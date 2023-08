Entérate NY (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Aclamaron al presidente en NY: El presidente Luis Abinader, durante sus 48 horas de estadía en esta ciudad, fue aclamado por cientos de perremeístas este domingo en el “Desfile Dominicano en Manhattan”, al que asistieron un poco más de 500 mil personas, similar al año anterior, aunque sectores interesados quisieron vendernos la idea de que hubo más de un millón. ¡Huumm! Diiicen que al presidente le aseguraron que todas esas personas lo estaban apoyando y por eso fue que ordenó desde la Gran Manzana publicar el video pregrabado, anunciando su reelección. ¡Wepa! Abinader, como “Gran Mariscal” del evento, recorrió 10 cuadras (desde la calle 36 hasta la 46) Sus partidarios mostraban carteles, pancartas, letreros en demasía y pidiendo “4 más”. En esa misma tonalidad lo hicieron miles de allegados de funcionarios gubernamentales y de dirigentes perremeístas, que llegaron desde decenas de ciudades de Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania, entre otros estados, diiicen. La mayoría de los asistentes al “Desfile” no se mostraron ni a favor ni en contra de ninguno de los dos bandos que aclamaban y otros abucheaban al mandatario, limitándose solo a vociferar ¡Viva la RD!, ¡Dominicana el país más bonito del mundo!, ¡Wepa, Wepa!, ¡Esto es maravilloso! ¡Qué orgullo ser dominicano! ¡Qué viva la Patria! entre otras expresiones imparciales políticamente. Ver Video: https://www.youtube.com/watch?v=FRcT2lB3qxY

►Abuchearon al presidente en NY: Mientras caminaba en el Desfile Dominicano por la sexta avenida en Manhattan el pasado domingo, al presidente Abinader les abuchearon a pocos metros de su persona y le lanzaron epítetos como suelen hacerlo en NYC. “Se van”. “E’ p’a fuera que van”. “Corruptos”. “Aprendan a gobernar partida de ladrones, que tienen el país hundido en la pobreza, lleno de haitianos, vayan para Haití co… con ellos”. “El cambio fue un fracaso”, entre otras expresiones. Los que vociferaron no fueron los integrantes de “Acción Rápida”, “Somos Pueblos”, ni “Loma Miranda”, porque horas antes Deyanara Borbón, Radhamés García, Mónica Zapata, Wilma Tamayo y Bélgica González, (el pleno de dirección de esas entidades) se habían reunido en el despacho del cónsul, Eligio Jáquez, con Abinader, entregándole un documento solicitándole reivindicaciones a favor de la diáspora. Luego se tomaron fotos con pose artística con el mandatario, como en sus mejores tiempos, diría “Don Chencho”. Fueron testigos de este encuentro (40 minutos) los presidentes de las Cámaras del Senado y Diputados, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, el doctor Rafael Lantigua y José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia. ¡Huumm! No se presentaron inconvenientes, solo contradicciones expresivas entre los connacionales. Un ciudadano en Queens vociferó: ¿Copiaron de Acción Rápida?

Ver Video: https://www.youtube.com/watch?v=yImQHDachfg

¿Contradicciones FP-NY?: Observadores políticos dominicanos en El Bronx analizaron el partido FP en NYC y consideran que hay fuertes contradicciones. Veamos: Se anuncia la llegada del presidente Luis Abinader a NY (la semana pasada), el candidato de la reelección a enfrentarse en las elecciones venideras con el seguro candidato por la FP, Leonel Fernández. Pero Carlos Feliz, presidente del partido opositor de la FP en NY, anuncia por la prensa: “Llamo a la comunidad asistir masivamente”. “Pido a la dirigencia y base de la FP en todo el litoral de NY que vengan a la importante parada”. “Es un año electoral y todos vamos asistir con la bandera de nuestro partido y la bandera tricolor”. “Es un privilegio porque es la primera vez que un presidente viene a participar con millares de dominicanos que acuden al evento”. “En hora buena, será bien recibido presidente Abinader”, dijo. Ver: https://elnuevodiario.com.do/presidente-de-fp-ny-elogia-participacion-de-abinader-en-desfile-dominicano-y-llama-comunidad-asistir-masivamente/ Un coro de criollos en Broadway canta, en referencia a Abinader: Escuchar https://www.youtube.com/watch?v=32PhF1aodNE&t=37s Un simpatizante de la FP en el Alto Manhattan vociferó: “El amigo de mi enemigo es también mi enemigo”. Otro le contestó: “Con amigos así, para qué quieres enemigos”. Una señora al pasar entre ambos canto “Quinto Patio”: Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=C9eiQI2pIaA porque ni el cónsul Eligio Jáquez llegó a dar declaraciones así. Al siguiente día, el miembro de la Dirección Central (DC-FP) y coordinador general del movimiento “300 con Leonel” (los multiplicadores en NY), Geraldo Rosario, declara a la prensa “Burla presencia Abinader en Desfile Dominicano Manhattan” porque prometió eliminar los US$10.00 al dominicano viajar a su propio país, rebajar los impuestos a los pasajes aéreos, y no ha cumplido. Los documentos consulares por las nubes, entre otras promesas. Ver: https://elnacional.com.do/califica-de-burla-presencia-abinader-en-desfile-dominicano-manhattan/

►Culpa a Roberto Rosario: El doctor Yomare Polanco renunció a sus aspiraciones a diputado de ultramar por la Circunscripción No.1-EUA y Canadá, también como presidente federal del PDI y de coordinador general del Bloque Opositor de Partidos Políticos en USA, a toda política partidista. “La política es algo bello, siempre y cuando se use honradamente, con escrúpulos y moral para tomar decisiones, porque después que se honra un acuerdo y se desbarata, se rompe, sencillamente no puedes esperar nada de ese partido, su gobierno y sus líderes” y eso fue lo que hizo la FP en no honrar su compromiso conmigo, dijo Yomare. Como culpable señaló a la cúpula de la FP, principalmente a Roberto Rosario, de “hacer maldad y sacarlo del acuerdo”. Afirmó que estaba trabajando en todo EUA por la candidatura de Leonel Fernández.

►Otra y van 2 para Rosario: Diiicen, que Roberto Rosario no está actuando para beneficiar el partido FP, sino que su ensañamiento y posterior violación del pacto con Yomare se debió a que tendría serios compromisos con un precandidato a diputado radicado en Nueva Jersey (Henry Abreu), un joven no conocido políticamente, sin la capacidad necesaria ni experiencia política para ser el coordinador general en la Circunscripción 1-USA. Diiicen que los presidentes de las diferentes seccionales no están a gusto con esta designación ya que el joven político trabaja de espaldas al propio partido, por ser precandidato y dedicar más tiempo en buscar nuevos adeptos para su proyecto que para la FP. Abreu, un muy próspero empresario, viaja con mucha regularidad a la RD con la intención desde hace tiempo para tratar de abortar la cercanía con la FP de la precandidatura de Polanco y el PDI, al parecer logró su objetivo. ¡Huumm! ¿Será cierto que el precandidato hizo un acto el pasado fin de semana, llevando más de mil personas en The Excelsior of Saddle Brook, en la Ruta 46, Saddle Brook, Nueva Jersey? (973-772-9900), según él. Un ciudadano en Paterson vociferó “ese lugar tiene capacidad para 350 personas, y pongo la prueba: https://excelsior46.com/about-us.html Y otro contestó “Pa’ decir mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado” ¡Ay, ay, ay!”

►¿Carlos Castillo junto Abinader en NY?: Causó sorpresa entre sectores políticos, empresarial, comunitario y periodísticos, entre otros, la presencia del ex cónsul del PLD en NY, Carlos Castillo, quien goza de mucha aceptación entre diferentes sectores criollos en la Gran Manzana, cosechado en su pasada gestión consular en la Gran Manzana. El ex senador por Ocoa, a quien en todo momento se le vio al lado del Presidente Abinader en las diferentes actividades en NY, dijo que vino solamente a acompañar a Abinader, luego que lo invitara al viaje, parece en reconocimiento a la labor que hicimos aquí, igual que con los reconocimientos que tenemos de amigos como el doctor Rafael Lantigua y el congresista Adriano Espaillat; aprovechar el valor agregado que dejé con la gestión mía” (consulado). “Es solo la antesala de mi apoyo a la gran gestión que viene haciendo el presidente Abinader”, dijo. ¡Ay, ay, ay! Además, me une una gran amistad con el presidente y la primera dama, Raquel Arbaje. Ver video: https://elnuevodiario.com.do/exsenador-del-pld-acompana-a-abinader-en-viaje-a-ny-y-dice-apoyaria-su-reeleccion/ Otro video: https://www.youtube.com/watch?v=MRM6BfMsWws

►Cónsul NY será jefe reelección en todo el exterior: El cónsul dominicano en esta ciudad, Eligio Jáquez, será el “jefe” de campaña de la reelección del presidente Luis Abinader para todo el exterior. Ver video: https://costaverdedr.com/consul-de-rd-en-ny-sera-jefe-de-la-reeleccion-del-presidente-abinader-en-el-exterior/

►No fui al consulado: Desde el consulado nos llamaron el pasado sábado para que asistiera a la entrega de llaves simbólica que haría el presidente Abinader a los favorecidos con viviendas de las que construye su gobierno en RD. Ahora, diiicen muchos empleados consulares que me invitaron y no fue. Es cierto. Respondí a la invitación con un “lo siento, no puedo asistir porque desde mi casa, en El Bronx, un taxi me cobra 46 dólares para ir y otros 46 para venir, y no estaba en capacidad de hacer ese gasto, en total 90 dólares que junto a la propina unos US$100.00 (equivalente a $5,500 pesos dominicanos). ¡Uff! Pero trata de venir como sea insistían, “no voy”, “no me esperen”, contestaba. Esa fue la causa por la que no fui al consulado. Aclarado para que algunos empleados sigan diciendo que me invitaron y no quise asistir.

►Un valor dominicano en NY: Juan Santana, joven dominicano, con años en NYC, procedente de la ciudad capital, padre de familia, residente en El Bronx, trabaja 24/7 construcción general (baños, remodelación de apartamentos y casas, cocina, sala, comedor, gabinete, pintura en general, roofs, laminado de piso, cerámica, plaste, pintura y baseman, entre otras cosas). Efectúa labores en todos los condados de la Gran Manzana, Nueva Jersey y Pensilvania, entre otros lugares. Si usted está interesado en realizar algún arreglo en su apartamento, hablar con él por cita, llamando al 929-304-6146, debido a sus múltiples ocupaciones, demandado por su profesionalidad y precios justos en sus trabajos. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Juan, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Rusia retoma la conquista de la Luna en busca de agua, casi medio siglo después, con el lanzamiento de la sonda Luna-25, heredera de la soviética Luna-24, que fue la tercera nave espacial en recabar muestras de la superficie lunar en agosto de 1976, alcanzará en unos pocos días la órbita del satélite de la Tierra. Una nave soviética, Luna-2, ya fue la primera en posarse sobre dicho satélite en 1959, proeza que EEUU emuló años después con su programa Ranger.

►Servicio comunitario: Si ocurre un desastre mientras estás de viaje en el extranjero, ¿cómo el Departamento de estado de Estados Unidos y Asuntos Consulares puede ayudarlo a usted y familia a mantenerse salvo mientras se encuentre fuera de USA. Si le preocupa un familiar = llamar al 1-888-407-4747.

►Dólar y euro hasta este martes 15: Compra del dólar 55.78 y venta 56.89; Compra euro 60.46 y venta 63.96

►Combustibles: Del 12 al 18 de agosto: Gasolina Premium a $293.10 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com

wj/am