrada» para elegir los precandidatos a diputados en la Circunscripción 1-USA. Muy baja, muy baja, diiicen que expresó el mandatario. De 78,356 inscrito, solo votaron 6,094 perremeístas, dejando de ejercerlo 72,262. ¡Uff! Por eso es el «quille» del mandatario, diiicen. Perdieron sus escaños Servia Iris Familia y Lily Germania Florentino, por las Circunscripciones 1 y 3.

►¿Premio de consolación?: La diputada Servia Iris Familia (no reelecta) está «regada» porque la traicionaron sus propias gentes del partido, y ella sabe quiénes fueron, manifiesta. ¡Ay! El presidente Abinader, si es reelecto, se propone nombrarla al igual que a su colega Lily Germania Florentino, (perdió también en la Circunscripción 3-Europa) en el cuerpo diplomático (léase una embajada o consulado, no especificado todavía), nos informó la misma fuente. ¡Ah! diiicen que hubo un candidato en la Circunscripción 1-USA que compró los delegados de 4 centros de votación. 2 en Pensilvania, 1 en Massachusetts y otro en Connecticut, por eso sacó muuuuuchos votos dentro de los muuuuuy pocos que votaron. ¡Bueeeno! Los candidatos a diputados oficiales del PRM por el exterior para las elecciones del 2024 son: Norberto Rodríguez, Kenia Bidó y Cirilo Moronta, por la Circunscripción 1. Por la No. 2 son Adelys de Jesús Olivares y Edward Cruz Asunción. Por la No. 3 son Julio César López y Angélica Natividad Novas. ¡Vueltas al Globo!

►Un valor dominicano en NY: José Regalado, dominicano de pura cepa, oriundo de San Fco. de Macorís, fue administrador del Hospital Regional San Vicente de Paul de allí, lleva varias décadas residiendo en NYC, y con su accionar laboral, personal y profesional viene poniendo en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Labora desde hace 27 años, como Gerente de Mercado y Ventas de la empresa Good’O Beverage (venden la Malta Dominicana, Extracto de Malta, Coco-Rico Soda, Coconut Water, Jugo Rica y Welchs; AriZona Juice/Tea, Red Rock, Adirondack Seltzer, Clear Fruit, Everfresh, Nesquik, Kola Champgne, entre otras bebidas). Asimismo, Regalado es miembro del Club de Leones Internacional en Manhattan, que efectúa múltiples obras benéficas a favor de los más necesitados, entre ellos a dominicanos. Es cristiano y asiste a la Iglesia Católica. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Regalado, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Según estadísticas de la Red Nacional de Liderazgo en Salud Hispano/Latinx en NY hay 3,156,442 hispanos; en New Jersey 1,588,619; Pennsylvania 820,704; Massachusetts 701,814; Texas 9,285,706; Florida 4,902,448; Georgia 838,417; North Carolina 795,820; Virginia 683,034; California 12,565,852; Arizona 1,841,803; Colorado 1,014,500; New México 856,592; Washington 791,717; Nevada 739,502. Entre esas cantidades, al 31 de diciembre de 2022, el INDEX contabilizó 2,393,718 diseminados por los 50 estados de EE. UU.

►Servicio comunitario: Cómo reportar diferentes tipos de crímenes de manera anónima en USA. También brindar información sobre los recursos y programas de apoyo para aquellas víctimas de un crimen y necesitan refugio o asesoramiento. Asimismo, para reportar estafas, presentar quejas contra oficinas federales o estatales, hacer denuncias ante la Oficina de Protección al Consumidor de su estado. Visitar: https://www.usa.gov/es/

►Dólar y euro hasta este domingo 1: Compra del dólar 55.96 y venta 57.04; Compra euro 59.37 y venta 62.63

►Combustibles: Del 30 de septiembre al 6 de octubre: Gasolina Premium a $293.10 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

