VEA al Presidente Abinader en rueda de prensa «La Semanal» Por Redacción ALMOMENTO.NET Fecha: 18/08/2025 ALMOMENTO.NET retransmite la rueda de prensa del presidente Luis Abinadel, «La Semanal». 4 Comments Patria 27 minutos hace Y ese es presidente, que vergüenza, un país en decadencia 🥹 Frank DeJ 43 minutos hace BUENAS TARDES, PRESIDENTE…!!! Y ñ 45 minutos hace Y la comida bajo y el combustible bajó y a los funcionarios corruptos del gobierno pasado ya estan preso y devolvieron los robados..no. Para mí son todos las misma calaña.com Shayla J. 59 minutos hace hello
