Enfermeras de la RD reclaman pensiones y mejoras laborales

Santo Domingo, 19 ago.- Representantes de diversos gremios de enfermería dominicanos iniciaron hoy una protesta pacífica simultánea en esta capital y en San Cristóbal para exigir al Gobierno el cumplimiento de acuerdos pendientes y mejores condiciones laborales.

La manifestación fue encabezada por voceras del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae) y el Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (Codopenf).

Apoyadas por otras organizaciones del sector, los sindicatos exigen atención inmediata a sus necesidades y la admisión de personal de apoyo en los centros de salud.

Entre las principales demandas también figura la aplicación de incentivos por tiempo de servicio y el nombramiento de enfermeras para cubrir vacantes pues muchas atienden en un turno a una veintena de pacientes y más.

Además, piden pensiones dignas, la aceptación de personal contratado durante la pandemia de la Covid-19, y la reducción del aporte al seguro médico de los pensionados, de un 6.4 por ciento a un 3.2 por ciento, con un aumento en la cobertura de este beneficio.

Los principales gremios de enfermería convocaron a un paro de labores por 48 horas, con el objetivo de exigir respuestas positivas por parte de las autoridades gubernamentales, luego de más de tres años de diálogo sin avances.

«Enfermeras, unidas, jamás serán vencidas», coreaban en el hospital Jacinto Ignacio Mañon.

Sinatrae y Codopenf adelantaron que, de no recibir una respuesta satisfactoria, convocarán a un paro de 24 horas el 26 de agosto próximo.

Aclararon que, aunque están en huelga, garantizan la atención a los pacientes críticos y las personas que necesitan diálisis.

of-am