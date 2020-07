Entérate NY

►Decepciones en política: Juan Pablo Duarte definió la política como “la ciencia más pura y digna, después de la Filosofía”. Hay que deducir que no debe ser fuente de egoísmo, afán de lucro, de intereses particulares o movilidad social, sino de un sentimiento de obligación ciudadana en busca del bien común. Pero ese concepto no es aceptado ni interpretado por un gran porcentaje de los llamados “políticos”, que dicho sea de paso también desconocen las cuatro estaciones por las que pasa un aspirante presidencial, generando y desechando compromisos, y que ordinariamente crean decepciones y hasta frustraciones. 1) El precandidato se reúne y recibe a todos por igual. 2) El ya candidato se reúne y recibe una parte de ellos. 3) El candidato ganador se reúne y recibe una parte de estos también, y 4) El candidato ya convertido en presidente se reúne y recibe a muy pocos, por sus múltiples obligaciones con el país e internacionalmente. El tiempo es determinante. ¿Se oye o no se oye? como dijera Joaquín Balaguer.

►¡Cuidado con excluir!: Dos compañeras del PRM-NY manifestaron al oído de “Entérate NY” que los “tres jefes de tendencias en la urbe” tienen nombres en carpeta para entregarlos a Abinader y los ponga en funciones públicas específicas. Diiicen que han excluído “bastiones” del perremeísmo en NY que han hecho un trabajo político incalculable, efectivo y de logros significativos al actual triunfo. Sus pecados: que trabajaron de manera institucional y no se tendenciaron. Se enfocaron en el PRM y el candidato presidencial con su programa de gobierno para que se produjera el “E´ pa´ fuera que van”. Al secretear en voz baja, Shiiii, entre otros nombres citaron a Yulín Mateo, delegado ante la JCE, quien se fajó como un toro. A Julio Rosario y Josefina Morales, valorados dirigentes en El Bronx. A José Tapia, director de finanzas del partido y a David Willians, respetado líder histórico y comunal en la Gran Manzana, quien fuera hombre de confianza en NY de Peña Gómez, Hatuey Decamps y actualmente de Hipólito Mejía. Dice el viejo refrán pueblerino “atajaron para que otro enlace” ¡Huumm!

►Perremeístas no caben en Estadio Olímpico: Varias fuentes a lo interno del PRM-NY expresaron a esta columna que la cantidad de dirigentes y militantes de la organización en EE.UU, Europa y otras latitudes del mundo, han viajado a la RD en busca de lo suyo. Diiicen los opinólogos que no caben en el Estadio Olímpico. ¡Uff! Muchos de ellos, presidentes de seccionales, diputados electos, empresarios y amigos del nuevo mandatario no lo han podido ver. Abinader alquiló completamente el Hostal Nicolás de Ovando, en la calle Las Damas, de la zona colonial de Santo Domingo y desde ahí está conformando todo para su gobierno. Son muchos los “compañeros que ni siquiera pueden llegar frente el lugar.

►Picadillos: Los sabiólogos y todólogos nos hacen llegar los links de temas debatidos. La confirmación del gobernador del Banco Central ha traído discusiones entre dominicanos en NY. Nuestros lectores que saquen sus conclusiones. * José Laluz resalta, a partir de los 4:20 minutos, la ratificación de Valdez Albizu https://www.youtube. com/watch?time_continue=283&v= VDkM-EfYT4w&feature=emb_title

* El delegado técnico de la Fuerza del Pueblo ante la JCE, Fernando Fernández, dice que la confirmación del gobernador es un revés a los planes de “cambio”. Ver: https:// almomento.net/fernando- fernandez-confirmacion-de- albizu-es-el-primer-reves- planes-de-cambio/

* Huumm! Gruñen muchos “compañeros” en el Alto Manhattan porque Hipólito Mejía fue el único que no aplaudió cuando Abinader recibió en la JCE el certificado de elección https:// elnuevodiario.com.do/video- hipolito-mejia-el-unico-que- no-aplaudio-cuando-abinader- recibio-certificado-de- eleccion/

* Seis dirigentes del PRM-NY aspiran a ser cónsul. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/seis- dirigentes-del-prm-aspiran-a- ser-consul-en-nueva-york/

* Muchos comentan en el Alto Manhattan que el partido del “Jacho” se convirtió en un Tizón y el del Gallo en un “Pollito”.

* Más de 155 mil dominicanos en NY no votaron en las elecciones del 5 julio. Ver: https://www. elcaribe.com.do/2020/07/13/ mas-de-155-mil-dominicanos-en- ny-no-votaron-elecciones-5- julio/. Mal trabajo de la JCE o miedo al Covid-19 ?, preguntó un chusco.

►Beneficios del Presidente RD: Entre otros tantos beneficios figura un sueldo de 450 mil pesos; conceder indultos los días 27 de febrero, de la Independencia Nacional; Restauración; el 16 de agosto y el 23 de diciembre de cada año, de conformidad con la ley y las convenciones internacionales. Tiene gastos de representación nacional e internacional que incluye a su familia, sus viajes son pagados por el Estado y a la hora de salir del país se alquila un avión exclusivo para él. Mayores detalles. Ver: https:// listindiario.com/la-republica/ 2020/07/17/626661/los- beneficios-que-tendra-luis- abinader-como-presidente

►Ley de contenido muerto: De acuerdo a la Ley de Regulación Salarial número 105-13, ningún funcionario puede ganar más que el presidente del país (RD$450.000). Es una Ley de contenido muerto. Existen muchísimos funcionarios que ganan más que el mandatario. Veamos: El Gobernador del Banco Central gana 1 millón 146 mil 045.00 pesos mensual; el Vicegobernador $1,033,97; el Gerente $918,070; el Subgerente General $712,905.00; Superintendente de Bancos $999,970; Superintendente de Seguros $800,000;l Superintendente de Valores $700,000 y el director general de Impuestos Internos (DGII) $559,600.00, entre otros.

►El Covid-19 vuelve mortal: Los dominicanos tanto en EE.UU como en RD, principalmente los jóvenes, están tomando el Covid-19 a relajo. Ver: https://www. youtube.com/watch?time_ continue=1&v=Idim33wLPqM& feature=emb_title, sin mascarillas, fumando Hookah y no guardando distanciamiento social. El reputado médico dominicano en NY Rafael Lantigua, vice decano de medicina de la Universidad de Columbia, alerta a las diferentes comunidades sobre un repunte del mortal virus. Ver: https://www. elcaribe.com.do/2020/07/16/ medico-dominicano-ny-advierte- posible-retorno-devastador- covid-19-2/ El también galeno criollo José Joaquín Puello: “El Covid-19 deja ser un relajo cuando toca directamente”. Ver: https:// www.diariolibre.com/ actualidad/salud/jose-joaquin- puello-el-covid-19-deja-ser- un-relajo-cuando-te-toca- directamente-KF20162239

►Miles más de muertes: El modelo del Instituto de Medición y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington, que la Casa Blanca toma como referencia, proyecta que aumentarán a 224 mil personas las que morirán del virus en EE.UU, desde esta fecha al primero de noviembre. Actualmente hay 142,578. En 3 meses y medio serían 82 mil nuevos fallecimientos. En la Gran Manzana actualmente hay 23,388 y a la misma fecha sumarían 31 mil los muertos.

►Dominicanos deben brindar atención: Los analistas criollos en el Alto Manhattan sostienen que los dominicanos deben poner atención a las alertas, advertencias y pronósticos fatales que sobre el Covid-19 hacen los expertos. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y miembro de la Fuerza de Tarea de Coronavirus de la Casa Blanca, Anthony Fauci, sostiene que la pandemia de Covid-19 es la “peor pesadilla, de proporciones históricas”. “De todas las infecciones emergentes con las que he tenido que lidiar en los 36 años, comenzando por el VIH, el Ébola, el Zika y los ataques de ántrax, el coronavirus es el más desafiante”, afirma. Fauci comparó la crisis actual del virus a la influenza de 1918 que mató a más de 50 millones de personas en el mundo y alrededor de 675 mil en USA, y tenemos la posibilidad de acercarnos”. Guerra avisada no mata soldado y si los mata es por descuidado, diiice el refrán.

►Un valor dominicano en NY: Juan Cepeda, un dominicano progresista en esta ciudad, oriundo de San José de las Matas, es un ejemplo a seguir, porque con su trabajo 24/7 ha levantado varios negocios en el área de los supermercados y bodegas. Comparte, orienta y emplea decenas de dominicanos en sus establecimientos. Sirve a múltiples nacionalidades de diferentes etnias y siempre hace denotar su dominicanidad en todos los escenarios. Destaca la bondad y laboriosidad de sus connacionales, sobre todo de la RD. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Juan, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Los primeros 100 días de un presidente electo es una tradición en muchos países. Se analizan aciertos y desaciertos del nuevo gobernante, tratando de tener un atisbo de lo que podría esperarse del resto de su mandato. Se inició siendo Presidente de EE.UU. Franklin D. Roosevelt, durante su primer término en marzo de 1933. Ante los estragos de la Gran Depresión, conceptualizó un plan de 100 días que condujo a la aprobación sin precedentes de leyes emblemáticas y a la implantación de programas para estabilizar y mejorar la precaria situación económica del país. El éxito del Plan de los 100 días no tiene comparación y desde entonces ha servido para desarrollar modelos para evaluar la efectividad de las ejecutorias de otros gobernantes en la mayor parte del mundo.

►Servicio comunitario: El gobernador de NY, Andrew Cuomo, anunció un nuevo programa de asistencia de alquiler para los inquilinos del estado afectados por la pandemia COVID-19. Los hogares elegibles recibirán un subsidio de alquiler pagado directamente a los propietarios. Mayores detalles. Ver: https:// eldiariony.com/2020/07/15/ nueva-york-activa-nuevo- programa-de-asistencia-a- inquilinos-afectados-por-la- pandemia/.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 19: Compra del dólar 57.68 y venta 58.49 Compra euro 64.35 y venta 67.98

►Combustibles: Gasolina Premiu m 207.10 y Regular 197.40…Gasoil Premium 163.00 y Regular 152.70…Kerosene 138.80…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 107.60… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Escisión = Separación, ruptura o desacuerdo que se produce entre personas que tenían intereses comunes.

►Cita histórica: Se nota una repentina y abundante lluvia de piropos hacia Luis Abinader procedentes de muchos que hasta el sábado 4 le vinculaban con el narcotráfico. Sobre esto hay 2 posibilidades. 1) Están buscando valla y 2) Están arrepentidos. Conociendo a muchos me inclino por la primera. (Nelson Encarnación, periodista dominicano).

►Truco: Una vez que hayas colocado la mitad de una cebolla en la planta de sus pies, mientras permanezca sentado o dormido limpiará todo tu cuerpo. Aspirará las bacterias y los gérmenes de tu cuerpo, y como la piel de sus pies es muy delgada, las bacterias y sustancias químicas buenas se absorben en la sangre más rápido. De esa manera, la cebolla también limpia tu sangre. Se dice que el truco ayuda contra resfriados, infecciones de vejiga, dolores de oído y dolores de muelas, entre otras cosas. Aunque podría ser una buena idea restregarse los pies un poco más por la mañana.

Curiosidad: El tiburón anguila tiene un periodo gestacional de 42 meses. Este tiene el récord del embarazo animal más largo del mundo. El segundo lugar lo ocupa el elefante, con un periodo de gestación de 24 meses.

